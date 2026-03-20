Ramis: "Tenemos que plantear los partidos como si fuera el último”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Queda la parte decisiva de la temporada, en la que cada vez es menor el margen de error si se quiere estar entre los elegidos que aspiren a luchar por el ascenso a Primera. Consciente de esa situación, el técnico del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, lleva tiempo concienciando a los suyos. "Vengo desde hace dos jornadas hablándoles a los jugadores de que cada partido es una final. Cada punto vale mucho ahora mismo y tenemos que plantear los partidos como si fuera el último”, destacó.

El siguiente obstáculo pasa por el Córdoba, al que se medirá el Burgos este domingo, en El Plantío, a las 14.00 horas. En su opinión, “no es normal que un equipo como el Córdoba esté sumido en una dinámica como la que atraviesa. Es un gran equipo que tiene una línea de juego clara y que, además, no se amedrenta fuera de casa e intenta imponer su juego", sostuvo Ramis.

El técnico tarraconense aseguró que "son uno de los mejores visitantes". Y aunque "es cierto que están pagando algunos errores individuales ahora mismo, pero no nos fiamos de su racha porque ya vimos de lo que son capaces en el partido de la primera vuelta. Tendremos que estar al máximo para conseguir la victoria, pero va a ser difícil”.

Sobre qué planteamiento de partido maneja, Ramis recordó que "no hay dos partidos iguales, aunque sí hay similitudes. Este no es el caso con respecto al del Eibar".

Sobre el próximo rival, "vamos a tener que ajustarnos a la exigencia que nos va a plantear el Córdoba, sobre todo en el plano defensivo, pero tenemos que imponer nuestro juego en ataque y hacerles sentir incómodos”.

Avisó que será un partido muy exigente, en el que “tenemos que mantener la concentración durante los 90 minutos que dura el partido mas el añadido. No podemos bajar la guardia en ningún momento y trabajamos para evitar encajar goles en los minutos finales e iniciales”.

Sobre la afluencia de público a El Plantío, el entrenador del Burgos CF destacó que “estoy encantado con la afición. Pero siempre queremos que el campo esté lleno. No es lo mismo que venga el 70% de los aficionados a que venga el 100%, aunque estoy muy agradecido de los que vienen, sean los que sean". En el momento decisivo, sí apeló a ese apoyo más que nunca. "Si queremos luchar por grandes cosas, necesitamos que nos empujen con los dos brazos, no solo con uno. Por eso, les pido que vengan todos los que puedan porque solo quedan cinco partidos en casa y los necesitamos. Cuantos más seamos, mejor”.

Renovación

El técnico habló de su renovación, después de que el presidente del club, Marcelo Figoli, indicara que el club quiere que continúe. Incidió en que no es el momento. "Me siento valorado por el club y estoy agradecido. Ahora mismo, estoy centrado en el partido del domingo. Los importantes son los jugadores, mis circunstancias son secundarias y no es el momento de hablar ahora de ellas", destacó.

Insistió en que lo que importa es lo que pasará el domingo, luego ya se hablará de su futuro. "Quiero que nos focalicemos en el presente y en el equipo. Luego vendrá lo que tenga que venir. Nosotros estamos encantados con la ciudad, con la gente, la afición y el equipo, pero nuestra continuidad es algo a valorar más adelante y no ahora”, aseguró.

También valoró positivamente que el club quiere renovar a jugadores como Íñigo Córdoba, Morante, Atienza o Florian Miguel poque "son jugadores imprescindibles para el equipo, de los que nos dan equilibrio para que otros puedan aportar, precisamente, algo más de desequilibrio. Son jugadores importantes y ojalá consigamos renovarlos”.