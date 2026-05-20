David González: «Presión es lo último que sentimos»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF visita este domingo a la Cultural Leonesa con poco margen en la pelea por el play off porque está obligado a ganar para no descolgarse, pero el delantero burgalés David González prefiere restar dramatismo a lo que queda de competición sin restarle importancia ni convertir la presión en una carga añadida

El atacante de Villarcayo entiende que el vestuario tiene motivos para mirar estas dos últimas jornadas con la naturalidad de haber desarrollado un excelente trabajo llegados a este punto, porque «todo el mundo hubiera firmado a principio de temporada llegar así al final». Es por eso que el grupo ha vuelto al trabajo con ganas de preparar el desplazamiento a León en las mejores condiciones. El Burgos CF depende de sus puntos antes que de las cuentas ajenas, una idea que el delantero blanquinegro resume al recordar que el equipo está centrado en sus partidos y que solo después mira qué ha ocurrido en el resto de campos.

En ese camino las cuentas dicen que hay que ganar, como ya ocurrió ante el Granada, y después quedará el cierre en El Plantío ante el Andorra. El equipo de Ramis suma 66 puntos, los mismos que el Castellón, aunque el empate final favorece al conjunto castellonense, de modo que el delantero burgalés no esquiva la responsabilidad.

Es más, su gol ante el Granada refuerza esa sensación de confianza que desprende uno de los jugadores más aplaudidos por la afición. El delantero explicó que antes de marcar vio la posibilidad de una segunda jugada, acompañó a Mateo y remató de primeras al advertir que el portero estaba adelantado. Pensó que el balón entraría desde el golpeo, aunque la rosca alargó la espera antes de acabar en la portería. La acción le mantiene como una de las referencias ofensivas del equipo en el tramo final y él lo atribuye a «esa chispa de estar en los momentos necesarios», sin separar su acierto del funcionamiento colectivo.

Seguir en racha

El Burgos CF llegará a León con la idea de repetir la mecánica de trabajo y juego que le ha traído a este punto y González admite que el equipo se encuentra «extra motivado» para afrontar los dos últimos partidos en los que la directriz es seguir siendo fieles al trabajo de la temporada como la mejor manera de conservar sus opciones. La Cultural, por su parte, necesita ganar para apurar sus posibilidades de permanencia, después de colocarse con 36 puntos, a cuatro del Cádiz, y llega además con el recuerdo del 5-1 de la primera vuelta en El Plantío.

David González es consciente de esa necesidad del rival podría ser un factor que el Burgos CF puede aprovechar si juega con calma. «Que ellos sientan la presión de ganar es beneficioso para nosotros», señaló González, partidario de llevar el partido al terreno que más convenga a los de Ramis y evitar que el contexto altere el plan. A estas alturas, admite, cualquier detalle puede cambiar el resultado, pero precisamente por eso insiste en mantener la misma línea de trabajo y confiar en lo que ha permitido al equipo llegar con opciones a las dos últimas jornadas.

La palabra presión, en cualquier caso, no encaja con el estado de ánimo que describe González, quien asegura que el Burgos CF vive esta situación con «una ilusión tremenda por meternos en play off» y recuerda que para el equipo todo lo que venga tiene algo de premio porque pocos esperaban estar así a estas alturas de la temporada. Esa lectura no rebaja la ambición del vestuario, que quiere llevarse primero los tres puntos de León para seguir en la pelea hasta la última jornada.

Para González, además, este final de curso tiene un componente personal evidente. Como jugador burgalés, considera un orgullo disputar una temporada así con el club de su ciudad y percibe que el ambiente que rodea al equipo también responde a una situación que hacía tiempo que no se vivía. El desplazamiento a León lo confirma, con 1.000 entradas facilitadas por la Cultural y autobuses gratuitos organizados por el Burgos CF para sus abonados. David González esperaba esa respuesta y valoró en la previa que la afición vuelva a estar cerca del equipo, tanto en El Plantío como fuera de casa, porque ese apoyo se nota sobre el campo.