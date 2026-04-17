Ramis: "Esta última racha nos ha ayudado a llegar bien y con confianza"

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El Burgos afronta un duelo clave ante el Castellón, este sábado a las 18.30 horas, en el Skyfi Castalia, un rival directo por entrar en el play off y al que alejaría de esa lucha con una victoria. El entrenador del equipo blanquinegro, Luis Miguel Ramis, admite que "es cierto que la presión y la exigencia van subiendo, pero somos profesionales y llevamos bien todo lo que rodea a nuestro día a día”.

Por ello, no quiere hacer cábalas sobre lo que pueda pasar en las próximas jornadas porque "no nos llevan a ninguna conclusión. Estamos únicamente centrados en el partido de mañana, que es ante un rival directo, y con el que podemos aumentar la distancia en la clasificación con él. Queremos estar arriba a final de temporada y eso pasa por enfocarnos paso a paso en cada partido”.

Sobre el partido de este sábado, Ramis explica que “cada partido es diferente. Nosotros tenemos que buscar los puntos débiles de nuestros rivales".

En el caso del Castellón es "un gran equipo y más aún en casa. Son verticales, presionantes y con gran capacidad para hacer transiciones. Tendremos que hacerles sufrir de la manera que creemos más efectiva, que es en lo que trabajamos. Veremos cómo se desarrolla el encuentro”.

Será un encuentro en el que “la efectividad va a ser clave ante un equipo como el Castellón". Se trata de un conjunto que tiene "un gran potencial ofensivo y van a intentar meternos en nuestro campo".

Por ello, una de las claves será que "vamos a tener que ser ganadores en situaciones de duelos, vamos a tener que hacer un partido muy completo en defensa y tendremos también que ser muy efectivos en ataque”.

En el caso de la baja de Melliot en el Castellón, el técnico tarraconense indicó que “es importante para ellos. Es un jugador que conozco bien porque le he entrenado y, aunque con nosotros jugaba un poco más largo, en el Castellón está siendo clave en la salida de balón, habilitando a sus compañeros e incorporándose después al ataque".

También "es un gran defensor, por lo que, seguro, van a notar su ausencia en este partido, aunque no tengo dudas de que tienen recursos para suplirle”.

Respecto a qué tipo partido se espera, Ramis indicó que “no espero un partido igual al de la primera vuelta. El momento de la temporada es distinto, al igual que los dos equipos hemos cambiado y evolucionado. Intuyo un partido de alto ritmo y muy igualado”.

Sobre la trayectoria del Burgos, el entrenador destaca que “nuestra regularidad ha sido clave para estar en la situación en la que estamos".

También "esta última racha nos ha ayudado a llegar bien y con confianza. Solo nos queda este esprint final en el que vamos a dar todo por quedar lo más arriba posible. Nos vemos capaces de todo”. Y ve a los jugadores plenamente preparados para lo que llega, ya que “la gran mayoría de jugadores tienen experiencia en estas situaciones y los más jóvenes se contagian de la veteranía de los demás. Todos, insisto, todos los jugadores están preparados para este tramo final de temporada”.