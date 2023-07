arta Casado Burgos

Tras la advertencia del Colegio de Arquitectos de Burgos sobre la paralización de proyectos en marcha, la portavoz del equipo de Gobierno de Cristina Ayala, Andrea Ballesteros , ha vuelto a insistir que el proyecto del Mercado Norte está parado por la falta de diligencia del anterior equipo de Gobierno . «Es el señor De la Rosa quien ha desistido del proyecto tras cuatro años de ir dando patadas adelante para acabar en nada».

Ballesteros asegura que la Oficina Nacional de Evaluación, ONE, cerró el procedimiento el 5 de junio cuando «requirió información para realizar los pliegos y se cerró el procedimiento porque no podía emitir informe en ninguna línea, ni positiva ni negativa, porque no se había trasladado la documentación requerida en dos ocasiones al Ayuntamiento».

Señala Ballesteros que la decisión se ha tomado «tras reunirnos con los concesionarios del Mercado Norte y ante la situación que nos hemos encontrado». Señala que, además, «el proyecto que tenemos sobre la mesa, estaba sobredimensionado y ni siquiera está actualizado porque los precios que aparecen son de hace más de tres años y medio».

En cuanto al reproche del Colegio de Arquitectos de paralizar un proyecto como el de Burgos Río , que podría ser un plan director de definición del futuro de la ciudad, Ballesteros fue clara y aseguró que no debería sorprender a nadie dada la postura al respecto del Partido Popular durante el proceso de concepción de la iniciativa. «Cuando dijimos que íbamos a desistir del proyecto de Burgos Río, no es sorpresa porque en anterior la legislatura nos postulamos, no ha sido sorpresiva la decisión tomada», señaló.