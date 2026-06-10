Así fue (en imágenes) la presentación del libro de Julián Calero 'Fútbol al rescate'

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Antes de comenzar el acto, en los aledaños del auditorio de Cultural Cordón, se respiraba ambiente de fútbol. No porque se iba a celebrar un partido en el Palacio de los Condestables, sino porque se iba a hablar mucho de balompié. Algunas personalidades burgalesas vinculadas al 'deporte rey' acudieron a la llamada de Julián Calero y su libro 'Fútbol al rescate'. Entre otros, exdirectivos del Burgos CF como Rodrigo Santidrián o Miguel Ángel Benavente, el delegado Javier Llorente, técnicos como Alberto González, Tania Güemes o José Luis Fernández Manzanedo o el presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté. Y, por supuesto, muchos aficionados del Burgos CF, algunos ataviados con camisetas y bufandas del club blanquinegro.

Tras la proyección de un vídeo regado de fotos y frases del protagonista de la velada, comenzó la conversación entre el periodista Rodrigo Pérez Barredo y Julián Calero, que arrancó admitiendo que su tiempo en Burgos fueron «tres años espectaculares que cambiaron mi vida».

El germen del libro ocuparon los primeros minutos de la conversación. «La idea inicial fue que iba a ser un libro escrito a cuatro manos. O que iba a escribirlo yo con el testimonio de Julián», explicó Pérez Barredo, que señaló que tras la marcha del entrenador de Burgos llevar a cabo ese proyecto se tornó una empresa muy complicada. «Una de las losas que le impedía poder expresar todo lo que él quería fue una experiencia traumática, una de las primeras de muchas que condicionaron su vida: ser una de las primeras personas que llegó a la estación de Atocha en el 11-M», advirtió el periodista. Calero, en esos momentos, era agente de la Policía Municipal de Madrid.

Ese capítulo, titulado 'Once contra 11. La mañana que Madrid no despertó', sí fue escrito a cuatro manos. «Sin Rodrigo no hubiera sido capaz de arrancar... Escribir un libro no es ser escritor», admitió Calero. El periodista y el técnico trabajaron en este primer capítulo codo con codo «porque a mí no me salía», apuntó el entrenador madrileño. «Cada vez que leo ese capítulo, y lo he hecho muchas veces, se me caen las lágrimas».

«Uno de los hallazgos del libro es que en él está la voz de Julián, que tiene verdad... Puede que no sea una obra literariamente deslumbrante, pero está su voz», aseveró Pérez Barredo. «El objetivo no era hacer una biografía. Yo quise que, a través de la experiencias que me han sucedido, unas brutales por lo malo, otras por lo bueno, contar como me han influenciado en mi camino, cómo cruces con determinadas personas han virado mi rumbo de manera sorprendente», indicó el entrenador.

A partir de ese momento de la charla, sus dos actores desgranaron muchos temas y experiencias de 'Fútbol del rescate', como la infancia de Calero en Parla, sus años como jugador en el deporte modesto, sus etapas como segundo entrenador de Míchel, Lopetegui o Hierro, su inolvidable presencia en el Mundial de Rusia 2018 o los trágicos episodios del 11-M y la dana de valencia cuando entrenada al Levante, «que nos cogió en el centro del desastre».

También hubo un largo rato para hablar de sus años en el Burgos CF, desde la gloria del ascenso a Segunda División en Almendralejo hasta las penurias de los momentos en que no podía sentarse en el banquillo o cuando la plantilla dejó de cobrar. El nombre de Michu, director deportivo del club, fue citado en numerosas ocasiones por Calero como una de esas personas que se cruzó en su vida y se la cambió para siempre.

«La escritura de este libro ha supuesto una terapia para mí. Y eso que se han quedado fuera cosas que no podía, no debía y no quería contar», concluyó con simpatía Julián Calero antes de firmar muchos ejemplares de 'Fútbol al rescate' a los asistentes a la charla en la Casa del Cordón.