Ramis receta continuidad para seguir mirando al grupo de cabeza

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Séptimo contra décimo. El desplazamiento del Burgos CF a Eibar para disputar la trigésima jornada este domingo a las 18.30 horas pone frente a frente a dos equipos que han seguido una trayectoria casi paralela en una Segunda División que premia la regularidad y castiga cualquier tropiezo. Tanto el conjunto burgalés como el armero han ganado dos partidos consecutivos y han perdido uno en sus tres últimos compromisos.

Ambos llegan además a la cita con 32 goles a favor, aunque la mayor firmeza defensiva del Burgos, con 26 tantos encajados frente a los 30 del Eibar, le permite presentarse por delante en la clasificación.

Luis Miguel Ramis es consciente de que el Burgos CF necesita sostener un ritmo alto de puntuación en las próximas jornadas para acercarse a la zona alta de la clasificación sin volver a dar un paso atrás como ha ocurrido anteriormente y en ese convencimiento insistió en vísperas de viajar a Eibar que «para meternos en el grupo de cabeza, vamos a tener que sumar mucho».

Para mantener la regularidad en este tramo del campeonato la receta pasa por aprovechar el momento que atraviesa el equipo, respaldado por sus últimas actuaciones lejos de El Plantío y con la intención de seguir sumando para no perder terreno en la pelea por los puestos de arriba. En ese sentido, Ramis sostuvo que «llegamos en un buen momento al partido», aunque admitió que el Eibar «también».

El entrenador tarraconense puso en valor los «buenos partidos fuera de casa», en los que el conjunto blanquinegro ha obtenido «resultados importantes», por lo que el objetivo del vestuario es «continuar en la misma línea, sumando los máximos puntos posibles». «Queremos demostrar que somos capaces de estar arriba y de ser un equipo protagonista y dominante de los partidos», argumentó.

Esa aspiración quedó unida a una exigencia concreta en el tramo final del campeonato. Ramis advirtió de que el Burgos tendría que mantener la constancia y reducir al mínimo los tropiezos si quería seguir con opciones de acercarse al grupo de cabeza. Así lo dejó claro al señalar que «todavía quedan 39 puntos, que son muchos, pero las jornadas corren como el agua y, si queremos estar arriba, vamos a tener que fallar muy poco. Es muy difícil que los equipos de arriba no pierdan puntos, porque nos vamos a enfrentar entre nosotros. Tenemos que ser muy constantes e intensos para aprovechar el más mínimo tropiezo de los equipos que tenemos por delante en la clasificación. Tenemos que seguir en la misma línea de puntaje que llevamos o aumentarla, pero somos perfectamente capaces».

Dentro de ese contexto, el técnico también destacó el estado de la plantilla después del derbi y el trabajo realizado durante la semana, con todos los jugadores disponibles en un momento de máxima exigencia competitiva. Ramis explicó que «hemos trabajado bien durante la semana y también hemos podido descansar tras el derbi. Queda mucho y, a la vez, no queda tanto. Hay que gestionar tanto las cargas físicas como mentales y entiendo que se está haciendo bien porque tenemos a toda la plantilla disponible. Quiero agradecer al cuerpo médico por su trabajo, que es lo que ha producido esta situación, aunque creo que también tenemos algo de culpa nosotros».

Al detenerse en el Eibar, Ramis describió a un rival que ha reforzado su crecimiento con una dinámica de resultados que ha consolidado una idea de juego ya visible con anterioridad. El entrenador del Burgos recordó que «los resultados son claves para la confianza del equipo. Cuando la SD Eibar vino aquí, ya se vio las intenciones del equipo en su juego, pero por pequeños matices no sacaban los resultados que buscaban. Ahora, se nota que se han soltado y por eso están encadenando buenos resultados y escalando en la clasificación. Tienen una idea de juego muy clara y una buena estructura. Además, maximizan su juego en casa, lo que los ha llevado a ser el mejor equipo como local. Tendremos que estar a un gran nivel para sacar un buen resultado».

En esa misma lectura del partido, el técnico apreció varios rasgos compartidos entre ambos equipos, sobre todo en lo relativo al equilibrio y la estructura, aunque subrayó que cada uno mantiene sus propios matices. «Creo que sí que somos equipos parecidos en ciertos aspectos. Compartimos características e ideas, aunque cada uno con sus matices. Pero ambos tenemos equilibrio y una estructura clara», afirmó.

La comparecencia dejó también espacio para varios nombres propios de la plantilla. Ramis se refirió en primer lugar a la renovación de Fermín, que presentó como una consecuencia lógica de su rendimiento y de su respuesta a la exigencia diaria. El técnico indicó que «Fermín se ha ganado su renovación. Nosotros no regalamos nada y exigimos mucho y, si está en la situación que está, es porque se lo ha ganado. Tiene una gran mentalidad, aporta mucho trabajo y tiene calidad de sobra para estar en el primer equipo. Es una gran noticia para el club poder renovar a un jugador como Fermín, que tiene un futuro prometedor por delante».

También repasó la evolución de Appin y Kevin dentro del equipo y valoró la recuperación de Fer Niño, al entender que la mejora individual de esas piezas puede empujar al colectivo en esta fase del curso. Ramis explicó que «Appin es un jugador que, por sus características, pensamos que podía aportarnos mucho en posiciones más avanzadas. Además, la idea inicial que tuvimos en la base del centro del campo ha funcionado y se ha asentado. Kevin es un jugador muy rápido, con buena lectura de jugadas ofensivas y con capacidad para aparecer desde segunda línea y amenazar al espacio. No es un nueve típico, es un delantero que aporta mucha movilidad y que tiene la capacidad de generar caos en las defensas rivales".

Explicó que tuvo «problemas físicos durante la temporada y viene de una lesión de larga duración», pero «ha ido cogiendo ritmo de competición y entendiendo lo que le pedimos en el campo y, a base de trabajo, se ha ganado participar más y lo está agradeciendo el equipo». A mayores, se ha recuperado a Fer Niño, «que es un jugador clave», admite, «cuando está a su mejor nivel, que es precisamente lo que queremos que alcancen todos los jugadores, porque será la mejor forma de acercarnos a objetivos importantes».