C’s se queda sin representación y como séptima fuerza política

Marta Casado Burgos

El peor escenario entre todos los posibles es el que ha recibido Ciudadanos en las urnas. El partido ha pasado de los 15.430 apoyos registrados en mayo de 2019 que le valieron cinco concejales a contar con 1.957 papeletas. Del todo a la nada. Aunque para su cabeza de lista, Rosario Pérez Pardo, la situación viene dada por el contexto nacional. «No ha ido nada bien, está claro, no ha podido ser», lamentaba la candidata de la formación naranja.

Asegura que el contexto nacional ha podido más que la labor de Gobierno que han ejercido en el la segunda mitad de legislatura los corporativos de la formación naranja. «La marca estaba dañada, lo hemos visto en otras citas electorales, y no ha habido tiempo para asentar la refundación del partido qie fie tras las andaluzas», señala la concejal de la formación.

No cree que la debacle tenga algo que ver con la labor de Gobierno municipal que han realizado después de la pandemia apuntalando el Gobierno municipal de Daniel de la Rosa. «La situación que nosotros estamos pasando se ha dado en otras capitales y provincias, no creo que haya sido nuestra labor de Gobierno el factor determinante para este resultado», explica. Defiende la labor ejecutiva de los cinco ediles de ciudadanos que, desde mañana, estarán en funciones hasta que se constituya la nueva corporación. «Nos hemos dejado la piel, gestionar no ha sido fácil y estoy satisfecha con el trabajo realizado».

Rosario Pérez Pardo, que ya vivió una situación similar de éxito y rápido desgaste en Unión Progreso y Democracia (UPyD), asegura que ha Ciudadanos para seguir peleando «por Burgos que hemos demostrado que es lo que nos importa, esto no acaba con Ciudadanos en Burgos vamos a seguir trabajando». Asegura que un partido liberal como Ciudadanos es necesario en todos los estamentos de la política y "en otros países europeos ha pasado con los partidos liberales como en Alemania que bajó y ahora está en el Gobierno, no vamos a desfallecer", asegura. Felicita a Daniel de la Rosa por el resultado electoral pero sobretodo se muestra agradecida "a todos los compañeros y apoderados que han estado ahí al pie del cañón, arropándonos y mirando por todo en una jornada en la que ni tiempo para comer hemos tenido".