Burgos, sede de un encuentro formativo europeo sobre autismo

Del 23 al 25 de octubre la entidad burgalesa Fundación Miradas es la anfitriona de un encuentro formativo que congrega a un total de 15 docentes de primaria que vienen de cinco países europeos: Dinamarca, Croacia, Finlandia, Chipre y España.

Los temas principales que se abordarán en estas jornadas serán el autismo y el desarrollo de habilidades sociales en la etapa educativa de primaria.

Para estas tres jornadas formativas, que se desarrollarán en un espacio cedido por Fundación Lesmes, se ha creado un programa a través del cual se compartirán los contenidos teóricos creados (currículum formativo), así como los recursos creados para su uso en el aula como son una guía de juegos y una aplicación de realidad virtual.

Durante el encuentro, que servirá a su vez para evaluar y validar los recursos generados, se presentará una aplicación en realidad virtual como recurso educativo. Esta simula una clase a la que se accede a través de unas gafas de realidad virtual que permiten la total inmersión de los alumnos en un nuevo espacio donde podrán interactuar y jugar con diferentes elementos, estímulos y sus propios compañeros y compañeras de aula.

De igual forma, la guía de juegos creada está enfocada para su uso práctico por parte del profesorado para el desarrollo a través de acciones lúdicas diferentes habilidades sociales en el aula para niños y niñas con autismo, así como sus compañeros y compañeras de clase.

Todo este material, una vez validado y antes de que finalice el proyecto en febrero, será subido a la web del proyecto (gamessproject.eu). Asimismo, de manera simultánea en el mes de enero de 2024, y en los 5 países implicados en el proyecto, se hará una jornada para presentar los recursos a la comunidad educativa europea.

Este encuentro LTTA (Learning Training Activities) se enmarca en el proyecto europeo GAMESS en el cual participa Fundación Miradas. Los objetivos del proyecto, entre otros, son impartir formación al profesorado para el uso de los juegos basados en el aprendizaje, la creación de un recurso en realidad virtual (RV) y la compilación en un manual de una variedad de juegos cuya finalidad es la de enseñar habilidades sociales a niños y niñas en el aula ordinaria.

Los socios participantes en el proyecto son: Universidad de Aalborg (Dinamarca), Centar za autizam (Croacia), Olemisen Balanssia RY (Finlandia), Stando LTD (Chipre) y Fundación Miradas (España).

A pesar de que en España no se cuenta con datos estatales de prevalencia, las referencias internacionales apuntan que el trastorno del espectro del autismo se presenta en 1 de cada 100 nacimientos (Autismo Europa, 2020). Algunos centros de investigación, como el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de Estados Unidos, sitúan esta cifra en 1 de cada 36 casos. Esta alta prevalencia hace que el autismo se considere una cuestión urgente de abordar en relación a la salud pública, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud.

En el caso de España, esta necesidad está recogida en la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, aprobada por el Gobierno en 2015, cuyo plan de acción específico para los años 2023 - 2027 ha sido aprobado en fechas recientes.