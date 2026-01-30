Ramis recupera a Niño y remodela el once tras la salida de Aitor Córdoba

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF regresa a El Plantío al abrigo de las dos victorias consecutivas en casa con la tarea de asegurar un nuevo triunfo ante la afición blanquinegra que repare el coscorrón sufrido en Málaga (3-0) y funcione como el impulso colectivo que el vestuario necesaria tras el último bache. Después de esa derrota sufrida fuera de casa, un resultado que el técnico Luis Miguel Ramis consideró ayer en la previa como excesivo por lo visto sobre el césped de la capital malagueña, el equipo encara el duelo frente al CD Leganés con la ambición de sumar tres puntos que refuercen su autoridad cuando juega como local.

Admite, el entrenador tarraconense que tienen «ganas» de resarcirse y resalta que el equipo cuenta con la base previa de que ha venido «haciendo las cosas bien, aumentando nuestra capacidad ofensiva y siendo sólidos atrás y es lo que tenemos que mantener».

En ese sentido, el partido viene marcado por las novedades en la plantilla a disposición del entrenador y es que Ramis podrá volver a alinear al pichichi blanquinegro. Un Fer Niño que es fijo en el once inicial tras perderse el partido ante el Málaga por sanción tras ser expulsado en el choque ante el Huesca en El Plantío -en el que marcó el gol de la victoria- y que deberían andarse con cuidado ya que en su casillero cuenta con cuatro tarjetas acumuladas y corre el riesgo de perderse de nuevo un partido en cuanto vea la quinta cartulina.

Además, la preparación del encuentro ante el Leganés está marcada por la salida de Aitor Córdoba de la disciplina blanquinegra rumbo a China y la integración de los nuevos fichajes en una defensa que debe reajustarse tras la marcha del valorado excapitán después de siete temporadas luciendo el escudo del Burgos en la pechera.

Luis Miguel Ramis valora de forma positiva la salida del jugador bilbaíno hacia un proyecto que califica de atractivo, aunque no oculta el vacío táctico y emocional que su salida deja en el vestuario. El técnico catalán admitió que Aitor Córdoba ha sido para el Burgos CF «un grandísimo capitán y excelente compañero» y reconoce también que «suplirle no va a ser fácil».

Esa responsabilidad ahora recae en la pareja de defensas que forman Sergio González y Oier Luengo. Sobre este último, el entrenador del conjunto blanquinegro destaca que, pese a su reciente falta de minutos en el Real Oviedo, «viene de Primera División, conoce la categoría y estamos seguros de que nos va a dar buen rendimiento inmediato».

La gestión del estado físico también condiciona el once, con Pablo Galdames en pleno proceso de adaptación al ritmo de la competición. Ramis confirmó que el futbolista realizó esta semana «trabajo parcial al margen de sus compañeros para testear su estado físico», una medida de precaución para asegurar que su trayectoria y experiencia sumen desde el primer momento sin riesgos innecesarios. Este equilibrio será determinante ante un CD Leganés que se está desperezando en las últimas jornadas.

El Leganés despierta

El equipo madrileño ha ganado tres de los últimos cuatro partidos, mientras que el Burgos reparte equitativamente las derrotas y los triunfos en ese mismo tramo de la liga. Con todo, el conjunto de El Plantío aventaja en la clasificación al de Butarque ya que ocupa la novena plaza con 35 puntos frente a los 29 del rival madrileño que figura en décimo tercera posición de la tabla.

Ramis advirtió en la previa del encuentro que el rival «ha ido reconociendo la categoría y, pronosticó que con la calidad que tienen sus jugadores, cada vez van a ir a más», lo que anticipa un partido «tremendamente exigente y difícil» en el que espera que los madrileños concedan muy pocas facilidades.

Pese a la dificultad que entraña el contrario, el Burgos CF se apoya en la autocrítica para corregir los errores defensivos del último desplazamiento y Ramis mantiene la fe en la evolución de sus jugadores, convencido de que «somos autocríticos, pero también somos conscientes de que venimos haciendo las cosas bien».

Para el preparador catalán, el choque de este sábado (16:15h) debería suponer un paso adelante en la dinámica del grupo puesto que «queremos lograr una victoria que enganche a nuestra gente» y favorezca que la plantilla gane confianza para afrontar la segunda vuelta.

Bajo esta premisa, El Plantío se prepara para un duelo en el que la victoria significaría el tercer triunfo consecutivo en casa, un hito que Luis Miguel Ramis anhela en la convicción de que ganar al Leganés es el camino más directo hacia la estabilidad porque «estos tres puntos son claves para enganchar a la afición y a toda nuestra gente y creer en el objetivo».