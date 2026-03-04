Curro Sánchez ante el derbi Burgos CF-Mirandés: "Necesitamos la fuerza de El Plantío para ganar"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

A pocos días para que se dispute el derbi entre el Burgos CF y el CD Mirandés, este sábado, en El Plantío, a las 18.30 horas, Curro Sánchez apela al aliento del público en casa para lograr la victoria. “No hace falta ni que lo diga, porque la afición siempre ha estado allí en partidos de este calibre. De todos modos, quiero hacer un llamamiento a la afición para que venga este sábado a El Plantío".

Es un partido en el que "les necesitamos, les sentimos cuando están con nosotros y nos dan fuerzas cuando aprietan. Es muy importante que estén con nosotros en el derbi y nos apoyen hasta el final, porque les necesitamos”.

Afirma que "esta semana es especial. Los derbis contra el Mirandés son muy importantes para nosotros y para la afición, más aún en casa, pero también hay que darles importancia a los tres puntos por nuestra situación en la clasificación, que nos permite mirar arriba".

Afirma que el partido llega en un momento muy importante de la liga. "Estamos en un momento clave de la temporada y cada punto es oro, por lo que este fin de semana tenemos una motivación doble”. Aunque el equipo rojillo llega al partido en un situación muy necesitada, Curro avisa que “en un derbi la clasificación no es importante. Es verdad que a nosotros nos ayuda la tranquilidad que nos da la posición que ocupamos, pero en los derbis se iguala todo”.

Cree, además, que "el Mirandés está haciendo méritos en los últimos partidos para sacar más puntos de lo que está sacando. Tienen un buen equipo y merecen algún punto más de los que llevan”.

El jugador blanquinegro también da valor a la trabajada victoria el pasado fin de semana en Zaragoza, un triunfo que "es muy importante porque fue fuera de casa y porque premia el estado de forma del equipo, que venía haciendo buenos partidos en los que no obtuvimos el premio de los puntos. Nos refuerza la confianza de cara al derbi”.

Sobre su rendimiento de cara a portería admite “obviamente, me gustaría hacer más goles. Este año no me estoy encontrando tanto con el gol, pero cada día me encuentro mejor con el equipo".

Es momento, dice, de pensar el grupo. "Ahora pienso más en el colectivo y prefiero que el equipo crezca a nivel ofensivo, aunque eso signifique que no pise tanto área. El equipo está funcionando bien de esta manera y yo estoy contento con ello”.

Aunque el otro día se tuvo que retirar tras sufrir un golpe "no es nada importante. Si todo va bien, estaré disponible para el derbi”. Afirma que no le gusta hablar de los árbitros, "todos sabemos que tienen un papel muy difícil, pero es cierto que, últimamente, las situaciones grises no están cayendo de nuestro lado".

Tiene claro, como sostienen muchos profesionales del fútbol, que "hay cosas que tienen que cambiar". En el partido ante el Zaragoza, "en el primer gol de Kevin Appin nadie siente que haya sucedido nada, ni si quiera los jugadores del Zaragoza se quejan. Creo que hay que naturalizar ciertas situaciones".

Es cierto, añade, que "a veces da la sensación de que los propios árbitros no tienen el mismo criterio en algunas jugadas. Esperemos que cambie la situación actual para beneficio de todos y que no tengamos tan mala suerte en las jugadas grises”.