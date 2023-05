«Nuestro modelo de ciudad son los barrios, invertir donde está la gente» 

Natalia Escribano Burgos

Daniel de la Rosa comienza y termina esta entrevista hablando de su compromiso con Burgos de su vocación política y por ser alcalde de su ciudad. Con este ánimo se ha enfrentado a esta campaña electoral para buscar de nuevo el apoyo de los burgaleses y seguir cuatro años más cumpliendo su sueño. «Que nadie se equivoque, conmigo pueden estar seguros de que voy a estar 365 días al año, 24 horas al día, solo, por y para este Ayuntamiento», subraya.

Pregunta.- Esta es la campaña más importante de su vida, hasta ahora. Así la ha definido. ¿La tarea más importante es movilizar el voto de izquierdas? ¿Una mayor participación beneficia al PSOE?

Respuesta.- No se trata de movilizar solo el voto de izquierdas. Creo que nosotros, a diferencia de otros escenarios electorales del pasado, sí que hemos conseguido enganchar a la gente de Burgos. La prueba la tuvimos hace 4 años, cuando ganamos las elecciones por primera vez, mejorando el resultado que tuvo el PSOE en marzo en las elecciones generales. Eso quiere decir que nos vota gente que no ha votado antes al PSOE, bien sea por el perfil de la candidatura que representamos aquí o por lo que fuere. Vamos a apelar a la movilización de todo el voto progresista, por supuesto, por ese voto útil en torno a una formación como es el PSOE, que es la única que puede derrotar a la unión de Vox y Partido Popular, sin ninguna duda.

P.- Las encuestas están entre que habrá una ligera ventaja para el PSOE o bien empate técnico entre PP y PSOE ¿Qué le queda por hacer para arañar votos que sean determinantes?

R.- Aquí todas las encuestas no se pueden equivocar. La victoria del PSOE parece que no está en duda, pero la gobernabilidad sí. Y para eso necesitamos ganar y ganar bien. Tal vez con 11 concejales como tuvimos hace 4 años no es suficiente. Por lo tanto, apelo al voto de izquierdas y apelo al voto de centro. Incluso al votante que ha votado en clave municipal a otras opciones en esta ciudad como a Ciudadanos, al Partido Popular y que ahora se ha dado cuenta de que tiene un alcalde y unos concejales con los que se puede sentir representado. Hay más motivos que nunca para pedir ese voto en torno a la única candidatura centrada en Burgos de progreso, pero centrada en Burgos que es la que representa el PSOE.

P.- ¿Será difícil capitalizar ese voto que en 2019 fue a Ciudadanos y que ahora parece que se quedará sin representación? ¿Cree que conseguirá rentabilizar ese pacto de gobierno de este mandato?

R.- Más que rentabilizarlo, yo creo que vamos a ponerlo en valor para demostrar que el alcalde de esos 15.000 votantes de Ciudadanos le tienen delante y es el actual. Al final he gobernado con Ciudadanos. He sido su alcalde durante 4 años. Yo sé que alguna parte de los votantes de Ciudadanos probablemente vayan a otras formaciones, pero también al PSOE. Y considero que de crecer, que vamos a crecer, espero al menos un concejal más, que es lo que dicen todas las encuestas, pero aspiro a llegar a los 14. Las utopías existen para ponerte objetivos muy ambiciosos. Sé que va a ser muy difícil y muy complicado. Creo que vamos a crecer gracias a ese voto de centro, ese voto que posiblemente no haya votado antes al PSOE o ha votado una vez al PSOE, otra vez al PP, incluso a Ciudadanos en las últimas elecciones y puede recuperar esa confianza en torno a nosotros.

P.- Parece que en estos días hay un intercambio de acusaciones de campaña sucia entre los partidos mayoritarios...

R.- A mí me llama mucho la atención la campaña que está haciendo el PP para intentar confundir. Es un insulto a la inteligencia de los burgaleses lo que está haciendo. No sé con qué intención, bueno sí que lo sé, pero creo que es equivocada, intentan que la gente crea que aquí se vota Ayuso o se vota a Sánchez en estas elecciones. Cuando justamente son las únicas elecciones donde se vota solo en el Ayuntamiento. No hay al lado elecciones autonómicas, generales o europeas. No tengo ninguna duda que la gran mayoría de los votantes el día 28 van a votar pensando en Burgos, pensando en su ciudad, pensando en su Ayuntamiento y en nada más. Y con esto no quiero decir que no esté orgulloso de estar en el Partido Socialista y de compartir sus valores, sus principios y sus ideas. Flaco favor haría cualquier candidato del PSOE de esconder las siglas.

