«Movemos el 95% de la mercancía, pero somos un sector olvidado»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La patronal del transporte Asebutra reúne a 500 empresas dedicadas al transporte de mercancías que se mantiene en una situación de incertidumbre. A los habituales del sector como la falta de mano de obra, la inseguridad por los robos o la situación de las carreteras se unen los cambios normativos respecto a la masa de transporte máxima autorizada que sube de 40 a 44 toneladas para los vehículos de cinco o más ejes. Un cambio en el que «una vez más, no se ha tenido en cuenta el punto de vista del transportista», critica el presidente de Asebutra, Eduardo Rilova. El sector del transporte mueve el 95% de las mercancías terrestres, pero sigue siendo «el gran olvidado» en las decisiones que afectan directamente a su trabajo y a su sostenibilidad.

En esta medida europea, que España está entre los países que ha decidido aplicarla ya, deberían haberse considerado las características específicas del país, como su orografía y su clima, que hacen muy diferente circular con 40 o 44 toneladas por carreteras con pendientes, puertos de montaña o altas temperaturas.

La medida busca que «se transporte más mercancía con menos camiones, para reducir las emisiones contaminantes y adaptarse al déficit de conductores». Sin embargo, a los profesionales del camión «podría suponerles un coste importante, entre 1.000 y 6.000 euros por vehículo, por ejemplo, para adaptar los frenos, reforzar ejes o solicitar una nueva homologación al fabricante». En algunos casos, especialmente con vehículos antiguos, esta homologación ni siquiera será posible, lo que «provocará una pérdida de competitividad para muchas pequeñas empresas». El sector necesita tiempo para adaptarse», remarcan.

Desde Asebutra no se fían de esas ventajas medioambientales. Se ha elaborado un estudio en el que se ha medido el impacto del cambio. «Los tres impactos en vez de bajar, suben: la seguridad vial se ve afectada por la frenada al ir sobrecargado y las carreteras no están preparadas para soportar este incremento de toneladas por vehículo, el medioambiental tampoco porque al ir sobrecargado se consume más combustible y el económico será a costa del transportista porque caerá el número de viajes», resume Rilova.

Desde la patronal del camión se denuncia una situación que se arrastra desde hace años: las principales autovías de Burgos siguen sin completarse. «No puede ser que continúen pendientes de finalizar tramos esenciales de la A-11, la A-12 y la A-73. Necesitamos que estas infraestructuras se terminen y se adapten al siglo XXI, igual que lo está haciendo el transporte, para poder consolidar un verdadero nodo logístico en la provincia de Burgos», reclaman desde Asebutra.

De los problemas recurrentes, el más acuciante es la falta de profesionales. No hay relevo generacional al volante. «Queremos profesionalizar el sector, hacerlo atractivo, pero es muy difícil», reconoce. Para cubrir esta necesidad, Asebutra cuenta con un curso presencial de capacitación como gestor del transporte al que pueden sumarse tanto socios o sus familiares como personas externas a Asebutra. «El título de capacitación es un examen y aquí lo que hacemos es prestar ayuda pedagógica, test para preparar la prueba y todo el apoyo necesario», explica.

Para poder realizar esta prueba es necesario contar con estudios de Bachillerato o FP Superior algo que «limita mucho la nueva incorporación, creemos que es una exigencia excesiva porque en otros países se exige un certificado de profesionalidad y muchos chóferes que quieren sacarlo, pero no cumplen el requisito, tienen su CAP, pero a esto no pueden acceder y creemos que se debería mirar por la falta de personal que sufre el sector».

En aras de mejorar la profesión, Asebutra ha suscrito, junto con los sindicatos CCOO, UGT y USO, y la patronal del transporte de viajeros, el nuevo convenio sectorial que plantea subidas salariales del 4% el primer año y 3% los tres años siguientes entre otras mejoras.

La seguridad es otra de las batallas del transporte. «Los robos de camiones, carga y combustible son una constante», lamenta. Asebutra ha creado un canal de WhatsApp con 300 camioneros integrados donde se van informando cada vez que se comunica un robo. «Ten en cuenta que son más de 600 ojos en las carreteras para poder rastrear el vehículo sustraído y ya hemos localizado alguno».

Reclaman que se tengan en cuenta sus propuestas de parkings seguros como la de Aranda de Duero. Hace dos años se presentó un proyecto para renovar la concesión con «una modernización de las instalaciones que permitiría contar con un parking seguro en Aranda y proyectarlo en la red europea de aparcamientos seguros, pero seguimos sin respuesta».

Esperan que este año se pueda renovar el convenio mientras recuerdan que «el transporte por carretera no es enemigo del tren. Ambos son complementarios y necesarios». Desde Asebutra se defiende el transporte intermodal, en el que camión y tren se coordinen para hacer el sistema más eficiente y sostenible, en lugar de enfrentarlos.

Sostiene, precisamente, que la actividad del comercio on line dispara las rutas. «Si no hay camioneros, transportistas, ¿quién acercará lo que se compra en internet?», por eso Asebutra trabaja en poner en valor un sector clave en la sociedad de hoy.

Servicios de Asebutra

Servicios. La asociación ofrece un amplio abanico de servicios que cubren todas las necesidades del transportista: asesoría jurídica, laboral y fiscal, gestoría administrativa para matriculaciones, transferencias, permisos especiales o trámites con Tráfico, correduría de seguros, gestión de ayudas y subvenciones, y representación institucional ante administraciones públicas.

Formación. Asebutra también apuesta firmemente por la formación y la profesionalización del sector, con cursos de CAP, mercancías peligrosas, carretilla elevadora, tacógrafo digital o capacitación profesional, siendo los únicos que realizamos este curso presencial tanto para asociados como para nuevos conductores que deseen incorporarse al transporte.

Convenios. Impulsa acuerdos ventajosos con empresas y proveedores del sector (combustibles, telepeajes, seguros o mantenimiento de flotas), que permiten reducir costes y mejorar la competitividad de los asociados.

Sostenibilidad. En el ámbito ambiental, Asebutra mantiene su compromiso con una movilidad más limpia y eficiente. Sus instalaciones ya permiten repostar combustibles alternativos como el HVO, contribuyendo así a la reducción de emisiones sin necesidad de modificar los vehículos actuales.

En definitiva, Asebutra es la casa de los transportistas, un punto de apoyo donde el profesional encuentra respaldo, información, servicios y una voz colectiva que defiende sus intereses ante los retos del presente y del futuro del transporte.