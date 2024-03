El nuevo Centro de Biodiversidad ya está listo, ¿por qué no abre sus puertas?

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Tras un millón y medio de obras Burgos tiene uno de los mejores centros de interpretación de la biodiversidad. Las aves disponen de espacios reacondicionados y el gran aviario del centro del Cerro de San Miguel no alberga ningún ave. El concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño, lamenta que «un centro que tenía todo listo para ser referencia medioambiental en la ciudad, el gobierno del PP y Vox no han sido capaces de sacar la gestión de cara a este curso y este verano».

El edil socialista recuerda que el centro ha supuesto una inversión de un millón de euros para su actualización y adaptación a los nuevos tiempos en lo que a conservación de la biodiversidad se refiere. También se ha convertido en el mejor centro de interpretación de la variedad de aves que surcan el cielo de la ciudad, con una biodiversidad tremendamente rica y desconocida. En vestir de elementos didácticos de pantallas y elementos multimedia se han invertido 250.000 euros.

Estaba pendiente adjudicar la gestión del espacio. Según el PSOE todo estaba listo para contratar la gestión del centro mediante un contrato de servicios. «Dejamos el pliego de prescripciones técnicas para contratar la gestión y un presupuesto de gastos incorporado en la última modificación de presupuestos de mayo del 2023 con cantidades de 67.118 euros el primer año y 201.300 en los dos siguientes, lo tenían todo listo para ser referencia medioambiental en la ciudad», lamenta.

Este es el aviario que está ya completado pero no hay ni un ave en su interior porque el centro sigue cerrado.ECB

Explica que durante los últimos nueve meses, en las comisiones de Medio Ambiente, preguntaba por la situación del proyecto sin recibir respuesta. Hasta que la última comisión del área se ha celebrado allí pero no se les explicó nada sobre la instalación. «En la comisión nos dieron la última mala noticia, se va a cambiar el pliego de prescripciones técnicas y lo que antes era una concesión de servicios ahora es un contrato de servicios y de los pliegos de prescripciones administrativas nada se sabe con lo que la apertura queda para el largo plazo», apunta.

La propuesta de los socialistas es que, al menos, la instalación puedan empezar a visitarte por turistas y centros educativos con un equipo mínimo mientras se contrata la gestión. De esta manera propone que vuelva la persona vinculada en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Burgos a esta instalación, desde que está en obras realiza su labor en el vivero, para poder mantener la atención de las aves.

Los ejemplares, que están en el centro porque no puede sobrevivir en el medio natural, se han depositado en el Centro de Recuperación de Aves de Albillos. Temiño desconoce si volverán las que se fueron porque «eran aves que su estado de salud no era el mejor» pero, al menos, que las que necesiten apoyos para sobrevivir puedan contar con este espacio.

El espacio está destinado a la divulgación de la biodiversidad en escolares pero también a turistas y completar la oferta turística en la zona con la remodelación de el Castillo.ECB

Destaca que ese personal, más un equipo que podría llegar de planes de empleo y convocatorias temporales similares más algún técnico del programa La Ciudad también Enseña de Cultura podrían permitir abrir las instalaciones y empezar a recibir a los primeros visitantes. «Hay alternativas pero no quieren abrir a medias y si hay que cambiar cosas en el pliego, pues no se va a abrir hasta no sabemos cuando unas instalaciones están para ya».