Si al Partido Socialista le votan 38.000 personas pongamos, 30.000 prácticamente te las da lo que representa el PSOE para mucha gente. Entonces, con la cabeza muy alta, pero aquí se vota en clave local.

P.- El PP está utilizando mucho en la campaña el recurso contra el sanchismo como algo negativo, pero igual desde el PSOE local no están utilizando al mismo nivel esa advertencia de las consecuencias de un Gobierno entre PP y Vox, como se hace más en clave nacional.

R.- No creo que en la campaña sea honesto hacer esas cosas. Yo no he visto una campaña más sucia que esta en mi vida. Tienen que estar muy desesperados, pero realmente no lo merece la ciudad. Hablamos de suciedad, hablamos de la vandalización que está haciendo el Partido Popular de esta ciudad, del incumplimiento de las ordenanzas a efectos de las pegatinas que se están colocando por los contenedores, de los grafitis en los pasos de cebra, de las pegatinas en las señales de tráfico con lo peligroso que es eso. Tienen una furgoneta dando vueltas por todo Burgos, poniéndonos literalmente “a parir”, tachándonos de amigos de terroristas, de puteros... A mí lo de menos es que me llamen alcalde sanchista. Yo no soy sanchista, soy socialista.

El problema es hasta qué punto vamos a tolerar esto o cuántas rayas que antes no se podían cruzar, ahora se están cruzando. Se equivocan y nosotros no tenemos que caer en ese error.

Claro que la amenaza de una unión Vox y PP está ahí, lo dicen las encuestas. En su mejor encuesta el PP suma con Vox, pero no creo que se produzca ese escenario. Por eso hay que movilizar no solo al electorado de izquierdas o progresistas, sino al más moderado y centrado de la ciudad.

Daniel de la Rosa, actual alcalde y candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos.Santiago Otero Ramiro

P.- ¿Cuál es el modelo de ciudad de Daniel de la Rosa?

R.- El que estamos evidenciando. Una ciudad que nada tiene que ver con lo que ha hecho el Partido Popular durante los anteriores 16 años en los que gobernó. No se atrevieron a meter mano realmente a los barrios. El PP no ha invertido allí donde está la gente. Nuestro modelo de ciudad son los barrios ganando espacios para el peatón, recuperando espacios para el comercio y generando espacios para la bicicleta.

También atrayendo a nuevas empresas, proporcionando más suelo industrial y promocionando Burgos, en la medida de lo posible, lo mejor que hemos podido hacer.

Basamos nuestro proyecto en ganar la Capitalidad Cultural de 2031 y que la cultura sea un sector económico que dinamice la ciudad. Gobernar no se trata de crear viaductos o construir grandes edificios sino que se trata de San Cristóbal, de Gamonal, de la zona Sur y de los barrios periféricos, que habían estado olvidados desde hace ya mucho tiempo. Nunca se ha invertido tanto en los barrios desde este Ayuntamiento, 77 millones de euros de inversión ejecutada y ha sido un mandato condicionado por la pandemia y la guerra. ¡Qué no haremos en un mandato, ya no fácil, normal!

P.- ¿Cómo ve el Burgos de 2027 de seguir en el Gobierno de la ciudad?

R.- Veo Burgos a 10 años vista, siendo Capital Europea de la Cultura en 2031 y ganando población, algunos de mis objetivos. Ninguna ciudad de más de 50.000 habitantes en Castilla y León está ganando población y esta es una reflexión que tenemos que hacer. La despoblación, el envejecimiento y la huida del talento son algunos de nuestros desafíos. Tenemos buenos indicadores de calidad de vida, somos la ciudad de los 15 minutos y en el futuro tenemos que seguir mejorando los servicios para el ciudadano.

P.- ¿Y qué pasará en ese futuro si gobiernan otros a partir de los resultados electorales?

R.- Bueno, en estos próximos días la gente tiene que valorar qué es lo que va a votar, lo decía al principio. O votar a un gobierno centrado en Burgos de progreso y de futuro o volver atrás. Si es que el PP no está haciendo planteamientos de nada. Ya sabemos lo que es el PP en esta ciudad y lo que ha sido Javier Lacalle cuando fue alcalde y no nos tenemos que olvidar que ha sido Lacalle quien ha convencido a Cristina Ayala para ser candidata a la Alcaldía cuando no quería serlo. Javier Lacalle en el fondo se presenta por cuarta vez a las municipales.

P.- Volviendo a las encuestas, ¿ve posible un Gobierno de progreso sumando con Podemos? ¿Y se ve pactando con Marga Arroyo porque en este mandato ha habido ciertas tiranteces en distintos momentos?

