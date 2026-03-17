Innovación que despierta la mente

Publicado por Miguel Cuenca Burgos Creado: Actualizado:

Las dificultades en capacidades cognitivas, como la memoria, la atención o las funciones ejecutivas, afectan a personas mayores, a quienes han sufrido un daño cerebral adquirido o presentan un trastorno del neurodesarrollo. Intervenciones tempranas y sistemáticas pueden ralentizar este deterioro, mejorar su desarrollo y la calidad de vida. Con ese objetivo, la Universidad de Burgos ha publicado ‘Tus neuronas en movimiento. Manual de actividades de estimulación cognitiva’, un recurso dirigido a profesionales del ámbito educativo, social y sociosanitario que necesitan herramientas prácticas para trabajar con estos colectivos en sesiones individuales o grupales.

El manual se apoya en la experiencia de sus coordinadoras. Olalla Saiz Vázquez, terapeuta ocupacional y docente-investigadora en la Universidad de Burgos desde 2014, combina la docencia con la investigación sobre deterioro cognitivo y rehabilitación tecnológica. Antes de incorporarse al ámbito académico trabajó en residencias de mayores y en el Hospital Universitario de Burgos, lo que le permitió integrar la práctica clínica con la investigación aplicada. María Begoña Medina Gómez, psicóloga y doctora en Ciencias de la Educación, forma parte de la Universidad de Burgos desde 2006. Imparte clases en Psicología y Terapia Ocupacional y centra su investigación en discapacidad intelectual, salud mental, inclusión y bienestar psicológico de colectivos vulnerables. Juntas combinan práctica clínica y experiencia académica para ofrecer un manual fundamentado y aplicable en distintos contextos profesionales.

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El proyecto que dio origen al manual se desarrolló bajo la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS) de la Universidad de Burgos, que vincula el aprendizaje académico con la generación de un servicio útil para la comunidad. A través del proyecto “Pon a trabajar tus neuronas”, el alumnado de tercero del Grado en Terapia Ocupacional aplica lo aprendido en situaciones reales, colaborando con usuarios de distintos centros de la Fundación Aspanias de Burgos, entre ellos el Centro Ocupacional de Quintanadueñas, la Unidad Asistencial y el Centro Multiactividad Vicente Aleixandre. Según las docentes, esta metodología permite que los estudiantes desarrollen competencias académicas mientras responden a necesidades sociales concretas, integrando teoría, práctica y compromiso con la comunidad.

«Nuestro propósito es ofrecer herramientas que acompañen al profesional en cada fase de la intervención y que puedan adaptarse a distintos contextos»

Durante el proyecto, los estudiantes elaboran material para sesiones de estimulación cognitiva dirigidas a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual o afectaciones derivadas de enfermedad mental, que también pueden utilizarse en la rehabilitación cognitiva. La estimulación cognitiva busca mantener o potenciar funciones mentales mediante actividades que activan procesos como la memoria, la atención o el lenguaje, y se aplica tanto en personas sin deterioro como en fases iniciales, con el objetivo de retrasar la aparición de dificultades cognitivas. La rehabilitación cognitiva, en cambio, interviene cuando existe un déficit concreto, tratando de recuperar funciones alteradas o compensar dificultades mediante estrategias adaptativas. Mientras la estimulación tiene un enfoque preventivo y general, la rehabilitación se dirige de manera individualizada a problemas específicos.

Tras su elaboración y puesta en práctica, una selección del material se reúne en el manual, que se pone a disposición de estudiantes y profesionales de los ámbitos sociosanitario, sanitario, educativo y social. Una de sus principales fortalezas es que surge de una necesidad detectada desde la práctica clínica y docente, combinando conocimiento académico con experiencia profesional. Las actividades se diseñaron pensando en su aplicación real y ofrecen niveles de dificultad y alternativas que permiten adaptarlas a distintos perfiles de usuarios. Cada ficha incluye instrucciones claras, en muchos casos indicando el material necesario, y en otras incorporando sugerencias para adaptarlas a contextos diversos o proponiendo variantes adicionales.

Begoña Medina y Olalla Sáiz.TOMAS ALONSO

Este libro aporta también variedad para dinamizar las sesiones y evitar la repetición de tareas. Su estructura organizada facilita la planificación y promueve una intervención participativa y funcional, centrada en actividades significativas. Según las coordinadoras, la intervención cognitiva debe ajustarse siempre a las capacidades, intereses y contexto de cada persona, por lo que disponer de actividades flexibles es esencial. Esta adaptabilidad permite utilizar el mismo recurso en distintos entornos y con colectivos diversos, desde personas mayores hasta quienes presentan discapacidad intelectual o por enfermedad mental o dificultades de aprendizaje, aumentando la eficacia de la intervención.

Otro aspecto clave es la motivación de los participantes. Las actividades más eficaces son aquellas que conectan con la vida cotidiana y los intereses personales. Incorporar movimiento, interacción social, pequeños retos significativos y entornos previsibles favorece la implicación. También funcionan bien los elementos lúdicos o tecnológicos, siempre bajo supervisión profesional. La posibilidad de elegir actividades refuerza la participación de los usuarios, porque la motivación crece cuando las tareas tienen sentido para quien las realiza.

Publicar este manual en acceso abierto permite que cualquier profesional, estudiante o centro acceda al material sin barreras económicas. Esto amplía el impacto social del proyecto, especialmente en contextos con menos recursos o tiempo para elaborar materiales propios, y resulta especialmente relevante para entidades que atienden a personas con dificultades cognitivas, donde la carga de trabajo y la falta de medios suelen limitar la creación de recursos específicos. Además, compartir el conocimiento de manera abierta contribuye al desarrollo de mejores prácticas profesionales y refleja el compromiso de la universidad con la sociedad y con la mejora de la intervención en colectivos vulnerables.

Este libro constituye la segunda publicación vinculada al proyecto, consolidando la continuidad e interés por este material desarrollado desde la Universidad de Burgos. Tras esta experiencia, las coordinadoras avanzan hacia nuevas ediciones que den continuidad a la iniciativa y respondan a las necesidades detectadas en la práctica profesional. Su objetivo es desarrollar manuales más específicos, centrados en procesos cognitivos concretos como la memoria, la atención, las funciones ejecutivas u otros procesos cognitivos. Buscan que estos recursos permitan a los profesionales intervenir de manera más precisa según los objetivos terapéuticos de cada usuario, incorporando tecnologías que faciliten el trabajo y favorezcan la participación social.