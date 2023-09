PP y Vox rechazan la propuesta del PSOE de instar a la Junta a retomar la ampliación del Museo de Burgos

Virginia Martín Burgos

La polémica fue la protagonista de la proposición del PSOE que pedía exigir a la Junta al cumplimiento del acuerdo de colaboración para la ampliación del Museo de Burgos. «Queremos que la Junta cumpla con el compromiso de ampliación del Museo de Burgos adquirido en el año 2018», señaló el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, quien lamentó que la Administración autonómica haya vuelto a cometer «un atropello con Burgos desistiendo de su compromiso».

Ante la solicitud, la concejal de Cultura, Marta Alegría, recordaba que «el Ministerio de Cultura tiene parte de responsabilidad, como titular de esta dotación, sobre las inversiones que estaban comprometidas desde el año 2018» y «no solo la Junta de Castilla y León».

«Todos los corporativos de este Ayuntamiento tenemos interés en la ampliación del Museo pero hay que tener en cuenta lo que se puede exigir a cada administración y más sabiendo que el protocolo firmado en 2018 ya no está en vigor», añadía la concejal de Vox, al tiempo que apuntaba que «el PSOE no se preocupó de manifestar su deseo de renovación cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Burgos».

En este sentido, la edil apuntó que, «en este punto, no se trata de exigir si no de reivindicar y de reivindicar no solo a la Junta si no también al Ministerio». Así las cosas, la concejal de Vox pidió incluir una enmienda en el texto de los socialistas «instando a Ministerio de Cultura y Consejería de Cultura que se establezcan los acuerdos para propiciar la ampliación y a recoger en sus presupuestos de 2024 una partida para ello».

Alegría también pidió cambiar uno de los párrafos del escrito para incluir que «el protocolo está caducado desde mayo de 2022 sin que el PSOE haya manifestado hasta ahora su renovación y seguir cumpliendo la clausulas». Visiblemente molesto por este punto, De la Rosa recordó que «los pocos pasos que se han dado desde el Ayuntamiento de Burgos en este sentido han salido de nuestro gobierno» y rechazó incluir los cambios propuestos por la edil de Vox.

En el mismo sentido que Alegría se expresó la concejal del PP, Yolanda Barriuso, quien señaló eso sí que «el hecho de que el protocolo firmado por la tres administraciones haya perdido vigencia, no quiere decir que no pueda ser retomado». En este punto, Alegría aseguraba que «la ampliación del Museo de Burgos no está en el cajón» si no que «se encuentra de nuevo sobre la mesa de la consejería de Cultura».

No a la moción

Tras rechazar la proposición del PSOE, el bipartito quiso incluir en el orden del día y como moción de urgencia el argumento planteado por Alegría. Una moción que finalmente se quedó fuera del orden del día porque tal y como señaló el secretario municipal «no se pueden incluir mociones que versen sobre lo mismo que cualquier punto del orden del día».