R.- No necesariamente. Creo que hasta sin conseguir la mayoría absoluta podría gobernar en solitario. Mi objetivo no es llegar a un acuerdo de coalición con nadie, ni con Podemos. Es tener 12, 13, 14 concejales y poder gobernar solo. De no tener 14, pues pactos puntuales con aquella formación que aporte realmente al proyecto de ciudad, que sume. Y me da igual si está de izquierda o no.

P.- ¿Pero esto por qué? ¿No hay entendimiento con Podemos?

R.- No, porque yo soy así. Yo soy muy centrado. Si es que yo pacto con la derecha como se vio en el último mandato de Javier Lacalle. No tengo ningún problema de pactar con Podemos si es necesario y demuestran altura de miras porque es una formación a la izquierda del PSOE ideológicamente, pero en el ámbito municipal entran en juego otros factores. Con Marga Arroyo, como compañera de formación, me llevo bien, pero no me parece para nada acertado lo que han hecho estos años, porque, por momentos, han sido tanto o más duros como cualquier otra formación de la oposición de derechas, pero entiendo sus tácticas y estrategias electorales de desgaste. Muchas veces, desde Podemos, me han tratado como su peor enemigo y no lo entiendo.

P.- ¿Y si depende de Carolina Blasco su continuidad en la Alcaldía?

R.- Tengo serias dudas sobre si conseguirá el acta de concejal, pero si entra en el escenario habrá que tenerla en cuenta. Sería el remate que consiguiera el acta y ser irrelevante si el PSOE consigue doce y Podemos otros dos.

P.- Tiene un programa electoral de 178 páginas... ¿Cuál sería la medida estrella?

R.- Más allá de lo que he comentado de los barrios, sería el Mercado Norte y la transformación de la plaza España, pero esta no es una medida que me invente es una realidad. Después de 16 años con un PP que ha venido fracasando de manera continuada con este proyecto, que ha metido hasta tres propuestas en un cajón, ha sido este gobierno quien ha dejado ya enfilada la construcción del nuevo Mercado Norte y solo en cuatro años y con pandemia. Hemos hecho el proyecto básico, el proyecto de ejecución, el estudio de viabilidad y los pliegos para la obra ya están aprobados.

P.- Ha faltado la adjudicación...

R.- Esperemos que en estas semanas... Estamos esperando un informe de la Oficina Nacional de Evaluación que no es que vaya a corregir el planteamiento, pero sí va a matizar tiempos e inversión de la concesión. O sea corrige algunos indicadores del estudio de viabilidad y nos está pidiendo información. Pero el que llegue al Ayuntamiento tras las elecciones (espero ser yo) no tengo ninguna duda de que va a coger este expediente y solo tiene que acompañarle. Va a haber más de una novia para ese mercado. Estamos hablando de la mejor zona comercial de la ciudad. Va a dejar de ser un lugar de paso para ser un lugar de encuentro. No va a haber un mercado en España como este Mercado en Norte, hay que pensar en grande.

La segunda fase de regeneración de Gamonal, es otro de mis proyectos estrella.

P.- ¿Cuente algún detalle más al respecto?

R.- Nunca antes un solo equipo de gobierno, en 4 años, había invertido más en el barrio. Más de 10 millones de euros ejecutados. Vendrán los aparcamientos del nuevo Silo, si la Junta quiere cedernos la parcela, y los del subterráneo del parque Félix Rodríguez de la Fuente. El plan Gamonal son las permutas de suelo que estamos preparando para hacer vivienda para jóvenes en el pueblo Antiguo, la mejora de la calle Vitoria, el ARU de la Barriada Inmaculada, superando la inversión realizada en San Cristóbal, mejorando la urbanización de toda esta zona y con nuevas dotaciones como las que permitiría la cesión del colegio Marceliano Santa María. Y, bueno, el resto de barrios también.

P.- Ha recordado en esta lista el proyecto de regeneración de la calle Vitoria...

R.- Tenemos el proyecto de urbanización y en estas semanas que quedan pasará por la Junta de Gobierno para su aprobación. Quedaban dos carriles por sentido de circulación, uno de ellos de preferencia para el autobús, una mediana, un carril bici a uno de los lados. Nos costó dos años consensuarlo con los vecinos, se cambia todo el mobiliario y va a ser una avenida en condiciones con una inversión asociada de 7,5 millones de euros.

P.- Se ha hablado mucho de Cultura en esta campaña por el proyecto de Burgos 2031 ¿Qué recursos económicos destinará el PSOE de seguir gobernando?

