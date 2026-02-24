La mente humana se encuentra con las máquinas

Imagen de los miembros del equipo de la Universidad de Burgos que ha elaborado el manual.SANTI OTERO



La Psicología ha experimentado una transformación profunda en las últimas décadas, acompañando los cambios de una sociedad cada vez más digitalizada y con acceso masivo a datos. La manera de estudiar la conducta humana, evaluar procesos cognitivos e intervenir en la práctica clínica ha evolucionado, incorporando herramientas de computación y neurotecnología que amplían las posibilidades de diagnóstico y tratamiento sin abandonar los fundamentos teóricos de la disciplina. Este escenario de innovación es el contexto del nuevo libro publicado por la Universidad de Burgos sobre sistemas inteligentes aplicados a la Psicología.

El manual, titulado Sistemas inteligentes aplicados a la Psicología, ha sido elaborado por María Consuelo Sáiz Manzanares, Raúl Marticorena Sánchez, Álvar Arnaiz González, David García García y Alicia Olivares Gil, y está disponible tanto en formato papel como digital de acceso abierto. Se dirige a estudiantes de Psicología y a profesionales interesados en actualizarse en técnicas de análisis avanzadas, abordando tecnologías como el registro multicanal de señales fisiológicas y cognitivas y el uso de aprendizaje automático para procesar datos aplicados al diagnóstico y la intervención psicológica.

La coordinadora del proyecto, la catedrática Consuelo Sáiz Manzanares, desarrolla su labor en la UBU desde hace más de veinte años. Su investigación se centra en los procesos de aprendizaje desde una perspectiva cognitiva y metacognitiva, utilizando técnicas avanzadas como eye tracking, respuesta psicogalvánica y electroencefalograma, en el marco del grupo DATAHES y la Unidad Consolidada de la Junta de Castilla y León N.º 348.

Sáiz Manzanares apunta que la idea de escribir este libro surgió del diseño del Grado en Psicología de la UBU, que se imparte en modalidades presencial y online. En tercer curso se ofrece la asignatura «Sistemas Inteligentes aplicados a la Psicología», impartida conjuntamente por los Departamentos de Ciencias de la Salud e Ingeniería Informática. La materia combina psicología cognitiva con herramientas para la integración de señales multicanal y técnicas de machine learning, lo que hacía necesario un manual de referencia.

Asimismo, señala que acercar estas herramientas al alumnado ha respondido a la necesidad de preparar a los futuros profesionales para un entorno laboral marcado por la inteligencia artificial y la tecnología avanzada. “Es fundamental que el alumnado adquiera competencias que serán imprescindibles en su incorporación al mundo laboral”, comenta.

El objetivo del manual es ofrecer una perspectiva renovada sobre la labor del psicólogo en el siglo XXI, mostrando las posibilidades y los desafíos de integrar la inteligencia artificial y los sistemas inteligentes en la práctica profesional de manera ética. Según Sáiz Manzanares, «esto no pertenece al futuro, es el presente, que se construye día a día, y la profesión no puede permitirse quedarse atrás».

El manual describe la recogida integrada de señales fisiológicas, como el movimiento ocular, la respuesta de la piel y la actividad cerebral. Estos registros permiten acceder a información objetiva sobre el procesamiento de la información humano durante tareas específicas, y su procesamiento mediante machine learning puede ayudar en la identificación de patrones de comportamiento, facilitando diagnósticos más precisos y la planificación de intervenciones personalizadas.

La diferencia frente a los métodos tradicionales radica en la objetividad y en la capacidad de manejar grandes volúmenes de información. Los algoritmos aplican predicción, clasificación y agrupamiento, potenciando la interpretación con mayor exactitud y consistencia. En conjunto, estas herramientas apoyan al profesional, aportando reproducibilidad y precisión, sin sustituir el juicio clínico, y permiten diseñar intervenciones ajustadas a cada paciente.

Las aplicaciones prácticas de estas tecnologías en la Psicología son amplias. Permiten detectar patrones conductuales, cognitivos o fisiológicos asociados a trastornos como TDAH, ansiedad, depresión o alteraciones del sueño, complementando evaluaciones tradicionales. También posibilitan el monitoreo en tiempo real mediante registros multicanal, evaluando la evolución de los pacientes durante tareas o sesiones de intervención.

El análisis de estos datos mediante técnicas de machine learning facilita tratamientos personalizados, ajustando la intensidad de estímulos o la dificultad de ejercicios según la respuesta individual. Además, el procesamiento de grandes volúmenes de información permite identificar indicadores tempranos de riesgo psicológico antes de que se manifiesten clínicamente y apoya la investigación aplicada, integrando múltiples señales para generar conocimiento más preciso sobre procesos cognitivos, emocionales y conductuales. Estas herramientas mejoran la objetividad, precisión y eficacia de la práctica psicológica, ofreciendo información sólida para la toma de decisiones.

Este recurso no está pensado únicamente para estudiantes. Su enfoque didáctico y numerosos ejemplos prácticos lo convierten también en una guía útil para profesionales en ejercicio. Para facilitar su acceso, la UBU ha publicado el libro en formato digital de acceso abierto, disponible gratuitamente, lo que permite que cualquier interesado pueda consultarlo sin coste. Esta política refuerza la intención de acercar la innovación tecnológica y las técnicas avanzadas a toda la comunidad académica y profesional.

Respecto a la proyección futura, el proyecto continúa desarrollándose a través de los grupos de investigación DATAHES, ADMIRABLE y BEST-AI, así como de las unidades consolidadas N.º 348 y N.º 170 de la Junta de Castilla y León. Llevan más de una década colaborando en investigación, transferencia de conocimiento e innovación docente. Actualmente amplían la aplicación de estas técnicas a otras titulaciones, como el Grado en Ingeniería de la Salud y el Máster en Ingeniería Biomédica, utilizando el procesamiento de datos para generar imágenes de tomografía cerebral y analizar respuestas electrotérmicas ante distintos estímulos de aprendizaje.

Sáiz Manzanares apunta que la Psicología del futuro ya se está configurando mediante la interacción hombre–máquina, que permite mayor precisión en el diagnóstico y la intervención y habilita interfaces cerebro-ordenador (BCI) para personas con afectaciones físicas, cognitivas o sensoriales, mejorando su calidad de vida y autonomía. La interacción con sistemas inteligentes abre un nuevo salto en la colaboración entre cerebro y tecnología, adelantando posibilidades que van más allá del presente profesional.

Con esta publicación, la Universidad de Burgos pone a disposición de estudiantes y profesionales un recurso completo y actualizado, diseñado para orientar la formación y la práctica de la Psicología en un contexto marcado por la innovación tecnológica y la integración de herramientas inteligentes en la investigación, el diagnóstico y la intervención clínica.