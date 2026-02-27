El Burgos busca volver a ganar fuera para no descolgarse

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Con la sensación agridulce que se trajo en Burgos CF desde Cantabria tras plantarle cara al Racing de Santander y tutear al líder en su casa, pero sin ser capaz de anotar y al menos asegurar un punto, la semana ha transcurrido para el conjunto blanquinegro con grandes dosis de confianza en la preparación de la próxima jornada en la que les espera un nuevo rival de los que no son para confiarse.

De hecho, el Real Zaragoza, que es quien medirá el estado de forma del Burgos (Ibercaja Estadio; sábado 28, 16:15 horas), ya sabe lo que es robarle la cartera a los blanquinegros, incluso en los momentos finales, por lo que los de Luis Miguel Ramis son conscientes de que en la maleta para el desplazamiento a la capital maña han de cargar muchas dosis de concentración y, sobre todo, de acierto de cara al gol que es lo que faltó en Santander.

Luis Miguel Ramis quiso poner el acento en el mérito acumulado por su equipo antes de afrontar una salidas que será muy exigente y, más que por momento en el calendario, por el hecho de que el Burgos casi respira tranquilo por tener en su mano el objetivo de la permanencia.

Pero esa residencia del Burgos en la parte alta de la tabla es por mérito propio, defiente Ramis, quien sostiene que «estamos en una situación clasificatoria que nos hemos ganado con nuestro trabajo». Pero que no se engaña en cuanto a que el encuentro llega en un momento de máxima igualdad en la zona media alta de la tabla y a que el Burgos se ha metido en el tráfico tras el tropiezo de Santander después de mirar desde cierta distancia a sus perseguidores en las jornadas previas.

Sin embargo, el entrenador blanquinegro cerró filas con el vestuario y defendió el rendimiento colectivo de sus jugadores, en la convicción de que la solidez mostrada durante buena parte del curso es la base sobre la que debe sostenerse el tramo final de la temporada. «El comportamiento del equipo a nivel colectivo es muy bueno», insistió, al tiempo que también volvió a reclamar continuidad en el esfuerzo y, especialmente, mayor acierto en las áreas para transformar ese trabajo en resultados.

En ese sentido, puso en valor la aportación de los futbolistas que parten desde el banquillo, que «es otra de las piezas importantes y que van a ser claves en este último tercio de la liga», remarcó.

Ramis también confirmó que Fer Niño ha evolucionado favorablemente de sus molestias y que se valorará su disponibilidad definitiva, mientras que Grego Sierra será baja por sanción y Hugo Cuenca tampoco podrá participar., por lo que la ausencia del central obligará a reajustes en una defensa que ha sido uno de los pilares del equipo durante toda la temporada.

El técnico analizó al rival en la comparecencia previa al duelo ante un Real Zaragoza que, en su opinión «es un club muy grande» y destacó en primer lugar que sobre el terreno de juego espera encontrar a «un equipo muy intenso y enrabietado, ante el que habrá que encontrar la manera de contrarrestar eso para sacar el partido», advirtió, anticipando, además, un encuentro de alta exigencia física y emocional.

El Burgos afronta la jornada instalado en la décima posición con 40 puntos, a solo dos de los puestos de playoff de ascenso. La igualdad en la clasificación convierte cada partido en un ascensor que acerca o aleja los objetivos de cada equipo en función de los resultados de la jornada propios y ajenos.

De ahí, además la importancia que tiene que el Burgos pudiera volver a marcarse un triunfo a domicilio en este inicio de año como hizo al inicio de la temporada. La Romareda, ahora Ibercaja Estadio, puede ser el escenario propicio ya que el Zaragoza atraviesa una fase irregular y necesita sumar para no descolgarse de sus objetivos, lo que añade presión y nervios al choque. Por eso el partido será una prueba más de madurez para el conjunto burgalés, que necesitará toda su capacidad de concentración para competir en campo contrario.