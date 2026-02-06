Ramis quiere llevar el espíritu de El Plantío fuera de casa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, quiere trasladar el espíritu de El Plantío fuera de casa. En esta ocasión, ante el próximo rival, Las Palmas, al que visita este sábado a partir de las 16.15 horas. “Queremos trasladar la mentalidad que tenemos en casa a nuestros partidos de visitantes. Hemos hecho buenos partidos fuera de casa, pero no queremos dejar de ser autocríticos y mejorar en los aspectos que sabemos que nos pueden hacer dar un salto de rendimiento”, destacó.

Sobre el rival destaca que es “un equipo con muchísima calidad y efectividad en el último tercio del campo. Ahora, ha mejorado también en la faceta defensiva, de ahí sus números tan bajos de goles encajados".

De hecho, añade, "pese a ser un equipo que ataca con muchos jugadores y que deja mucho espacio a la espalda de su defensa, la UD Las Palmas se maneja muy bien en este contexto. Por eso es un equipo que está arriba en la clasificación y que, seguramente, va a seguir ahí”.

El hecho de que los dos equipos sean buenos en el aspecto defensivo, “no significa que el partido vaya a carecer de juego ofensivo y que no vaya a haber goles. Cada equipo va intentar tener sus opciones en ataque y contrarrestar al rival". Y puso el ejemplo del último partido de Copa entre el Betis y el Atlético de Madrid. Un partido en el que "el Atlético de Madrid ganó cero a cinco al Real Betis y en el que tuvo que defender en bloque bajo durante varios tramos de partido. Esto no quiere decir que el Atleti sea un equipo defensivo".

Ramis incidió en que "nosotros queremos tener personalidad y dominar a través de nuestro juego. Cada vez más, somos un equipo capaz de hacer replegar al rival hasta su campo y de buscar la portería contraria a través de posesiones largas. Queremos ir a más y ser más completos”.

Cuenta, como siempre, con que habrá respaldo de aficionados blanquinegros. “Normalmente, solemos tener mucha representación fuera de casa. Nos sentimos muy respaldados por nuestra afición en las salidas. Es un partido muy atractivo ante un gran rival y entiendo que la gente también aprovechará un destino como Canarias para disfrutar", destaca.

Respecto al último fichaje, Hugo Cuenca, "estamos analizando su estado físico para ver en qué condiciones se puede incorporar al equipo, ya que apenas ha aterrizado aquí". Aunque para el partido de este sábado "todavía no estará disponible".