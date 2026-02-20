Ramis: "Sumar de tres te da muchísimo, te deja en una posición privilegiada"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF afronta un gran reto ante el Racing de Santander, uno de los mejores equipos de la categoría, y el técnico del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, destaca que "la clasificación dice que es el equipo que más continuidad y más regular se está mostrando, más allá de las rachas que vayan apareciendo durante la temporada". Dicho esto, añade que ahora "estamos en un momento muy exigente de la competición, los equipos quieren posicionarse, valen mucho los puntos y los equipos también que juegan en casa hacen valer mucho esa condición y es muy difícil ir fuera de casa".

Por ello, la derrota del Racing del pasado fin de semana lo considera "un traspié, como lo tenemos todos". Pero añade que el Racing es un equipo muy rocoso, que "tiene una idea muy clara, lleva arriba toda la temporada y el comportamiento y las actitudes que están teniendo hablan de un equipo muy potente y va a ser muy difícil que se caiga de esas posiciones".

El partido de ida estuvo marcado por decisiones arbitrales que, para Ramis, perjudicaron al Burgos CF. Sobre si hay ganas de revancha, de demostrar que se puede ganar en El Sardinero, el entrenador tarraconense afirma que "ya hemos hablado de este tema en muchas jornadas, sobre todo la semana después del partido del Racing en casa en la que fuimos claramente perjudicados". Para Ramis, "en cuanto a todo ese tipo de decisiones ya lo he comentado varias veces que es preocupante, a mi me sigue preocupando".

Alerta de que cada vez "hay más errores y eso debería de minimizarse muchísimo cuanto antes porque habría que tomar mejores decisiones". No obstante, el técnico blanquinegro aboga por poner el foco en el partido, en "cómo combatir a un rival". Un equipo, el Racing, que "llevan toda la temporada en posiciones muy altas". Y un Burgos que también está cerca de la zona de privilegio "moviéndonos en posiciones de la clasificación de mucha ilusión, por lo tanto, a estas alturas y quedando lo que queda de competición, que todavía cuenta para mucho, pues queremos situarnos y no perder esa estela y sumar puntos los máximos posibles". En este momento de la liga "sumar de tres te da muchísimo y te posiciona en una posición privilegiada".

Incide en que "tres puntos contra cualquier rival son muy importantes y los más importantes siempre son los que más uno siente, lógicamente son los que tiene delante de las narices". Ponerse con 43 puntos en la tabla "nos seguimos moviendo en posiciones en la clasificación que nos gustan y que creo que merecemos". Y advierte que el Racing "es un equipo con un potencial ofensivo muy notable, pero también concede mucho".

Sobre qué tipo de partido se espera encontrar, el entrenador tarraconense destaca que el Racing tiene un "comportamiento y unas intenciones muy claras" desde el pasado año. Ha añadido matices para "buscar soluciones a todo ese conocimiento que tenemos todos de todos los equipos". A ello suma que "tiene un entrenador inteligente y va dándole matices y modificaciones al equipo que lo van enriqueciendo y eso es lo que le hace seguir compitiendo". Ramis suma la intensidad "altísima" que el Racing imprime a los partidos, por lo que exige "muchísimo" al rival.

El Racing llega a este partido con la sensible baja de Gustavo Puerta, sancionado tras la expulsión ante el Eibar. Ramis señala que el técnico del conjunto santanderino, José Alberto López, "ha utilizado durante la temporada a varios mediocentros, unos más que otros". En el caso del mediocentro colombiano, es "un jugador que lleva jugando todo y dando el rendimiento que está dando y que no lo tienes pues va a dejar de aportar algunas de sus mejores cualidades en cuanto al juego".

Se trata de un futbolista de "muchísimo recorrido, con mucho criterio, con mucho sacrificio también a nivel defensivo y les da mucha estabilidad y mucho peso ofensivo". Además, aporta "mucha agresividad, mucha personalidad en el campo, por eso está jugando y está acumulando tantos minutos". No obstante, añade que "tienen jugadores también de diferentes características, pero muy adaptables a lo que quiere su entrenador de ellos".

El Burgos CF volverá a contar con el apoyo de aficionados en El Sardinero, algo que "nos encanta, también nos encanta jugar en casa porque es nuestra casa y es donde más a gusto nos sentimos, pero nos sentimos también muy a gusto viendo que cada partido fuera de casa, aunque sea lejos, nos acompañan".

Una motivación más para ganar, "tenemos que ir a por ello y darles una alegría para que se vuelvan para Burgos contentos y nos sigan respaldando".