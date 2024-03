«La IA es una herramienta pero no es un diseñador»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El diseñador burgalés va a premio por año. O varios premios. El año pasado recibió un galardón por el logotipo del AMPA de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ Burgos. Este año que acaba de arrancar ya suma tres premios. El último es el premio Pelikanor de Oro a la mejor ilustración aplicada a un folleto, postal o flyer por la campaña ‘Separa y Recicla’ para el Gobierno del Principado de Asturias. La ilustración de esta misma campaña fue reconocida con el premio Anuaria 2023. En esa convocatoria también ha recibido un reconocimiento a mejor logotipo por la nueva enseña de La Parrala.

Satisfecho por el «reconocimiento ·y la visibilidad que da a los clientes como con La Parrala que me ha hecho mucha ilusión». El diseñador reivindica el oficio frente a los nuevos retos que afronta la profesión como el ‘háztelo tu mismo’ y las nuevas herramientas digitales o la Inteligencia Artificial que parece sustituir a los profesiones.

«La Inteligencia Artificial es una herramienta que puede beneficiar al profesional, que puede agilizar los procesos más lentos, pero no es un diseñador», explica Rodríguez. Señala que el trabajo mecánico y de diseño «a penas es el 10% de todo el proceso del trabajo, el 90% se va en la conceptualización de lo que se quiere transmitir, la documentación e investigación y el plan de diseño».

Considera que este tipo de herramientas como la IA o algunas aplicaciones como el Canva pueden facilitar el saltarse el paso de consultar a un profesional pensando en un ahorro de costes. Y lamenta que «lleguen estas nuevas herramientas justo cuando la profesión, a nivel nacional y a nivel de Castilla y León, está despuntando, parece que todo el esfuerzo previo se borra de un plumazo». La esperanza radica en que «esto sea un proceso, se estabilice y acabe por ser una herramienta más porque no es capaz de transmitir un concepto que es lo que funciona en una imagen o creación de identidad».

Goyo Rodríguez reivindica la profesión y el «gran nivel del diseño y los diseñadores en Castilla y León». Por eso las últimas polémicas en torno a los logotipos encargados por la Junta de Castilla y León o elaborados por el equipo interno sientan peor al colectivo. «Es una situación que viene del desconocimiento absoluto, la imagen de una institución es lo que ella piensa sobre si misma y si quieres una imagen profesional, debes pensar en un profesional».

El diseño contratado por 17.000 euros para renovar la imagen del turismo en Castilla y León se denunció que era una copia de un banco de imágenes. Después se filtró una imagen pueril de un informe interno sobre Turismo de Naturaleza. «Esos logotipos han sido un despropósito». Sostiene que «en ocasiones las instituciones se fían por el gusto de los responsables políticos o por los costes, pero esto se tiene que pensar bien, te puede gustar o no una imagen pero acudes a profesionales, de la misma manera que si planteas un nuevo edificio acudes a un arquitecto». Por ello reivindica el nivel del diseño de Castilla y León agrupado en la asociación Dime (Diseño de la Meseta) que «es una herramienta que pueden utilizar las administraciones para conseguir mejores resultados y más profesionales».

La administración regional y la asociación de diseñadores, que lanzaron una campaña en redes sociales #yodiseñoencyl, han mantenido un encuentro para encauzar la situación. Algo que marca el camino por el que debe ir el sector. «Potencias económicas en el país como País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana siempre han ido de la mano del diseño (gráfico, industrial, producto...) y cuando se habla de diseño en España todo el mundo los reconoce, lo tenemos interiorizado». Por eso considera que tras la polémica es necesario retomar las relaciones con en el sector. «En Castilla y León hay muy buen diseño y hay que potenciarlo desde la administración y desde la empresa privada porque eso, sin duda, repercute en el PIB, el diseño es una industria», reivindica.

Goyo Rodríguez no solo realiza logotipos, cartelería, campañas didácticas o exposiciones, también se ha adentrado en la ilustración de libros infantiles o portadas de clásicos como ‘Moby Dick’ que también le han valido el reconocimiento de la profesión. Y en todos estos proyectos la búsqueda de una identidad es un proceso laborioso que no sólo consiste en unir líneas, puntos y definir tipos de letras. «Un diseño es tu imagen y es mucho más que algo bonito, tiene que ser útil, explicar lo que quieres decir de tí y perdurar en el tiempo. Y no tiene que ser complejo, mira la manzana de Apple», sostiene.