Saúl del Cerro: "Todo llega a su debido momento, no hay que intentar dar pasos muy rápidos"

El jugador del Burgos CF Saúl del Cerro hizo ayer un balance particular de su paso por el equipo en esta primera parte de la temporada, un periodo que le ha servido para ir creciendo como futbolista en su contacto con el fútbol profesional. "Valoro mi experiencia en esta primera parte de la temporada de manera muy positiva, y creo que estoy dando pasos hacia adelante", señala.

Asegura que la Copa del Rey le ha valido para jugar minutos para "coger sensaciones y ritmo de competición a aquellos que no hemos jugado tanto". Los entrenamientos son también una fuente de aprendizaje, señala.

No obstante, en el salto a la categoría profesional "sí que es verdad que adaptarse a esta liga requiere un proceso de adaptación, y hay que estar preparados para cuando te llegue la oportunidad para rendir al 100%".

Afirma que no tiene prisa, que hay que dar pasos firmes. “La verdad es que estoy muy satisfecho de todos los pasos que he ido dando" comenta, a la vez que añade que "todo llega a su debido momento, no hay que intentar dar pasos muy rápidos, pero tampoco estancarse. El año pasado me vino muy bien para crecer". A eso suma que la cantera también "está creciendo mucho", con un filial que está en Segunda RFEF. La mayor diferencia que ve con la Liga Hypermotion es que "sobre todo, es fútbol profesional. Sí que noto que los partidos tienen más ritmo, y si no estás 100% concentrado y preparado, la gente no perdona. Arriba además hay mucha calidad en los equipos, con lo que cualquier error te castiga, y los partidos se deciden por esos pequeños detalles”.

Insiste en que “Yo estoy aquí para entrenar cada día, para que si me da la oportunidad el míster estar preparado. Yo estoy para eso, jugar y entrenar, y para lo que el equipo y el míster necesiten”.

Sobre la marcha del equipo, el central del Burgos CF afirma que "la verdad es que en casa nos estaba costando un poco más sacar buenos resultados, pero creo que después de estos dos últimos partidos han vuelto las buenas sensaciones".

Recuerda que ante el Huesca "creo que hicimos un buen partido, muy completo. Es para estar satisfechos la puntuación que tenemos a estas alturas de la liga, pero con la ambición de seguir e ir mejorando, y conseguir los máximos puntos posibles”.

Afirma que con el paso de los partidos se nota más la identidad del equipo. “Nosotros trabajamos muchísimo día a día, semana a semana, y sabíamos que, puliendo los pequeños detalles, los resultados iban a llegar".

Añade que "trabajamos, tenemos una idea muy clara de juego, y cada vez se nota más que la llevamos a cabo en los partidos". Contra el Huesca, "creo que hicimos uno de los partidos más completos de la temporada en parte por eso. Así que seguiremos trabajando, puliendo esos detalles, para que sigamos sumando de tres”.

En su opinión, el Burgos CF es un equipo que no decae, que no pierde la ambición. “Creo que una de las cosas por las que se caracteriza este equipo es la ambición que tiene. Vamos semana a semana y partido a partido, pero tenemos esa ambición de que este año se pueden lograr cosas muy bonitas y por qué no soñar en grande, pero desde la humildad de trabajar día a día, de sacar cada partido, pero por qué no ilusionarnos”.

Sobre el Málaga, el rival al que el Burgos CF visita este viernes a las 20.00 horas, Del Cerro señala que "está en la clasificación muy similar que nosotros, y han cambiado muchas cosas a mejor desde el cambio de entrenador. Es un equipo muy completo y que nos va a poner las cosas difíciles, pero si estamos bien podremos sacar lo tres puntos de allí”.

Destaca que "en tres cuartos de campo tienen jugadores muy diferenciales, y están en buena dinámica porque últimamente están siendo muy sólidos en defensa, así que tendremos que estar concentrados en defensa si queremos sacar los tres puntos de allí".