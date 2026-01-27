Ingeniería de élite para mover cargas colosales

Publicado por María Merino Burgos Creado: Actualizado:

Las poleas son un elemento aparentemente discreto en muchas infraestructuras industriales, pero su comportamiento resulta decisivo cuando se trata de mover, elevar o asegurar cargas de cientos de toneladas. Desde puentes y grúas hasta instalaciones energéticas y plantas de producción, estos sistemas soportan esfuerzos que, de no ser controlados con precisión, pueden comprometer la seguridad de toda la estructura. En proyectos de gran envergadura, cualquier desviación en la respuesta del sistema puede tener consecuencias críticas, por lo que su diseño y validación requieren ensayos específicos que reproduzcan con exactitud las exigencias reales a las que estarán sometidas.

En este marco, el grupo de investigación AUSINCO de la Universidad de Burgos, en colaboración con el fabricante internacional GOSAN, ha participado en la certificación de conjuntos de poleas destinados a proyectos industriales en Oriente Medio. Las pruebas de carga de alta exigencia y los procedimientos de verificación avalados por organismos independientes sitúan al equipo en una fase clave del ciclo de vida de estos sistemas, determinando si pueden operar con garantías en escenarios donde el margen de error es prácticamente inexistente.

Al frente de estos ensayos se encuentra Jesús Mínguez Algarra, profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil e investigador principal de AUSINCO. Con diecisiete años de trayectoria en la Universidad de Burgos, su trabajo se centra en la verificación estructural de grandes componentes de hormigón armado y estructuras metálicas sometidas a altas exigencias mecánicas.

Mínguez explica que este grupo de investigación reconocido como Unidad de Investigación Consolidada, está especializado en el estudio y la verificación de elementos estructurales de obra civil. Su actividad se desarrolla tanto en laboratorio como en campo, donde el equipo realiza trabajos de auscultación, instrumentación y control de estructuras. Entre sus actuaciones habituales se incluyen pruebas de carga estáticas y dinámicas, control de empujes en puentes y estudios de patología estructural, orientados a evaluar el comportamiento y la seguridad de infraestructuras complejas.

La colaboración con GOSAN se prolonga por más de una década, en distintos proyectos de investigación, desarrollo e innovación. La certificación de estas poleas responde a la necesidad planteada por uno de los clientes del fabricante, que requería la validación del componente para su uso en Oriente Medio. El objetivo del proyecto fue validar el diseño y la construcción de las poleas mediante pruebas de carga ajustadas a las especificaciones técnicas del cliente final, garantizando su comportamiento en condiciones reales de servicio.

Trabajar con cargas que alcanzan y superan las 650 toneladas introduce desafíos significativos. Mínguez subraya que el mayor reto está en el diseño del ensayo y de todos los elementos auxiliares, que deben soportar esfuerzos extremos sin comprometer la seguridad ni la precisión de las mediciones. A esto se añade la complejidad logística de montar y gestionar piezas de gran volumen y peso dentro del laboratorio. Cada ensayo requiere además anticipar los posibles desplazamientos de los elementos y asegurar que el conjunto soporte tanto cargas estáticas como dinámicas, replicando condiciones similares a las que encontrarán en el campo.

El segundo ensayo requirió un montaje único con cuatro gatos hidráulicos de 200 toneladas dispuestos en paralelo. Según Mínguez, el equipo desarrolló ingeniería específica para definir y protocolizar los equipos de ensayo y los sistemas de fijación, además de implementar controles que garantizaran la correcta sincronización en la aplicación de las cargas y la fiabilidad de todo el proceso. Este nivel de planificación y control asegura que los resultados sean reproducibles y puedan servir como referencia para futuros proyectos de gran carga.

La instrumentación con sensores digitales de última generación ha sido fundamental para garantizar precisión y seguridad. Estos dispositivos permiten monitorizar de forma continua los parámetros del ensayo, detectar desviaciones en tiempo real respecto a los estudios teóricos previos y asegurar que los resultados reflejen fielmente el comportamiento del componente bajo cargas extremas. La capacidad de analizar en directo la respuesta de las poleas permite realizar ajustes inmediatos y documentar con exactitud el desempeño de los materiales, reforzando la trazabilidad y la validez de la certificación.

La colaboración entre AUSINCO y GOSAN se ha desarrollado de manera fluida y proactiva, subraya Mínguez. Mientras la empresa aporta su visión industrial y experiencia en soluciones aplicadas, AUSINCO contribuye con medios técnicos y humanos que complementan el desarrollo tecnológico e innovador del proyecto. La participación de DNV como organismo certificador garantiza el nivel de exigencia requerido en la verificación de componentes críticos para la seguridad de las infraestructuras, asegurando que las certificaciones tengan validez internacional y sean reconocidas en proyectos globales.

Estos ensayos consolidan a la Universidad de Burgos y a este grupo de investigación como referentes nacionales y europeos en investigación y desarrollo de elementos estructurales sometidos a altas cargas. La experiencia adquirida fortalece la posición del grupo en proyectos de gran envergadura y aporta a la industria española soluciones técnicas fiables, adaptadas a estándares internacionales y a las necesidades de un mercado global cada vez más exigente.

En términos de innovación, los ensayos destacan por la adaptación de los equipos y útiles del laboratorio a las exigencias de cargas extremadamente altas y a los desplazamientos significativos requeridos durante la prueba. La capacidad de ajustar y protocolizar los sistemas de ensayo representa un avance respecto a certificaciones previas, ampliando el alcance de las pruebas y la fiabilidad de los resultados. Este enfoque metodológico permite que se desarrollen protocolos de ensayo que puedan aplicarse en distintos sectores industriales, desde la ingeniería civil hasta la energía y la logística de grandes cargas.

Mirando hacia el futuro, Mínguez apunta que la colaboración con GOSAN continuará de manera activa, brindando apoyo al departamento de I+D de la empresa para consolidar y certificar todas las líneas de producto que requieran homologación. Este trabajo abre nuevas oportunidades para ampliar la investigación aplicada en sistemas de elevación de gran capacidad y refuerza la proyección internacional de AUSINCO y de la Universidad de Burgos en proyectos industriales de gran escala. La experiencia obtenida en estos ensayos no solo contribuye al conocimiento académico, sino que fortalece la transferencia tecnológica, posicionando a la Universidad y a la industria española como actores clave en el desarrollo de soluciones estructurales innovadoras a nivel mundial.