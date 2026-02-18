Precios aprendiendo a moverse

Publicado por María Merino Burgos Creado: Actualizado:

Fijar precios ha sido durante décadas un ejercicio basado en la intuición, la experiencia y hojas de cálculo que rara vez reflejan la complejidad real del mercado. En un contexto de volatilidad de costes, presión competitiva y necesidad de reacción rápida, especialmente en B2B, ese modelo muestra sus límites. La toma de decisiones comerciales requiere hoy herramientas capaces de procesar grandes volúmenes de datos y traducirlos en acciones concretas sin añadir carga operativa. Las empresas necesitan sistemas que integren información de ventas, márgenes, costes y comportamientos de clientes para ajustar precios de forma estratégica y mantener competitividad, algo especialmente crítico en entornos con catálogos amplios y productos heterogéneos.

En ese terreno surge Dynaprice AI, un proyecto impulsado por Javier Cárdenas González que plantea una solución de pricing dinámico basada en aprendizaje automático y metaheurísticas. Concebida como herramienta plug-and-play, permite automatizar el ajuste de precios a partir de variables como ventas, costes y márgenes, generando recomendaciones que impactan directamente en la rentabilidad. El proyecto se dirige a pymes de distribución industrial y suministros técnicos, que buscan incorporar inteligencia de datos sin asumir desarrollos complejos ni cambios internos profundos. Además, el sistema está pensado para adaptarse a la evolución de la empresa, acompañando el crecimiento de la complejidad comercial sin comprometer la operación diaria.

Cárdenas desarrolla este trabajo como doctorando en Ingeniería y Tecnologías Industrial, Informática y Civil en la Universidad de Burgos, con D. Joaquín Pacheco como director, orientando su investigación hacia problemas reales de gestión empresarial. Su labor integra previsión de demanda, gestión de inventarios y pricing mediante aprendizaje automático y metaheurísticas, con el objetivo de construir sistemas de decisión aplicables que mejoren rentabilidad, rotación y eficiencia operativa incluso con datos imperfectos. La investigación no se limita a modelos teóricos, sino que busca soluciones replicables en pymes que enfrentan desafíos cotidianos, incorporando factores humanos, limitaciones comerciales y restricciones propias del sector.

La idea de Dynaprice surge de la experiencia profesional y académica de Cárdenas, detectando que, mientras otras áreas de las empresas B2B han incorporado análisis avanzados, la fijación de precios sigue siendo uno de los procesos menos optimizados y más dependientes del criterio humano, pese a su impacto directo en márgenes. El proyecto materializa esta línea de investigación en una solución práctica, diseñada para operar en entornos reales y responder a dinámicas comerciales complejas.

El foco está en pequeñas y medianas empresas con catálogos amplios y márgenes ajustados. No se orienta a grandes corporaciones ni e-commerce puro, sino a compañías que necesitan mejorar decisiones de precio sin complejidad tecnológica ni reorganizaciones internas. El sistema combina modelos de predicción de demanda, optimización multiobjetivo y reglas de negocio definidas por cada empresa. A partir de datos históricos de ventas, costes y márgenes, propone precios equilibrando rentabilidad, rotación y volumen, incorporando contratos, acuerdos y estrategia comercial.

La herramienta puede comenzar como soporte a la decisión y evolucionar hacia niveles mayores de automatización conforme se ajusta y consolida su uso, introduciendo analítica avanzada sin alterar procesos internos. Cárdenas introduce un enfoque de pricing dinámico multiobjetivo, que busca equilibrar margen, rotación, ingresos y riesgo comercial, permitiendo ajustes precisos y coherentes en empresas con catálogos heterogéneos. La solución plug-and-play se integra en sistemas existentes, opera con históricos limitados y no requiere equipos técnicos especializados, facilitando a las pymes adoptar técnicas avanzadas sin transformaciones internas complejas.

El sistema utiliza información básica presente en cualquier ERP, como ventas, precios, costes y productos. En pocas semanas genera recomendaciones útiles y mejora con el feedback real. Combina machine learning para modelar demanda y respuesta al precio, y metaheurísticas para explorar soluciones óptimas bajo restricciones comerciales, superando limitaciones de enfoques puramente estadísticos o heurísticos.

Actualmente, Dynaprice AI se encuentra en fase de validación con datos reales dentro de entornos controlados. Estas pruebas buscan evaluar de manera precisa el impacto económico antes de un despliegue productivo, reduciendo el riesgo para las empresas que participan en el piloto. En un entorno B2B, donde las relaciones comerciales son fundamentales, el sistema incorpora límites comerciales, mecanismos de trazabilidad y supervisión humana, evitando ajustes agresivos o incoherentes con los acuerdos existentes y asegurando que cualquier cambio en los precios sea gradual y justificado.

El nivel de automatización es configurable y pensado para convivir con la supervisión humana. En las fases iniciales, los responsables comerciales pueden revisar las recomendaciones antes de aplicarlas, y solo cuando la empresa se siente segura y percibe resultados, el sistema puede asumir mayores niveles de automatización. Javier Cárdenas señala que, a corto plazo, la inteligencia artificial aplicada al pricing representa una ventaja competitiva clara; a medio plazo, estima que se convertirá en una necesidad operativa para las pymes, de la misma forma que hoy lo son los sistemas ERP o las herramientas básicas de forecasting.

El siguiente paso de Dynaprice AI es completar el prototipo funcional, validarlo con empresas reales y definir un plan de explotación que permita su traslado del laboratorio al mercado. A medio plazo, Cárdenas prevé que la herramienta evolucione hacia una spin-off especializada en inteligencia artificial aplicada al pricing y a la optimización de pymes de distribución, consolidando la investigación doctoral como una solución práctica y escalable. La expectativa es que, al incorporar estas técnicas, las empresas B2B ganen en eficiencia, capacidad de respuesta y competitividad, convirtiendo la analítica avanzada en un componente natural de su estrategia comercial. Se prevé que, a medida que la herramienta se consolide, las pymes puedan generar escenarios predictivos de precios, simular impactos de distintas estrategias y aplicar decisiones de manera más ágil, lo que abriría nuevas oportunidades para expandir mercados y optimizar recursos internos sin comprometer la operación diaria ni la relación con clientes. La proyección también apunta a que el aprendizaje automático permita ajustar la herramienta a distintos sectores de distribución industrial, facilitando que Dynaprice AI se convierta en un estándar en pymes que buscan combinar eficiencia, rentabilidad y capacidad de adaptación en un entorno cada vez más competitivo.