Los bares ajustan horarios y días de apertura por falta de personal

Los hosteleros ajustan horarios y días de apertura en función de la disponibilidad de personal al no poder cubrir toda la demanda.OSCAR CORCUERA

Marta Casado Burgos

Hay sectores que no están en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura del Servicio Público de Empleo (SEPE) del Ministerio de Trabajo, pero no encuentran personal. En el informe del tercer trimestre de este catálogo figuran deportistas profesionales, entrenadores deportivos, carpinteros de aluminio, metálico y pvc, instaladores electricistas de edificios y viviendas y en general, conductores operadores de grúa camión, grúa fija y grúa móvil. No figuran dos sectores claves en verano como la hostelería o los talleres de automoción.

En los primeros, especialmente en bares, cafeterías y restaurantes, la situación es tan crítica que obliga a establecer horarios de apertura. «Encontrar personal se ha complicado mucho y en ocasiones no cubrimos plantilla y nos vemos obligados, incluso, a cerrar algún día o programar bien el horario adaptándolo a los momentos de tu mayor actividad», señala el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Enrique Seco.

El verano es el momento de mayor actividad que se registra en el sector hostelero. Se multiplica la superficie de actividad con las terrazas. Y en hospedaje éste es el momento más candente de demanda. Se mantiene ese personal eventual vinculado a estudiantes. Pero no es suficiente para cubrir la demanda. «Es un problema generalizado, en bares y cafeterías pero también en restaurantes y hoteles», explican. Y no es que los profesiones de la hostelería burgalesa formados en los centros de La Flora y María Madre busquen la costa para encontrar empleo. «No es que haya una fuga de personal muy acusada es que en los centros de formación no dan a basto con la demanda que hay en el sector».

Desmienten también las malas condiciones laborales porque, son conscientes, y más desde la pandemia, que las condiciones de trabajo retienen personal estable, formado y competitivo. «El camino para retener al personal profesional y de manera estable es apostar por una hostelería más amigable, conciliadora y con tiempo libre y eso pasa por abrir en horas productivas, lo de estar abiertos aunque el local esté vacío, lo que podemos llamar hostelería esclava que llegó a ser en un momento, se acabo».

Desde la patronal apuntan que no es una cuestión de salarios. Desmienten que sean especialmente bajos. «No es cierto que se pague mal, el convenio de Burgos es el mejor de Castilla y León se recogen tablas salariales concretas, días de vacaciones, descansos y festivos», explican desde la Federación. De esta manera, el convenio firmado en 2018, establece salarios que van desde los 735 euros de pinche de cocina en formación a los cerca de 1.500 euros en 14 pagas. Se reconocen los festivos trabajados y al mes de vacaciones se unen otros 14. Se registran, además, los descansos: dos horas en la jornada, un descanso semanal de día y medio, y 12 horas de descanso entre jornadas. Este convenio de hostelería esta pendiente de renovación para este año.

El sector cuenta con cerca de 8.000 trabajadores entre las diferentes ramas de actividad de la hostelería. Pero no son suficientes para cubrir la demanda de los negocios. El Registro de Turismo de la Junta de Castilla y León refleja que en la provincia de Burgos hay 4.570 establecimientos de hostelería. De ellos los más numerosos en la provincia de Burgos son los bares con 1.984 abiertos.

En cuanto a restaurantes son 855 los que están abiertos en la provincia. Existen también unas 200 cafeterías que abren cada día o en el horario de mayor demanda de actividad. A estos establecimientos de restauración hay que unir dos salones de banquetes.

El resto de negocios están más vinculados a la hospedería con 472 alojamientos de turismo rural, 430 viviendas turísticas, 283 hoteles, 75 albergues, 58 apartamentos turísticos y 19 campings.

La estadística incluye también negocios dedicados a la actividad turística aunque no están dentro del mismo convenio laboral. En este ámbito se refleja la actividad de 89 agencias de viaje, 84 empresas de organización de actividades turísticas complementarias, 12 entidades dedicadas al turismo activo y seis centradas en otras actividades turísticas.