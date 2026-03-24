Un año iluminando la Medicina del futuro desde Castilla y León

Publicado por María Merino Burgos Creado: Actualizado:

Durante años, el sistema sanitario y el ámbito biotecnológico han acumulado cantidades masivas de datos clínicos, genómicos y asistenciales sin una capacidad real para explotarlos de forma integrada, segura y útil. La información existe, pero a menudo permanece fragmentada, atrapada en silos tecnológicos incompatibles o limitada por barreras legales, técnicas y éticas que dificultan su aprovechamiento. El resultado es un modelo que avanza más despacio de lo que permitirían la ciencia y la tecnología, con diagnósticos menos precisos, tratamientos menos ajustados a cada paciente y procesos biotecnológicos aún costosos e ineficientes.

A este escenario se suma un desafío estructural. El envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la presión constante sobre los recursos sanitarios obligan a replantear la forma en que se investiga, se cuida y se toman decisiones clínicas. No se trata solo de incorporar inteligencia artificial o análisis de datos, sino de hacerlo garantizando la privacidad, la seguridad y un uso responsable de información especialmente sensible.

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En ese contexto, hace ahora un año comenzó a operar BioTeCare. La iniciativa arrancó en enero de 2025 como un proyecto estratégico de I+D colaborativo entre centros tecnológicos y empresas de la región, y financiado por el Instituto para la Competitivdad Empresarial de Castilla y León (ICECYL). Doce meses después, los primeros desarrollos confirman la relevancia creciente de la analítica avanzada y la inteligencia artificial en la medicina del futuro, con soluciones que impactan tanto en la práctica sanitaria como en la calidad de vida de los pacientes.

El proyecto se sustenta sobre una estructura plenamente colaborativa. Liderado por ITCL desde Burgos por David Lucio, responsable de Salud Digital y de su estrategia en el centro tecnológico, cuenta con la participación de otro centro: AIR Institute, junto a la Universidad Isabel I, Biomar Microbial Technologies, SYLTEC, Globalstart Dynamics y Madison MK. Este consorcio refleja un modelo de cooperación efectivo entre organismos de investigación y empresa dentro del ecosistema innovador regional.

BioTeCare persigue un objetivo general definido: investigar y desarrollar tecnologías avanzadas basadas en datos aplicadas a la salud, garantizando un marco ético y legal que asegure el uso responsable de herramientas como la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo. La meta es mejorar los procesos médicos, clínicos y biotecnológicos, con un impacto directo en la atención sanitaria y en la salud de los pacientes.

Ese propósito global se concreta en líneas de actuación específicas. Se incluyen sistemas de diagnóstico asistido mediante visión artificial, terapias personalizadas y predictivas basadas en análisis de datos clínicos, optimización de procesos biotecnológicos mediante tecnologías ómicas y, de la mano de Madison MK, la mejora de la experiencia del paciente, concebida como un componente central del proceso asistencial, señala Lucio.

Al llegar al ecuador del proyecto, BioTeCare ha consolidado avances significativos en distintas áreas. Una de las primeras ha sido la definición de un marco ético, normativo y de ciberseguridad que permita capturar, procesar y explotar información sanitaria sensible con garantías jurídicas y técnicas. Lucio explica que este trabajo es clave para que las soluciones basadas en datos e inteligencia artificial puedan desarrollarse sin comprometer la privacidad ni la seguridad de la información clínica.

Paralelamente, ITCL ha generado imágenes sintéticas para simular el crecimiento de tumores cerebrales. En colaboración con el Hospital Universitario de Bruselas, se utilizan imágenes reales de TAC para crear representaciones de gliomas en distintas fases de desarrollo y localizaciones. Estas secuencias permiten entrenar algoritmos de inteligencia artificial de manera realista, con el criterio constante de los médicos especialistas, cuyo feedback asegura que las imágenes reflejan la realidad clínica y no modelos irreales.

Otra línea de investigación se desarrolla junto al Hospital Universitario de Lieja, donde se perfecciona un algoritmo de planificación para radioterapia oncológica. La programación de estos tratamientos integra variables complejas, desde las características del tumor y la salud del paciente hasta la disponibilidad de equipos, personal médico y citas con otros servicios hospitalarios. Partiendo de reglas médicas ya establecidas, ITCL incorporará una capa de inteligencia artificial que mejora el rendimiento del sistema y facilita su adaptación a distintos hospitales.

El proyecto también aborda el ámbito del deporte y la prevención del sobreentrenamiento. En colaboración con la Universidad Isabel I, se diseña una plataforma para analizar datos de deportistas, orientada a detectar situaciones de sobrecarga mediante biomarcadores. Para ello la Universidad Isabel I ha desarrollado sensórica integrada en prendas textiles capaz de registrar la variabilidad de la frecuencia cardíaca en tiempo real. Estos datos se combinan con el análisis automático del color de tiras de orina mediante fotografías de móvil, procesadas con algoritmos propios de visión artificial y enviadas directamente a la plataforma.

En el área biotecnológica, BioTeCare trabaja junto a Biomar Microbial Technologies en el cribado inicial de actividad biológica a partir de microorganismos marinos. Se secuencia el genoma de los organismos para que ITCL identifique, mediante algoritmos de clusterización, los genes implicados en rutas biosintéticas de moléculas de interés, con el objetivo de producir las proteínas en un entorno industrial mediante expresión heteróloga. Para entrenar estos algoritmos se emplean también datos sintéticos generados por ITCL con la experiencia de Biomar.

Además, ITCL ha desarrollado sensórica y electrónica avanzada para un dispositivo orientado al tratamiento del síndrome de ojo seco. Mide variables ambientales como temperatura, humedad o exposición a pantallas y emite recomendaciones personalizadas sobre descansos o intervalos de aplicación de colirios, adaptadas a las condiciones específicas del entorno de trabajo.

Por otro lado, AIR Institute, Syltec y Globalstart Dynamics colaboran para desarrollar y validar herramientas de IA aplicadas a imagen ocular, con resultados orientados hacia la detección automática de patologías oftálmica y la personalización de terapias y tratamientos farmacológicos.

Lucio anticipa que, en la segunda mitad del proyecto, las investigaciones culminarán con resultados concretos y medibles. Estos se difundirán mediante artículos científicos, ponencias en congresos nacionales e internacionales y, sobre todo, mediante soluciones que optimicen los procesos sociosanitarios y biotecnológicos, consolidando el impacto práctico de BioTeCare en la medicina y la biotecnología de Castilla y León.