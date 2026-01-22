"Es un partido chulísimo para jugar y para demostrar que podemos seguir creciendo"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, se muestra muy satisfecho con el rendimiento que ofrece el equipo, cada vez más cerca del estilo de juego que quiere el técnico tarraconense. Para seguir con esa dinámica, el conjunto blanquinegro tiene ante sí un reto, la visita al Málaga, este viernes a las 20.30 horas.

Sobre el rival, Ramis destaca que "es diferente en cuanto a que ahora es un equipo que, con los resultados que ha conseguido, tiene la tranquilidad y mucha más confianza. Y, si cabe, mucho más descaro y atrevimiento para hacer lo que quiere su entrenador".

Recuerda que "sí es un equipo atrevido, un equipo que intenta tener peso ofensivo en el partido, que quizás ha ganado un pelín más de orden porque su situación defensiva también es algo más precavida que no antes. Le prestan más atención a esa fase, que es muy importante", a lo que suma que "lleva una racha espectacular de resultados que lo han hecho ponerse ahí arriba".

Por ello, se trata de un partido" complicado, en un ambiente extraordinario, un partido chulísimo para jugar y para demostrar nosotros también de que somos capaces de seguir creciendo".

Los buenos resultados obtenidos por el Burgos CF hacen que “nosotros vamos con mucha confianza y con mucha ilusión a Málaga". Más cuando la semana pasada "creo que nos ha dejado muy buenas sensaciones en el equipo. Cosas que queríamos mejorar, que queríamos que aparecieran con mucha más continuidad en los partidos, han aparecido. Si eso ha aparecido es que somos capaces de hacerlo".

Sobre que aspecto considera el entrenador del Burgos CF que se han mejorado, señala que "hemos aumentado las intensidades, los niveles de concentración". Aunque admite que todavía "tenemos que mejorar algunas situaciones defensivas todavía, pero en líneas generales hemos crecido mucho".

En la parte ofensiva, que "quizás nos estaba costando algo más en algunos partidos, llevar un poco más por momentos el peso del partido y tener más tranquilidad y no caer tanto la verticalidad, y ahora lo estamos mezclando muy bien". En este aspecto del juego sobresale la figura de Fer Niño, que no podrá jugar por sanción, en un gran momento.

Ramis destaca que "es importante porque está en un nivel muy bueno, ya sabemos de su capacidad, pero igual de importante para mí es que el jugador que elijamos estamos convencidos que nos va a aportar situaciones. Y nos va a aportar mejora y probablemente situaciones diferentes de las que aporta Fer, porque son diferentes características, pero el trabajo del plan de partido es similar, teniendo en cuenta un poco también basándonos en las características individuales de los jugadores".

Ramis añade que además "estamos sabiendo interpretar los partidos muy bien, el equipo en estructura tiene claro cómo tiene que afrontar los partidos, tenemos mucha variedad en ese sentido. Y eso nos está haciendo crecer y, lógicamente, nos da muchas más posibilidades de sacar los partidos adelante”.

Sobre si será un partido que, por el estilo de juego del Málaga, lleve al Burgos CF a ser aún más certero en defensa, el entrenador del conjunto blanquinegro afirma que “en todos los partidos tenemos que estar bien sin balón. El otro día también tuvimos que, en los momentos que tuvimos que defender, hacerlo con mucha intensidad, con mucha atención y este partido exactamente igual".

Recuerda que el Burgos CF va a Málaga con "la idea de también ser partícipes de la fase ofensiva, de hacer daño, de trabajar el partido a nivel ofensivo para que el rival tenga dificultades y en ese equilibrio, para defender, si fuera de casa no tienes una buena presión colectiva, una buena actitud individual, una buena atención, vamos a pasar por fases defensivas más largas, menos largas, va a haber de todo, como siempre".

Sobre la trayectoria del equipo, Ramis pone en valor que "es muy difícil ganar dos partidos seguidos en la competición, es muy difícil también ganarlos en casa, a lo largo de la temporada, pocos equipos consiguen". Entre ganar y perder" la línea es muy delgada y tenemos que seguir en esa línea". Está convencido de que "nosotros vamos a hacer goles, generamos ocasiones y luego estamos convencidos que cerrando nuestra portería o siendo muy fiables defensivamente, si tú llegas a final de liga siendo de los menos goleados, lo más probable es que estés muy arriba en la clasificación".

Junto al sancionado Niño, no viajará Chapela, que arrastra molestias de una antigua lesión. Ni tampoco, con toda seguridad, Aitor Córdoba que, aunque aún no es oficial, abandonará el club blanquinegro.