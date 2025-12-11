Mollejo: "Podemos dar un golpe en la mesa ante un gran rival como el Almería"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Víctor Mollejo analizó la situación del Burgos CF, que atraviesa un bache de resultados con tres derrotas consecutivas, antes del partido del sábado contra el Almería. El jugador blanquinegro destaca que "en el vestuario estamos bien, animados. Somos conscientes de las cosas que tenemos que mejorar y de que tenemos que darle la vuelta a la situación, pero es algo que, cuando estábamos en una buena dinámica, sabíamos que nos podía pasar".

Por ello, en este momento, afirma que "la clave está en mantener la cabeza fría y en seguir confiando en nuestro trabajo”. No obstante, admite que el Burgos tiene que dar un paso más, sobre todo a nivel ofensivo. "Como equipo somos un bloque y trabajamos bien. Nos falta dar un paso ofensivamente, pero somos conscientes y trabajamos en mejorar esa faceta".

Está seguro de que "aunque estemos un poco atascados en esa faceta, seguimos en una buena posición y sabemos que, si conseguimos dar un paso al frente en ese sentido, seremos un equipo más fiable aún de lo que ya hemos demostrado”.

No obstante, el equipo falla también en la estrategia defensiva, en las jugadas a balón parado, en la que mostraba una gran fortaleza. "En los últimos partidos hemos encajado a balón parado cuando suele ser uno de nuestros fuertes. Hay que mejorar, pero hemos estado bien todo el año en este aspecto y no tenemos que perder la calma", apunta.

Incide en que "nuestro verdadero margen de mejora está en el ataque. En el vestuario estamos muy convencidos de que somos capaces de mejorar y de que lo vamos a hacer”.

Pese a la derrota fuera de casa ante el Ceuta, que rompía una buena racha de victorias, Mollejo recalca que “fuera de casa es el rival el que siente que tiene que proponer. En ese contexto, nos sentimos muy cómodos".

En casa, en cambio, "el resto de los equipos nos respetan más y eso provoca que se encierren atrás, algo que nos cuesta en la faceta ofensiva. Queremos encontrar el equilibrio también en casa y estamos convencidos de lograrlo”.

Afirma que en el vestuario "estamos convencidos de que le vamos a dar la vuelta a esta racha y todo empieza por ganar este fin de semana, porque podemos dar un golpe sobre la mesa ante un gran rival como el Almería. Tenemos muchas ganas y queremos que la afición se sienta orgullosa de la imagen que demos en el partido”.

En el plano personal, "me encuentro bien. Soy muy competitivo y, a veces, creo que voy demasiado rápido después de la lesión que tuve antes de llegar".

En este sentido, "necesito minutos para ir poco a poco encontrando mi mejor versión y los estoy teniendo. Tengo ganas de demostrar aquí que puedo dar el nivel que sé que tengo y estoy enormemente agradecido al club por haber apostado por mí”.

No tiene dudas de que el Burgos CF tiene una gran plantilla que puede aspirar a estar arriba. "Desde el primer día que estoy aquí supe que teníamos un equipo con buenos mimbres de cara a crecer y a acabar siendo un equipo muy competitivo. Tenemos grandes jugadores y un margen de mejora grande", destaca.

Por ello, "tenemos que exigirnos más a nosotros mismos, yo el primero, para poder dar el nivel al que podemos llegar”.

Sobre el rival de la Copa del Rey, el Getafe, Mollejo, que conoce bien al equipo que dirige Bordalás, destaca que "tenemos ganas de la eliminatoria de Copa del Rey y, yo personalmente más, porque estuve allí. Hay que afrontar el partido con muchas ganas e ilusión, sin perder el respeto al rival, pero sin tenérselo en exceso. Tenemos que demostrar que queremos y creemos que podemos pasar a la siguiente ronda”.