Grandes aventuras fuera de casa

Para confeccionar la lista de regalos de esta Navidad, hemos optado en esta ocasión por rastrear las redes sociales y consultar a la IA. ¡Qué remedio! Cada vez cuesta más sorprender a nuestros seres queridos, tengan la edad que tengan. Porque lo fácil sería decantarse por lo clásico. O tirar de tecnología para que las pantallas sigan consumiendo nuestro tiempo. Por eso, este año nos planteamos la posibilidad de buscar obsequios con los que compartir vivencias en familia fuera de casa. En cualquier época del año y sin dejarnos el sueldo, que no está el horno para bollos.

Bebés y niños

Los críos, hasta los dos años, son el público más agradecido. No se quejan y sonríen con cualquier regalo que se les ponga por delante. Después crecerán y quizá lleguen las quejas, pero hasta entonces conviene disfrutar con ellos de momentos inolvidables al aire libre. Para ello, nada mejor que un carrito todoterreno, un columpio portátil para colgar entre árboles o andador para exteriores con ruedas grandes.

De ahí en adelante, la cosa se complica. El objetivo es alejar a los chavales de las pantallas. Si se tienen que quedar embobados con algo, que sea descubriendo el mundo que les rodea. Y qué mejor manera de hacerlo que con un microscopio portátil, ideal para salidas al campo o en cualquier espacio. Cualquiera que tenga hijos en edad escolar habrá visto últimamente algún que otro anuncio en internet sobre estos artilugios. Los hay de diversos precios, marcas y formatos. ¿Por qué no probar?

Adolescentes

Suelen ir a tiro hecho. Tienen muy claro lo que quieren, lo cual no quiere decir que sea lo que más les convenga. Pero hay vida más allá de fornites, smartphones y demás parafernalia tecnológica. Menos sofá y más aire puro, haciendo deporte a ser posible. Y aunque es probable que muchos pidan patinete eléctrico, no olvidemos la de accidentes que se producen a diario. En Burgos, sin ir más lejos, la Policía Local se ha visto obligada a tomar medidas para reducir las elevadas tasas de siniestralidad.

¿Qué podemos hacer? Pues compaginar aire libre con tecnología. Con una cámara GoPro, por ejemplo, para inmortalizar rutas en bici o expediciones por la naturaleza. Si encima lo acompañamos con una tienda de campaña o una cinta slackline para anclar entre árboles, la diversión está más que asegurada.

Adultos

El abanico de gustos es inmenso, casi infinito. Lo que a casi nadie le desagrada, sea hombre o mujer, es el buen comer. Por eso, un kit de barbacoa es una opción a tener en cuenta. Y un termo para bebidas calientes, como acompañamiento, para la sobremesa.

Pero ojo, porque este regalo solo es apto para cocinillas. De lo contrario, nos jugamos una buena reprimenda. Las cajas de experiencias están muy vistas, pero lo cierto es que siempre gustan. Más aún si se disfrutan en pareja, las cosas como son. Por otro lado, se puede quedar de maravilla con otros obsequios más originales como un kit de supervivencia para escapadas campestres o un proyector de cine al aire libre.

Para todos

Puede que las experiencias, como decíamos antes, estén bastante trilladas. Sin embargo, hay una guía ideal para toda la familia en la que se ofrecen infinidad de propuestas, previamente testadas, para recorrer España de punta a punta y llegar incluso hasta Andorra.

En Explora España con niños (Lonely Planet), el fotógrafo burgalés Igor Gonzalo no se limita únicamente a recopilar experiencias. También ofrece consejos prácticos e información útil para planificar los viajes, desde la típica ruta de un solo día hasta unas vacaciones largas. El libro, aunque enfocado principalmente en los más pequeños de la casa, es lo suficientemente extenso como para brindar alicientes a cualquier persona.

Otra idea, no del todo original pero sí muy socorrida, es regalar música en directo. Anda que no queda para la temporada de festivales, pero las entradas ya empiezan a volar en muchos casos. Aparte, se puede acudir a una de estas citas en familia porque cada vez existen más propuestas encaminadas al público familiar.

No hay que irse demasiado lejos para comprobarlo. La provincia de Burgos ofrece numerosos ejemplos como el Sonorama, con su espacio Baby, o el Valdorrock (gratuito en este caso), que siempre tiene a bien programar talleres infantiles. Y mientras tanto, cómo no, todo el mundo moviendo el esqueleto.