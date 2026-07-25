Niño evita la derrota del Burgos CF en Villarcayo

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El Burgos CF logró un empate in extremis ante el Bilbao Athletic su segundo partido de la pretemporada, una prueba mucho más exigente que el estreno frente a la Real Sociedad B y en la que el equipo de Sergio Francisco tuvo que reaccionar después de recibir el 0-1 durante la segunda mitad. Fer Niño evitó la derrota en el minuto 90 al culminar una larga acción ofensiva en la que el guardameta rojiblanco fue capaz de rechazar tres remates consecutivos.

Sergio Francisco salió satisfecho del encuentro porque le permitió comprobar la respuesta de sus jugadores ante un rival que mostró «un punto más de chispa» y llevó al Burgos al límite en algunos tramos. El técnico recordó que la plantilla había acumulado una importante carga de trabajo durante la semana y valoró especialmente que el partido tuviera intensidad suficiente para seguir avanzando en la preparación.

«Nos sirve para volver a ver al equipo, con dos grupos de 45 minutos, seguir dando minutos a todo el mundo y continuar trabajando cosas», señaló el entrenador, complacido con las conclusiones extraídas de los dos primeros amistosos del verano en los que el cuerpo técnico ha visto «situaciones diferentes», pero admitió que «estamos contentos con los dos partidos».

Sergio Francisco se refirió también a la próxima llegada de José Gragera para reforzar la posición por delante de la defensa y antició que el centrocampista puede aportar equilibrio «tanto con balón como sin balón» y destacó que se trata de «una muy buena noticia» para el equipo, porque, a su juicio, «es un buen jugador que nos va a aportar desde el primer día». Grajera asistió al partido como espectador y Francisco espera que pueda incorporarse cuanto antes al trabajo colectivo y estar disponible como uno más del grupo.

El Burgos reacciona

El Bilbao Athletic convirtió desde el comienzo el segundo ensayo blanquinegro en el campo de El Soto de Villarcayo en una prueba incómoda porque presionó la salida de balón, cerró los espacios interiores y obligó al Burgos a emplear posesiones más pacientes para superar sus primeras líneas,aunque mantuvo la intención de iniciar sus ataques desde atrás y se encontró dificultades para progresar ante un rival ordenado y capaz de sostener un ritmo elevado. Curro Sánchez buscó recibir entre líneas y David Hernáiz trató de ofrecer una salida desde el lateral, pero durante varios tramos el dominio territorial fue del conjunto vizcaíno.

La intensidad de los dos equipos no se tradujo en ocasiones claras durante una primera mitad en la que destacó el trabajo defensivo y la disputa del centro del campo. El filial limitó los espacios cerca de su área y el Burgos respondió con solidez cuando el rival logró avanzar, por lo que el descanso llegó sin goles.

Sergio Francisco cambió por completo el equipo para disputar la segunda parte. Cristian ocupó inicialmente la portería, con Alberto Dadie y Brais Martínez en los laterales y Oier Luengo y Sergio González en el centro de la defensa. Pablo Galdames y Saúl del Cerro formaron el doble pivote, mientras que Mateo Mejía, Mario Cantero y Kevin Appin se situaron por detrás de Fer Niño.

El Burgos regresó con una presión más adelantada y mayor presencia en campo contrario. Saúl del Cerro dio continuidad al juego desde el centro y Mario Cantero abandonó con frecuencia su posición inicial para acercarse a los mediocentros y facilitar la circulación ante la presión rojiblanca. La primera ocasión clara nació en una conducción de Dadie, que ganó metros y conectó con Mejía que desde la línea de fondo envió el balón al segundo palo, donde Appin remató desde cerca, pero Iker Pagazartundua evitó el gol.

Superada la hora de juego, Diego González reemplazó a Cristian en la portería y Víctor Mollejo entró por Appin. El encuentro continuó abierto, con el Burgos tratando de instalarse en campo contrario y el filial dispuesto a aprovechar cualquier pérdida para correr hasta que encontró el 0-1 en una de esas acciones. Diego González rechazó un primer remate, pero Christian Imga apareció dentro del área para recoger el balón suelto y adelantar al Bilbao Athletic.

Mateo Mejía con el balón en el Soto de Villarcayo.BURGOS CF

El Burgos aumentó desde entonces su presión y acumuló más jugadores cerca del área rival. Mateo Mejía siguió encontrando espacios por la derecha, Mollejo elevó la intensidad de los ataques y Galdames ayudó a sostener al equipo en campo contrario para recuperar el balón con rapidez.

El empate llegó en el minuto 90 después de una acción iniciada por Brais Martínez en el costado izquierdo. El lateral colocó el balón dentro del área y Pagazartundua rechazó primero el remate de Mollejo, respondió después ante Mateo Mejía y todavía consiguió detener un tercer intento de Saúl del Cerro. Fer Niño aprovechó que la jugada continuaba viva para cabecear a la red y establecer el 1-1 definitivo.