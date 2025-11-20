Dos objetivos claros para el Burgos CF: crear cantera y «extender el vínculo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Más allá de los fichajes, siempre necesarios para apuntalar el equipo, el presidente del Burgos Club de Fútbol, Marcelo Figoli, aspira a engrandecer la plantilla barriendo para casa. Tras la renovación de David González por tres temporadas, la idea es dar pasos similares con otros diamantes en bruto.

Juventud y talento. Dos recursos que Figoli pretende explotar para apuntalar su proyecto. Lo que busca, a grandes rasgos, es tener «jugadores en propiedad» con mucho recorrido por delante. Claro ejemplo el de Fermín García, que el pasado mes de septiembre debutó con el primer equipo tras desenvolverse de manera brillante en el filial.

No pudo tener mejor toma de contacto este joven canterano de origen navarro. Saltó al campo en el minuto 70 contra el Granada y brindó una asistencia de oro a Grego Sierra para firmar el gol del empate. Obviamente, tendrá que pelear por hacerse un hueco en el organigrama de Luis Miguel Ramis. Le costará, como es lógico, aunque ha demostrado con creces que no piensa tirar la toalla.

Figoli tiene claro que el Burgos CF debe «extender el vínculo» con aquellos jugadores del filial que apuntan maneras. Del mismo modo, la nueva ciudad deportiva que proyecta construir en el Alfoz servirá para potenciar lo máximo posible una cantera con hambre de oportunidades. De esta forma, el club podría llevarse muchas alegrías y reducir gastos en materia de fichajes.

Está por ver, mientras tanto, si los pesos pesados que finalizan contrato en 2026 continúan ligado a la escuadra blanquinegra. Si hablamos de Miguel Ángel Atienza, el presidente del Burgos CF no lo ve «para nada complicado». Todo lo contrario, dado que no se plantea «otro futuro que no sea la renovación».

Con Fer Niño ya comprometido hasta 2029, la prioridad en estos momentos es amarrar a Grego Sierra. No es para menos, pues se ha convertido en una pieza imprescindible Ramis, que mantiene la cautela pese a situar al equipo en el cuarto puesto y a tan solo un punto del liderato.