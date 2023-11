Juan Carlos Aparicio: «Estamos procrastinando en la puesta en marcha de planes de pensiones de empleo»

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Estamos procrastinando en la puesta en marcha de planes de pensiones de empleo en España». Así lo aseguró el exministro de Trabajo y exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio en el debate sobre ‘La reforma de las pensiones’ mantenido con el que también fuera secretario de la Seguridad Social, Octavio Granado, y organizado por este periódico e Ibercaja.

El ‘popular’ remarcó la importancia de «tener una visión de Estado en la gestión del sistema de pensiones y olvidarse de antipatías políticas para llegar a acuerdos». Acuerdos que para el exalcalde de Burgos debieran pasar por impulsar los planes de pensiones de empleo en «todos los sectores de actividad».

Aún así, Aparicio se mostró consciente de la dificultad de hacerlo posible en un país como España donde «priman las pymes y micro pymes». Y es que hasta el momento sólo las grandes empresas y multinacionales facilitan a sus empleados la posibilidad de complementar su pensión pública. «Sin duda es mejor depender de nuestras decisiones financieras y de nuestro ahorro que otros», afirmó.

Por el momento, los planes complementarios «están muy por debajo de las expectativas», aseveró Aparicio, quien agregó que «no se afronta igual una fiscalidad cuando eres activo que cuando eres pensionista» y que «tiene que haber una proporción razonable entre lo que cotizas y tu expectativa de pensión».

A este tenor, el ‘popular’ considera que «las pensiones no pueden seguir revisándose conforme al IPC» y apuesta por «un ajuste en base a los cambios económicos y demográficos que se están produciendo», por ejemplo «fijándonos en el PIB».

Ingreso Mínimo Vital

Para el exministro, el sistema no contributivo de la Seguridad Social «se ha vuelto de una complejidad absoluta» y se mostró especialmente crítico con la gestión del Ingreso Mínimo Vital. «No me parece mal que exista, pero no puede estar gestionado por parte de la Seguridad Social porque es una carga impropia para el sistema. Supone una sobrecarga muy difícil de mantener», aseveró.