R.- Ahora somos la única ciudad que dentro de las precandidaturas anunciadas estamos destinando realmente recursos desde el presupuesto. Aquí hay 400.000 euros en las cuentas de 2023 y estamos en la fase más incipiente de elaboración del proyecto, pero vamos a meter los recursos que sean necesarios. Estamos en fase de adhesión de apoyos y llegará el momento de que cualquier vecino se pueda adherir. Y vamos a ir a los barrios a presentar el proyecto, pateando mucho, hacer mucha campaña, pero de la buena, de la de Capitalidad Europea. Creo que tenemos un buen proyecto, así nos lo ha dicho Bruselas. Nuestro proyecto de capital es nuestra cultura industrial y el desarrollo económico de Burgos.

Daniel de la Rosa, actual alcalde y candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos.Santiago Otero Ramiro

P.- Las políticas de vivienda ocupan un lugar privilegiado. ¿Cree que llegan un poco tarde, a pesar de que sea una preocupación vital de los ciudadanos y, en especial de los jóvenes?

R.- Hemos hecho algo inédito al finalizar este mandato porque llevábamos dos años con el plan de vivienda. Se ha hecho un trabajo encomiable, hasta el punto de ser apoyado por unanimidad de los grupos municipales. Habla de creación de vivienda pública y de que el Ayuntamiento se hace promotor y se hace agente inmobiliario a través de la oficina municipal de vivienda. Vamos a intervenir en el mercado proporcionando suelo para promotores y constructoras para construir vivienda social de alquiler y sobre todo para jóvenes.

El objetivo es crear en torno a 200 viviendas de promoción pública en cuatro años por parte solo del Ayuntamiento. Pero la mayor parte del plan habla de regeneración de barrios y viviendas. Es un documento a 20 años vista. La vivienda, yo creo que va a ser la protagonista, junto con la cultura en el próximo mandato.

P.- ¿Se ha sentido presionado por el 'lobby' del ladrillo como dice la candidata de Podemos para no haber sacado antes el Plan de Vivienda?

R.- En absoluto. Podemos a veces dice cada cosa, se inventa cada cosa, que 'lobby' del ladrillo ni que leches. A nosotros no nos ha presionado nadie de ningún tipo ni para sacar este plan ni para dejar de sacarlo. Hemos hecho lo que hemos querido con los servicios técnicos municipales y el arquitecto municipal Antonio Cámara ha capitaneado este proyecto con el concejal Daniel Garabito y no ha habido injerencia de ningún tipo. Lo que ha hecho este Ayuntamiento es, en la medida de lo posible, incentivar que promotores que no estaban desarrollando sectores como el S7 y el S8 lo hagan, por ejemplo están poniendo el mobiliario urbano que faltaba.

P.- Todos los candidatos en campaña tratan sobre la necesidad de agilizar la administración local. Luego que pasa... ¿Se topan con una realidad y unas dinámicas imposibles de cambiar?

R.- Sí. Es mi mayor fracaso. Hemos cambiado muchas dinámicas, hemos intentado hacer cambios importantes al frente de muchos servicios, hemos intentado ser un gobierno muy próximo y hemos sacado más procesos internos que nunca. Más concursos, más recursos, pero no acaba de arrancar.

La implantación de la administración electrónica puede ser determinante. Ha desaparecido el papel del Ayuntamiento que la gente lo sepa, pero está conllevando un trastorno importante la implantación de la administración digital. Eso se solventará, en cuestión de tiempo.

Confío que la incorporación de José María Romo como concejal de Personal sea un antes y un después. Va a incorporar una fórmula que él tiene experiencia en la gerencia de los hospitales que ha dirigido con personal público que es la gestión por procesos de los expedientes administrativos, donde se responsabiliza de todo el expediente a un solo coordinador. En la mayoría de los servicios no es un problema de falta de personal, sino un problema de procedimientos y de sinergias a veces nada favorables.

P.- En campaña hemos escuchado a los partidos propuestas para crear nuevas dotaciones deportivas en distintos puntos. ¿La ciudad está necesitada de novedades en materia deportiva?

R.- Este equipo de Gobierno ha hecho algo que igual no es tan vistoso que es arreglar las dotaciones que ya existían y hemos sacado la concesión demanial del campo de fútbol del Plantío, un proyecto que está siendo replicado en muchas otras ciudades como Zaragoza. Se han renovado las piscinas de El Plantío, la mejora de Lavaderos, del Carlos Serna, las pistas de atletismo de San Amaro. Tengo espinitas clavadas como el polideportivo de San Pedro y San Felices. Aprobamos un mal proyecto, mejor dicho, encargamos a una empresa que no tenía ni idea de hacer un proyecto y nos caímos con todo el equipo. Y hemos tenido que sacarlo otra vez. Ahora vienen tres grandes actuaciones en materia deportiva: el complejo polideportivo de San Cristóbal, el polideportivo San Pedro San Felices y seguir reformando Pallafría.