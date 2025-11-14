Ramis: "Sabemos de la importancia del partido y de los tres puntos"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, habla de una semana igual a otras de la temporada para preparar el derbi ante el Mirandés de este domingo, a las 18.30 horas, en Mendizorroza, pero es consciente de que es un partido distinto. "Ha sido una semana igual en cuanto al trabajo, pero es cierto que tenemos en la cabeza muy presente lo que significa este derbi. Sabemos la importancia del partido y de los tres puntos”, destaca.

Asume que “lo emocional es siempre importante en cada partido. El domingo podemos sacar tres puntos que nos pondrían en una situación clasificatoria muy positiva".

Y esta claro que "ellos van a salir a por todas después, además, de la victoria del otro día, pero tenemos que centrarnos en nosotros y en nuestros objetivos”.

Sobre la llegada del nuevo técnico al Mirandés, Jesús Galván, “creo que con el nuevo entrenador no va a cambiar mucho el Mirandés que esperamos". Seguro que "habrá querido implementar algunos ajustes, pero nos esperamos un equipo parecido al que estaba siendo".

No obstante, "lo que sí va a ganar el equipo es esa ilusión que genera el cambio en la plantilla, que impulsa a todos los jugadores a ganarse un puesto en el equipo”.

Ramis destaca que es verdad que "vienen de no sumar muchos puntos, de estar estancados y eso merma anímicamente. Por eso, la victoria del otro día les da un respiro, pero siguen estando en una situación delicada. La posición en la tabla no significa nada, porque en esta liga todo está muy igualado”.

Reconoce que las obras en Anduva que han obligado a que el Mirandés juegue como local en Vitoria es un obstáculo para el conjunto rojillo. “La situación del estadio es algo que les sucede a varios equipos que están afrontando obras. Puede ser perjudicial y más para un equipo de estas características”.

Sobre el estado de la plantilla, el entrenador del Burgos CF señala que “están todos los jugadores bien, a excepción de Chapela, que sigue con su proceso de recuperación. Va dando pasos hacia adelante y esperemos que pronto pueda volver con el grupo, pero hay que ir poco a poco porque no queremos que sufra otra recaída”.