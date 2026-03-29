David González, el héroe de Zorrilla, reivindica la ilusión del vestuario y su ambición en la Liga

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David González fue el encargado de firmar desde los once metros el gol que dio al Burgos CF una victoria de enorme valor en el estadio Zorrilla, un desenlace que dejó al delantero burgalés con una satisfacción evidente y no era para menos, ya que el tanto llegó en el tiempo añadido, decidió el derbi castellano y permitió al conjunto blanquinegro llevarse tres puntos de gran peso para auparse en lo más alto de la clasificación. Aun así, en su valoración posterior, el atacante blanquinegro no quiso detenerse sólo en la dimensión individual de la acción y elogió el rendimiento colectivo del equipo que, a su juicio, hizo posible ese final en Valladolid.

El delantero reconoció que experimentó una “doble alegría” con una victoria que llegó de esa manera y le permitió, además, marcar el tanto decisivo y, en ese sentido, se mostró agradecido por la confianza que recibe en esos momentos de máxima responsabilidad y satisfecho por haber contribuido de forma directa al triunfo. Sin embargo, evitó personalizar en exceso el análisis y prefirió ensanchar el foco hacia el comportamiento del grupo y poner en valor que esa victoria es, a su juicio, la consecuencia natural del esfuerzo que la plantilla viene sosteniendo durante los partidos y también a lo largo de la semana. De ahí que insistiera en que se marchaba “muy contento” y “muy orgulloso del equipo”.

A partir de esa lectura, David González subrayó uno de los aspectos que considera fundamentales para entender el momento que atraviesa el Burgos, como es la consistencia del bloque. Recordó que el conjunto de Luis Miguel Ramis enlaza ya cinco encuentros consecutivos sin encajar goles y vinculó de forma directa ese dato con la racha que ha impulsado al equipo en la clasificación. Para el joven delantero burgalés, esa fiabilidad atrás se ha convertido en una base decisiva, porque les permite competir con seguridad y llegar vivo a partidos igualados como el de Valladolid. En su razonamiento, el punto de partida es que si el equipo mantiene la portería a cero, se garantiza al menos sumar, y a partir de ahí cualquier acierto arriba puede inclinar definitivamente el encuentro. Eso es exactamente lo que sucedió en Valladolid, sin ir más lejos.

No obstante, David González también tuvo palabras de elogio al rival y recordó que el Valladolid, más allá de su situación clasificatoria, sigue siendo un oponente que exige mucho a sus contrarios ya que dispone de jugadores de nivel y tiene el peso propio de un recién descendido de Primera División. Por eso coincidió con Luis Miguel Ramis en que el Burgos debía afrontar el partido desde el esfuerzo y con muchas dosis de concentración para mantener la disciplina táctica, dejando a un lado la brillantez del juego en favor del trabajo y resistencia. Así como de saber interpretar qué pedía cada tramo del encuentro y responder en consecuencia.

En esa línea, señaló que la segunda parte tuvo una carga defensiva mayor para el Burgos, obligado en muchos momentos a protegerse y a sostener el partido desde el orden. Lejos de presentar ese escenario como un síntoma de inferioridad, el jugador burgalés lo interpretó como otra muestra del carácter competitivo del equipo, que sabe también ganar desde el sacrificio, sacar partido del repliegue y, en especial, de ofrecer una ayuda mutua a los compañeros. Una actitud que González resumió gráficamente asegurando que “trabajamos todos como unos leones”.

David González reivindica la fe del Burgos en seguir arriba.LALIGA

Tras poner en valor en el gol y en la fortaleza del bloque, el delantero se refirió a la situación clasificatoria del Burgos y ahí eligió una palabra que, a su juicio, define con bastante precisión el estado de ánimo del vestuario, “ilusión”. David González dejó claro que el equipo cree en lo que tiene por delante y que encara este tramo final con muchas ganas, aunque sin perder de vista la necesidad de mantener la prudencia. De hecho, repitió varias veces la importancia de seguir con “los pies en el suelo”, una idea con la que quiso equilibrar la ambición del grupo con la obligación de no dejarse llevar por la euforia.

En cualquier caso, su discurso también dejó entrever que esa ilusión no nace de una racha puntual porque es fruto de una trayectoria sostenida a lo largo de toda la temporada en la que el Burgos ha estado arriba de manera constante, sin caídas prolongadas que le hayan apartado de la pelea, y que por eso el equipo llega a este tramo final con argumentos sólidos para seguir compitiendo en la zona alta. Desde esa convicción, defendió que el momento invita a creer, siempre desde la serenidad, y a encarar las jornadas que quedan con la sensación de que el objetivo sigue plenamente abierto.