«Nuestro principal objetivo es que el agricultor sea rentable»

La «sorpresa» inicial dio paso al «orgullo» colectivo. No hay mejor «reconocimiento del trabajo bien hecho por parte de todo el equipo» que un galardón de tal magnitud. Nada más y nada menos que el Premio a la Mejor Iniciativa Cooperativa de Castilla y León, cuya entrega se hará efectiva este mismo lunes, en Salamanca, coincidiendo con la celebración del Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social. Allí estará Bureba Ebro dedicando este triunfo a sus más de 300 socios. Los mismos que, junto a todos los trabajadores de la firma, han conseguido mantener vivo el proyecto desde su nacimiento en 1986.

No se entendería la evolución de esta sociedad burgalesa sin la estratégica alianza de Virgen de Altamira, Virgen de Belén, Agrotobalinesa, Nicolás de Bari y Santa Águeda. De primer grado todas ellas, conformaron una cooperativa de segundo grado con sede central en Briviesca cuya «gran fortaleza», desde el principio, siempre fue «defender los intereses del agricultor». Con pasión y con ahínco, pese a las dificultades, poniendo el «bien común» por encima de todo. Ha quedado demostrado, tal y como dice su director general, Ignacio Santamaría, que «la unión hace la fuerza».

Otro factor indispensable: «estar en continua innovación y movimiento para que sea un sector atrayente». De nada sirve la unidad de acción si uno se estanca. Peleando en todo momento, eso sí, por «evitar la especulación del almacenista» y procurar unos «precios dignos de mercado». Solo así, con «poder de decisión», es posible sortear obstáculos que, en otros casos, resultan prácticamente insalvables.

Para que la innovación sea un hecho y no un mero concepto, Bureba Ebro desarrolla varias líneas de actuación paralelas -y complementarias- a su actividad productiva. Destacan los campos de ensayo, de vital importancia para «tomar decisiones nuevas todos los años». De esta forma, se busca la mayor eficiencia en la rotación de cultivos a través de la experimentación con variedades de distintas casas «muy conocidas».

De lo que se trata, según apunta Santamaría, es de «aportar el máximo al agricultor». Para ello, se analiza el rendimiento y resistencia a enfermedades de cada semilla. Y no son pocas, ya que se trabaja con alrededor de 250 variedades de cebadas y trigos, 40 de colza y una decena de guisantes. Eso requiere, inevitablemente, contar con un departamento de I+D+i para llevar a cabo investigaciones internas y acreditar resultados.

Vista aérea de los campos de ensayo de Bureba Ebro.BUREBA EBRO

También se pone especial énfasis en las prácticas de abonado. Acogiéndose a la legislación vigente en zonas de vulnerabilidad para cumplir con los cuadernos de campo y los dictados de la Política Agraria Común (PAC), la cooperativa tiene su propia planta de Blending en Miranda de Ebro. Cada año, además, se efectúa un «muestreo del terreno» para elaborar abonos que posean la «máxima disponibilidad de nutrientes».

«Nuestro principal objetivo es que el agricultor sea rentable», enfatiza el director de Bureba Ebro tras poner el foco sobre la «agricultura de precisión o agricultura 4.0». Obviamente, promover actuaciones de esta índole requiere cuantiosas inversiones. De ahí que se trabaje, sobre todo, con las explotaciones más punteras cuando proponen un plan de mejora con renovación de maquinaria.

Crecimiento sostenido

Briviesca, Miranda de Ebro, Belorado, Quintana Martín Galíndez, Cerezo de Río Tirón, Santa Gadea del Cid y Moneo. Cuatro Comarcas (Bureba, Merindades, Ebro y Montes de Oca) de la provincia de Burgos en las que la cooperativa hace acto de presencia. Su área de influencia se sitúa en la parte nororiental, donde se presta apoyo a otras sociedades. Sobre esta expansión a lo largo de casi cuatro décadas, Santamaría señala que la prioridad siempre es «asentar un buen servicio». Y aunque no se descarta «cualquier crecimiento orgánico» en otras zonas aún sin explorar, prima mucho más el objetivo de «aumentar la masa social».

De cara a este reto, tan recurrente como sumamente necesario en el sector primario, el relevo parece estar asegurado al desarrollarse la actividad en una zona con alto valor agroeconómico. Tanto es así que entre los socios ya hay «segundas y terceras generaciones».

Se nota, porque así lo demandan los tiempos que corren, que los jóvenes vienen «más formados» y «demandan otro tipo de necesidades». Sobre todo en materia de digitalización, cada vez más esencial en las explotaciones. Sea como fuere, Bureba Ebro registra como mínimo unas dos o tres incorporaciones al año de chavales que llevan el campo en la sangre. Pese a ello, la edad media ronda actualmente los 55.

En materia productiva, con el cereal y las oleaginosas como principal escaparate, la firma burgalesa ha obtenido rendimientos de entre 4.000 y 5.500 kilos por hectárea en este último trienio. No obstante, un año bueno se pueden alcanzar los 8.000 sin problema. Es lo que tiene la meteorología, que no se puede controlar.

Como es lógico, la productividad impacta a la hora de hacer cuentas. También los precios, que por un lado benefician y por otro aprietan debido a la inflación. Así las cosas, Bureba Ebro prevé cerrar el presente ejercicio con una facturación de 38 millones euros. Más elevada que la de 2024, que rondó los 30, aunque por debajo de los 50 millones de hace cuatro años.

Más allá de las cifras, Santamaría celebra que la cooperativa goce de buena salud. Aparte, recibir un premio de la Junta de Castilla y León supone un «estímulo para seguir trabajando». Y no hay que perder de vista el 40 aniversario, inmejorable ocasión para brindar por «el esfuerzo de tantas personas».