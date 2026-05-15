Ramis: "Tenemos que ganarlo todo si queremos entrar en Play Off"

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Con el eco aún presente de la decisión arbitral contra el Almería que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) señaló que debió pitarse penalti, el entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, afirmó que solo vale ganar los tres partidos que quedan para optar al play off. "Tenemos que ganarlo todo si queremos entrar en Play-Off", indicó el técnico en la víspera del choque contra el Granada, este sábado en UD Almería Stadium, a las 18.30 horas.

Esa entrada en la fase de ascenso "pasa por ganar este partido en Granada. Sabemos que si mostramos personalidad y creemos en lo que venimos haciendo, tendremos muchas posibilidades de ganar". Pero, avisó que "en frente, también tendremos un gran equipo, con un gran entrenador y con muy buenos jugadores que han mostrado una capacidad para salir de situaciones complicadas que advierten de sus cualidades”.

El Granada acumula bajas sensibles en defensa, pero Ramis avisó que "tienen jugadores de sobra para competir en la misma línea en la que vienen haciéndolo. No creo que el comportamiento del rival cambie a raíz de estas bajas”.

En ese sentido, Ramis alabó la figura del técnico del Granada, el burgalés Pacheta. “No me cabe duda de que, desde que llegó Pacheta, en ese vestuario reina el rigor y la profesionalidad. Han pasado por momentos muy difíciles, luchando por salir de la parte baja de la clasificación, y lo han conseguido superar esa situación. Sabemos que el rival nos lo va a poner muy difícil y que va a dar el máximo rendimiento para intentar ganarnos”, señaló.

Ramis preveía un choque de muchas "idas y vueltas", un partido en el que se van a dar "más situaciones de estrés, y tenemos que estar preparados para todos estos contextos. Es un partido que se va a asemejar a los partidos que hemos venido disputando".

En definitiva, "partidos que nosotros nos hemos tomado como finales. Tenemos que continuar con esa mentalidad, porque este año el Play-Off va a estar muy caro y tendremos que darlo todo”.

Ramis destacó que el equipo llega en un "buen momento", aunque acumula tres empates en las últimas jornadas". Pero la clasificación dice que "seguimos vivos en la lucha por el Play-Off y eso significa que estamos convencidos, que hemos hecho bien las cosas y eso nos da mucho optimismo".

El penalti no pitado contra el Almería aún resuena en El Plantío. Ramis recordó lo que ya dijo tras el partido, "la única decisión que había que tomar era técnica y no reglamentaria. Es lo único que puede hacer dudar al árbitro, si es roja o amarilla por la intencionalidad, es lo que yo pensaba que estaba meditando el árbitro al ver la acción en el monitor".

Incluso, incidió, "desde el propio VAR ya le indican lo que sucede en la acción, algo que se ve claramente en las imágenes, pero, inexplicablemente, el árbitro decide no aplicar el reglamento justificándose en interpretaciones totalmente antirreglamentarias".