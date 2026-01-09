Ramis: "Tenemos que ser más propositivos en casa, imponiendo nuestro juego"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, es consciente de que afronta una semana con tres partidos. Pero su mirada esta puesta en la primera prueba, la que tendrá este sábado, en El Plantío, a las 18.30 horas, ante el Eibar. Un partido que cerrará la primera parte de la liga y que el técnico quiere cerrar con victoria para sacudirse los últimos malos resultados.

El entrenador del Burgos CF destaca que “va a ser una semana muy exigente. Vamos a necesitar a todos los jugadores. Queremos acabar la primera vuelta con 32 puntos para encarar de otra forma la segunda vuelta".

El partido ante en conjunto guipuzcoano "es muy importante por diversas razones: por la puntuación, por darle un giro a los resultados en casa y por lo que viene. Una victoria nos daría energía para encarar los siguientes partidos con ilusión”.

Aunque es “es cierto que la SD Eibar es un equipo que ha puntuado mucho más en casa, pero fuera de casa también están compitiendo bien, aunque no los han acompañado los resultados. Tienen las ideas muy claras y no es un equipo que se caiga fuera de casa”.

En este sentido, reconoce que “es cierto que en casa hemos sido algo más irregulares, aunque también hemos hecho buenos partidos, pero los resultados no nos han acompañado tanto".

Por ello, asegura que "tenemos que ser más propositivos en casa, imponiendo nuestro juego al de nuestro rival. Nos hemos movido en posiciones altas de la tabla prácticamente durante todo el tramo del campeonato y queremos seguir demostrando que podemos seguir mirando hacia arriba”.

No considera que el equipo jugara mal ante el Córdoba, pese a perder 2-0. “El otro día, contra el Córdoba, no estuvimos mal, pero eso no nos vale. Nosotros necesitamos dar el 100% para sacar resultados".

Y señala que "tenemos que ser agresivos, atentos y atrevidos. No debemos tener miedo a cometer errores, aunque hay que saber gestionarlos cuando sucedan. Tenemos la capacidad para hacer un partido completo, porque lo hemos visto en muchas ocasiones esta temporada”.

Para este partido, "“Appin y Mateo ya se han incorporado a la dinámica de trabajo, aunque con diferentes cargas a la de sus compañeros. El resto, salvo alguna molestia, pero que no impide jugar, están bien”.

Sobre el partido de Copa del Rey ante el Valencia, y que se disputará en El Plantío el jueves 15 de enero a las 21.00 horas, el entrenador del Burgos CF indicó que “lo más normal es que, jugando el sábado ambos equipos, nos hubiesen puesto el partido el miércoles. De esta manera, tenemos más tiempo para preparar el partido de Copa del Rey y menos el de liga, pero es algo que ya nos hemos encontrado en otras situaciones y para eso tenemos una plantilla amplia que ya ha demostrado que todos sus componentes están preparados para jugar cuando se les necesite”.