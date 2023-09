Cinco planes en Burgos para sacarle partido al veranillo de San Miguel

ECB

Lagunas de Neila y hayedo de Urrez



Si eres un amante de la naturaleza y del senderimo no te puedes perder las impresionantes Lagunas de Neila y su parque natural. De origen glaciar, el espacio se compone de siete lagunas. Las más conocidas y más visitadas por su belleza son la Laguna Negra y la Laguna. Al lugar se accede a través de una pista asfaltada que parte desde la localidad de Quintanar de la Sierra. Al ser dos lagunas de fácil acceso, en temporada alta los coches no pueden subir hasta el parking más alto si no que tienen que dejarse al inicio de la pista y el resto del recorrido debe hacerse a pie. Si quieres dejar atrás los lugares más concurridos, te recomendamos visitar la Laguna de la Cascada. Sigue siendo un espacio accesible que incluso puede realizarse con niños.

​En otro rincón de la sierra de la Demanda se encuentra el Hayedo de Urrez. A tan solo 29 kilómetros de la capital burgalesa, en la localidad de Urrez, se ubica uno de los hayedos más bellos de la provincia. A las puertas de la Sierra de la Demanda puedes disfrutar de una ruta relativamente sencilla que arranca en una pista de tierra de formas sinuosas antes de llegar a la localidad.



Aunque el haya predomina en el paraje, el caminante también encontrará robles, pinos y algún que otro acebo. Uno de los grandes atractivos de la ruta son sus vistas panorámicas a la sierra con Urrez de fondo.



La subida hasta el mirador del refugio no es para todos, pero el esfuerzo merece la pena. Desde allí las vistas son aún más sobrecogedoras con el Cerro San Mamés, el Alto de la Burra y el embalse del Arlanzón como protagonistas. Después del esfuerzo toca bajar. Unos cuarenta minutos de descenso que darán un tregua a las piernas.