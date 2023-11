Burgos, ejemplo de inserción laboral para las personas con síndrome de Down

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Aunque de un año a otro se haya pasado de 17 personas a 15, la tasa de ocupación laboral dentro de la Asociación Síndrome de Down Burgos continúa situándose por encima de la media nacional, que actualmente oscila entre el 2 y el 5%. Lo corroboraba este martes la presidenta de la entidad, Begoña Carpintero, antes de arrancar la décimo séptima edición de la Gala de Empresarios del Club Estela, mientras precisaba que a día de hoy 39 usuarios están realizando ciclos formativos. Además, aseguró que está prevista una nueva contratación antes de que finalice el año.

Satisfecha porque se trata de «un porcentaje bastante elevado», Carpintero destacó que la gran mayoría de los contratos permanecen en vigor durante años. Y como ese respaldo resulta fundamental para garantizar la integración y la estabilidad de las personas con síndrome de Down, la asociación decidió entregar uno de sus premios Estela al grupo Inverbur por su «apoyo continuado al servicio de empleo».

También recogieron el galardón, por sus «méritos profesionales y valor humano», los organizadores del Sonorama Ribera debido al «impacto social y económico» de un festival que «favorece la asistencia de personas con discapacidad». Por otra parte, se quiso reconocer el desempeño del futbolista Juan Mata a través de la fundación Common Goal, donde él y otros compañeros donan un 1% de su sueldo para fines benéficos.

En clave estrictamente local y con 90 años de andadura a sus espaldas, Radio Castilla de la Cadena Ser debía recibir un premio por servir de «altavoz» y hacer «visibles» a las personas con discapacidad en general y con síndrome de Down en particular. Por último, no podía quedarse sin su más que merecido homenaje Luis Mayoral, «la persona que ha estado al frente de Down Burgos durante casi toda su existencia».

La gala, celebrada en el hotel NH Collection, sirvió además para premiar y poner de manifiesto la implicación de una decena de empresas y cinco instituciones. Entre los asistentes se encontraba la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, quien no desaprovechó la ocasión de apuntar que, a lo largo de los últimos cuatro años, se ha duplicado el número de asistentes para personas con discapacidad hasta alcanzar los 2.182.

Otro aspecto sobre el que Blanco hizo hincapié fue la colaboración con Síndrome de Down Burgos para el desarrollo de programas de Atención Temprana para niños de entre 0 y 6 años a través de distintos equipos para «poder llegara toda la provincia». En cuanto a los itinerarios personalizados de empleo, aseguró que el programa anterior se mantiene aunque habrá que adaptarse a los cambios que marca la normativa del Fondo Social Europeo.

Residencias y diputación

Preguntada sobre el último -y enésimo- requerimiento del presidente de la Diputación, Borja Suárez, para que la Junta asuma la gestión de las residencias de mayores, la consejera replicó que son «competencia» de la Institución Provincial al igual que en el caso de «muchos pequeños ayuntamientos».

No en vano, señaló que el acuerdo marco para financiar este tipo de recursos seguirá incrementándose. Además, criticó al Gobierno central por aportar 240 millones en materia de dependencia mientras el Ejecutivo autonómico destina 506.