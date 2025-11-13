Curro Sánchez: "Va a ser un derbi atípico"
El jugador del Burgos CF prevé un partido contra el Mirandés en el que "saldremos con todo a ganar y ojalá nos podamos llevar los tres puntos"
El jugador del Burgos CF Curro Sánchez afronta el derbi contra el Mirandés -domingo, a las 18.30 horas, en Mendizorroza- como un partido "atípico" por jugarse en el campo del Alavés, en vez de en Anduva, por las obras de remodelación del estadio del conjunto rojillo. Un partido en el que se medirá a Jesús Galán como nuevo entrenador del los jabatos y al que conoce del Sevilla. "Es un gran entrenador y una bellísima persona", comentó.
Sobre el partido contra el Mirandés, afirmó que "va a ser un derbi atípico por dónde se va a jugar, pero seguro que será un partido bonito". Sobre si espera marcar, después de quedarse cerca de hacerlo ante el Castellón de falta, Curro señala que “ojalá podamos ganar, que yo me reencuentre con el gol, que nos llevemos la victoria y que disfrutemos todos de un partido bonito”.
Añadió que "queremos que la gente que pueda venir nos anime con todo, como siempre. De un derbi poco más se puede decir. Saldremos con todo a ganar y ojalá nos podamos llevar los tres puntos”.
Sobre el rival, Curro destacó que “es complicado tener éxito todos los años cuando renuevas la plantilla prácticamente al completo. Es de alabar lo que hicieron el año pasado".
Deportes
Este año "no están teniendo suerte y, quizá, merecen estar por encima de su posición actual. De todas formas, con el cambio de entrenador se han enchufado más. Nos vamos a encontrar un Mirandés fresco de mente, tanto por el cambio en el banquillo como por la victoria del otro día”.
Sobre el empate en casa el pasado lunes ante el Castellón, el jugador del Burgos señala que “no nos puso las cosas fáciles, pero ya nos lo esperábamos y habíamos trabajado en profundidad el plan de partido. Hicimos un partido sólido, aunque sabemos que en ataque pudimos dar más y es, quizá, ese aspecto a mejorar”.
Pero la lectura positiva es que “el equipo ha dado un paso al frente y está dominando partidos y sacando buenos resultados incluso fuera de casa, donde todos sabemos que es más difícil".
A estas alturas de la temporada, aseguró, "somos un equipo sólido y competitivo y queremos aumentar nuestro rendimiento en la parcela ofensiva”. De hecho, “hay que valorar mucho los puntos que tenemos. Estamos en un momento de la temporada en el que todos los pasos que demos hacia adelante nos pueden dar mucho a futuro". No obstante, se muestra cauto. "Tenemos que ser humildes, saber de dónde venimos y estar tranquilos para poder seguir sumando, porque esto es muy largo”, afirmó.
El jugador blanquinegro va recuperando su mejor versión tras tener problemas físicos. “Las molestias en el tobillo me hicieron parar, pero estoy reencontrándome poco a poco y ahora me siento bien". Afirma que "trabajo duro en el día a día por estar al máximo nivel para ayudar al equipo y que consigamos estar lo más arriba posible. Ojalá algún día consigamos algo bonito”.