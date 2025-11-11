El Burgos CF se medirá al Zaragoza en la segunda ronda de la Copa del Rey

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Había muchas posibilidades de que el Burgos CF y el CD Mirandés se enfrentarán con un rival de la Liga Hypermotion en la Copa del Rey y el bombo ha dejado dos emparejamientos con rivales de Segunda División.

El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey celebrado esta mañana ha deparado para el Burgos CF un emparejamiento con el Zaragoza. El partido, que se disputará a un único partido en Zaragoza entre el 2 y el 4 de diciembre, llegará con los blanquinegros en la zona alta de la clasificación y con el Zaragoza hundido en la clasificación.

El Burgos CF llega a este partido después de eliminar al Tordesillas en un apretado encuentro en el que los de Luis Miguel Ramis marcaron en los instantes finales de la prórroga para llevarse el triunfo y el pase de ronda.

El Mirandés se medirá al Sporting en esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Un partido que se jugará en Mendizorroza, donde los rojillos juegan este inicio de temporada como locales, y que repetirá el duelo del pasado 7 de noviembre en el que el Mirandés se llevó la victoria. El partido se jugará entre los días 2 y 4 de diciembre.

Los jugadores que ahora dirige Jesús Galván eliminaron al Astorga en un apretado encuentro que se decidió en la tanda de penaltis.