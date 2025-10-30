El sector logístico insufla aliento a la economía de Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El polígono industrial de Ircio ha ganado peso como zona logística en Miranda de Ebro, una ciudad que se ha posicionado en los últimos años como nodo de distribución en el norte de España. Su localización, conectada por carretera y ferrocarril con el eje Madrid-Bilbao y el resto del Corredor Atlántico Europeo, ha favorecido la llegada de grandes empresas del sector.

A menos de siete kilómetros del polígono se encuentra una terminal ferroviaria con enlaces semanales a puertos como los de Barcelona o Alicante. Esa cercanía a las rutas marítimas, junto a la buena conexión por autovía, ha facilitado la instalación de operadores como Seur o la plataforma logística de Aldi, que ocupa una nave de 40.000 metros cuadrados. Otras firmas, como Van Overveld, Mecalaser o Stinser, también han iniciado su actividad en Ircio dentro de un modelo industrial que prioriza las infraestructuras de nueva generación.

La mayoría de las naves incorporan estructuras con gran altura libre y sistemas para mejorar el rendimiento energético. Varias cuentan con certificaciones BREEAM de sostenibilidad y emplean placas solares para el autoconsumo, en línea con los estándares que exige el transporte de mercancías a gran escala.

Miranda de Ebro no depende únicamente de Ircio. A cuatro kilómetros se encuentra el parque logístico de Arasur, donde operan multinacionales como Bridgestone. Ambos espacios industriales forman un eje logístico que funciona de forma complementaria. En otras zonas de la ciudad, como el polígono de Bayas, también se han instalado empresas de transporte y carga, como Transwalas, que aprovechan las mismas conexiones estratégicas.

La actividad logística ha crecido en toda la ciudad, apoyada por un diseño urbano que facilita los movimientos industriales y por una oferta de suelo que sigue atrayendo inversiones. La combinación de infraestructuras, ubicación y operadores ha convertido a Miranda en uno de los puntos logísticos más dinámicos del entorno atlántico.