Atienza ve clave El Plantío para la segunda vuelta: "Los puntos y partidos en casa son tremendamente importantes"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Uno de los faros del Burgos CF, Miguel Atienza, analizó la actualidad del equipo, la salida de Aitor Córdoba y al próximo rival, el Leganés, al que el conjunto blanquinegro recibe este sábado, a las 16.15 horas, en El Plantío. Afirma que, "los puntos y partidos en casa son tremendamente importantes, porque es donde competimos con nuestra gente, donde nos hemos sentido más cómodos, porque te dan seguridad".

Y más en la segunda vuelta, en la que la que la exigencia "porque la necesidad de los rivales aumenta". Admite que en esta primera vuelta "no hemos conseguido mantener el nivel que queríamos en El Plantío, aunque en este año que ha empezado estamos satisfechos por los partidos en casa. A partir de ahí, creo que somos un equipo completo que podrá mantener el nivel fuera de casa, pero desde luego El Plantío es diferencial”.

Atienza comentó el adiós de Aitor Córdoba, una saluda que "fue triste y dura", ya que "para nosotros ha sido un gran compañero, una gran persona, y un gran capitán". Destacó que "ha sido un gran referente". Recordó su llegada al club y el comportamiento de Córdoba, "porque fue una parte importante en la acogida, y eso ayudó en mi rendimiento". Ahora "solo queda agradecer todo lo que ha hecho por nosotros, por el club, y todo lo que hemos podido aprender".

Es obligado, añadió, mantener el legado de Córdoba. "Ahora tenemos la responsabilidad de mantener la cultura que ha creado de vestuario. Estamos con pena, evidentemente, pero desearle que le vaya bien”, comentó. Desde este momento, "en nosotros está el reto de intentar que su marcha se note lo menos posible, que será muy difícil, pero lo vamos a intentar”.

La marcha de Córdoba hará que jugadores como Atienza, Curro o Sierra asuman más responsabilidad y "por suerte hemos tenido grandes capitanes que representaban esos valores". Por ello, "dentro de la dificultad, tenemos la ilusión de mantener ese ambiente, seguir transmitiendo y creciendo desde el punto de vista del liderazgo".

El centrocampista del Burgos CF analizó la dura derrota ante el Málaga y destacó que "Cuando nos pusimos a analizar fríamente el partido parecía inverosímil que nos fuéramos con ese resultado". Y aunque "es cierto que el rival jugó muy bien, y nos puso dificultades, y en contra no pudimos responder como solemos hacer, ni en ataque pudimos meter un gol que nos metiera en partido a pesar de las ocasiones que generamos".

El equipo busca resarcirse de la abultada derrota ante el Málaga. "Estamos confiados en nuestro trabajo, seguros de la línea que queremos mantener", destacó. El Leganés "tiene menos puntos de los que debería, al final el año pasado estaba compitiendo en Primera División, y tiene muchos jugadores que hace no mucho estaban en Primera, y además lleva un ritmo ascendente desde el cambio de entrenador".

Por todo ello, "va a ser un partido complejo, como es siempre la liga, y que no nos engañe la posición en la que están”.

El jugador del Burgos CF valoró la llegada de Luengo y Galdames y destacó que “la competencia siempre aumenta el nivel, estoy convencido de ello. Si queremos crecer como club necesitamos esa competencia, porque es algo que va a ayudar a mantener o superar la mejor versión de cada jugador". A Oier Luengo "ya le conocía, al jugar en Segunda y Primera División, somos conscientes de en qué nos puede ayudar y las virtudes que tiene". Sobre Pablo Galdames, "no lo tenía tan controlado, pero en este día que llevamos con él veo las cosas en las que nos puede ayudar y aportar, a nivel de fútbol y mentalidad".

Atienza confesó que atraviesa su mejor momento como jugador. "Creo que desde que estoy en el fútbol profesional creo que es el momento en el que mejor me encuentro. A nivel psicológico y de mentalidad me siento cómodo en muchos contextos de partido, y siento que no me influyen cosas negativas externas". A nivel físico, "siento una sensación que no he sentido nunca, que es verdad que siempre ha sido una de mis virtudes, pero acabo los partidos con un nivel de sensación de esfuerzo bajo, lo que me ayuda a repetir esfuerzos en los minutos finales de partido, que es cuando se juegan los puntos".

A nivel táctico, la continuidad de una misma idea futbolística con Luis Miguel Ramis, "me siento con una mejor lectura de cuándo participar o intervenir de forma eficiente. A eso hay que sumarle que tener una idea y modelo de juego clara, ayuda, ya que llevamos tiempo con este cuerpo técnico". Y en aspecto técnico, "siempre he dicho que con balón tenía margen de mejora, y aun así me encuentro en un buen momento, dando pasos adelante". En definitiva, "me siento más protagonista", aunque "sé que tengo cosas pendientes para ser mejor jugador".