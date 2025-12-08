El fotógrafo burgalés Igor Gonzalo te enseña a explorar España con niños de la mano de Lonely Planet

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Campo, ciudad, playa y montaña. En otoño, invierno, primavera o verano. Por toda España, islas inclusive, y Andorra como plus. Más de 400 experiencias que se ramifican hasta alcanzar cerca de un millar de propuestas. No es una guía al uso. Está específicamente diseñada para viajar en familia y cada plan ha sido testado previamente. Cero interés económico detrás, ni un solo acuerdo publicitario para promocionar determinados espacios. Trabajo de campo puro y duro, nada más.

Explora España con niños. El título no da lugar a equívoco, pero tampoco se cierra en banda. Su autor, el fotógrafo burgalés Igor Gonzalo, considera que puede resultar de gran utilidad para cualquier adulto que se resista a abandonar al crío que todos llevamos dentro. Porque hay planes que no entienden de edades, como observar de cerca a lobos u osos en libertad, volar en globo aerostático, pilotar un avión o lanzar un cohete espacial.

Quinta guía de Gonzalo con Lonely Planet. La más especial, sin duda, por su condición de padre. Ya sabía de antemano, cuando se puso manos a la obra, que «si viajas con los ojos de un niño disfrutas igualmente». Lo que no intuía, y le sorprendió gratamente, es que «este país ofrece muchas más cosas para hacer con chavales de las que creía». En cualquier región, gratis o pagando. Solo era cuestión de buscar y alguien tenía que «hacer el trabajo sucio a las familias».

Documentarse lleva su tiempo. Más aún al tratarse de un manual dirigido -al menos de entrada- a un target muy concreto. Todo un reto, a fin de cuentas, que Gonzalo cree haber superado con creces al recopilar «planes chulos y alternativos que se alejan de las cosas que son obvias». Para ello, traza distintos apartados con los que diseñar grandes aventuras y rutas personalizadas. Además, incluye una serie de consejos prácticos para desplazarse de forma segura y recomendaciones para disfrutar de «experiencias educativas y sostenibles».

«Para un niño, ver las vidrieras de una Catedral es un rollo», argumenta con conocimiento de causa. En cambio, el mirador del aeropuerto de Barajas, más conocido como Zona Spotters y de acceso gratuito, suele dejar «flipando» a la chavalería.

Lógicamente, la provincia de Burgos goza de gran protagonismo en la guía. Desde lo más alto de la capital, la Rosa de los Vientos en el mirador del Castillo siempre llama la atención. A tiro de piedra se encuentra el Centro de Biodiversidad, reinaugurado el pasado mes de julio y hogar de una singular colonia de aves en peligro de extinción.

A caballo entre la tradición y la modernidad, Gonzalo también sugiere adentrarse en el Fin de Semana Cidiano, la magia que envuelve a los Gigantillos y los Gigantones o el Rock N’ Jump, también presente en Torrejón de Ardoz (Madrid). Imposible pasar por alto también Fuentes Blancas, si el tiempo lo permite, o las pastelería y churrerías que endulzan los paseos por el Espolón.

Fuera de la capital, el abanico de opciones se multiplica. Gonzalo no oculta su debilidad por Belorado. Y no es para menos, dado que la réplica de la sala Marconi del Titanic o el Checkpoint Charlie del Muro de Berlín causan fascinación en un abrir y cerrar de ojos. Por no hablar de Paleolítico Vivo, el cementerio de Sad Hill donde se rodó el final de El bueno, el feo y el malo; el desfiladero de La Yecla, Mina Esperanza o Territorio Artlanza.

Toda las experiencias recogidas en la guía han sido previamente testadas bajo el más absoluto anonimato por el propio autor u otros colaboradores de Lonely Planet. De lo contrario, no aparecerían reseñadas. Así se evita cometer errores de bulto como los de ciertos blogueros de viajes que «copian y pegan» contenido ajeno para exponer vivencias en primera persona «sin haber estado en el sitio».

«Luego nos meten a todos en el mismo saco», lamenta Gonzalo tras relatar una anécdota que ejemplifica a la perfección esas ansias de viralidad sin levantarse del sofá. En un momento dado, se interesó por un parque temático en Andalucía que podía tener encaje en la guía. Y aunque en la página web se ofrecía la posibilidad de reservar entradas, llamaba por teléfono y nunca le atendían. Al final, resultó que el complejo nunca había llegado a abrir sus puertas. Para su sorpresa, se topó con unas cuantas reseñas en internet hablando maravillas del lugar.

Aparte de recapitular un sinfín de planes idóneos para divertirse en familia, la guía también dispone de un mapa y una guía con consejos básicos para viajar con seguridad. Al mismo tiempo, se busca promover un «impacto positivo» en el entorno y «evitar que el niño se sature».

«Cuando eres padre no tienes tiempo para estar buscando y rebuscando». Precisamente por ello, Gonzalo se esmeró sobremanera para elaborar la mejor herramienta posible, en formato bolsillo, con el fin de facilitar la siempre tediosa tarea de planificar una escapada de fin de semana o las clásicas vacaciones de verano. En este sentido, lo que más agradece el público es la «practicidad» y el hecho de ir «al grano». Mejor eso que «meter mucha literatura y no dar en el clavo».

«Son los 25 euros más rentables del viaje», enfatiza el creador de Explora España con niños. De paso, aprovecha la ocasión para animar a la gente a hacerse con la guía en «librerías de barrio». A fin y al cabo, «si no la tienen puedes pedirla, te la traen y el precio es el mismo». Igual que con las grandes plataformas pero garantizando la supervivencia del pequeño comercio. El mismo que vendía mapas y libros de viajes cuando la red de redes parecía una quimera.