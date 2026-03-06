Ramis hace un llamamiento a la afición ante el derbi con el Mirandés: "Os necesitamos"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, hizo un último llamamiento a la afición para contar con su aliento ante el derbi ante el Mirandés, este sábado, a las 18.30 horas, en El Plantío. Además, el equipo afronta la fase decisiva de la liga, con la mirada puesta en el play off. "Contamos con que va a haber mucha gente en el estadio, no sé si lleno, pero va a haber un gran ambiente de derbi", comentó.

Asegura que es un choque en el que "tenemos una oportunidad de seguir sumando puntos para mantenernos en la zona alta. Venimos a un gran nivel competitivo para llegar a este tramo de la competición decisivo y necesitamos a nuestra afición para alcanzar nuestros objetivos. Son muy importantes para nosotros y, si ya les notamos cuando el estadio no está tan lleno, cuando hay una gran entrada nos dan una fuerza espectacular".

De hecho, añade, "no son conscientes lo importantes que son para nosotros, de verdad. Se nota una barbaridad el plus que nos aportan cuando los partidos están igualados, cuando ya casi no nos quedan fuerzas o cuando los rivales aprietan. Son nuestro jugador número 12 y, si queremos conseguir cosas bonitas, necesitamos que estén a nuestro lado en esta recta final de la temporada”.

Aunque es un choque con un componente emocional añadido, Ramis asegura que “en lo futbolístico es un partido igual que cualquier otro. Lo vamos a preparar de la misma manera. Eso sí, en lo emocional es todo un derbi. Tenemos la ilusión de llevarnos la victoria para darle una alegría a la afición, pero también para demostrarnos a nosotros mismos que podemos seguir luchando por objetivos bonitos".

Es consciente de que "estamos en un buen momento después de la victoria en Zaragoza y nos sentimos bien y con capacidad de mantener el ritmo que estamos llevando en cuanto a puntos".

No obstante, añade que "somos conscientes de que tenemos margen de mejora y vamos a seguir trabajando duro para afrontar este tramo final tan importante, ya que solo quedan 14 partidos”.

Sobre el Mirandés afirma que "ha ido a más en los últimos partidos". las incorporaciones han dado un salto de calidad a la plantilla y "están demostrando una gran mejoría en el juego, pese a que no los hayan acompañado los resultados". A pesar de que está en la zona baja de la clasificación, "todavía queda mucho tramo de competición y veo al CD Mirandés un equipo capaz de conseguir el objetivo de la salvación”.

Respecto a jugadores como Carlos Fernández y su influencia en el juego del Mirandés, Ramis explica que "no planteamos un partido u otro según quién juegue de titular. Trabajamos los partidos para enfrentarnos a equipos y a formas de juego, no nos focalizamos individualmente en jugadores". Carlos Fernández "es un jugador que les aporta mucho, pero no es el único y hay que respetar a todos los jugadores, que, si están jugando en la categoría, es porque tienen nivel”.

Sobre la dinámica del equipo, el técnico del Burgos CF explica que están en "un proceso continuo de crecimiento". Recuerda que contra el Cádiz CF "demostramos que también tenemos un gran potencial ofensivo". Es más, "no solo tenemos un registro, somos un equipo con capacidad de adaptarnos a muchos tipos de partido y creo que, siendo un equipo completo, es como más probabilidad tenemos de competir ante cualquier equipo y circunstancia”.

Una de las preocupaciones es el estado del terreno de juego. Ramis asegura que "ha mejorado algo, se ha notado el buen tiempo, aunque no esté todavía en las mejores condiciones”.

El técnico del Burgos CF comenta también el estado de forma de Saúl del Cerro. "Ha mejorado y ha crecido una barbaridad desde el inicio de temporada y, por eso, se ha ganado los minutos que ha disputado. Ha dado muchos pasos hacia adelante en distintos niveles del juego", destaca.

Para este partido, a excepción de Hugo Cuenca, Ramis cuenta con todos los jugadores, "Fer Niño ya ha entrenado varios días con el equipo, aunque de forma parcial con el grupo", y está disponible para el partido.