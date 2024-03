Ballesteros sobre el Tren Directo: «Es una noticia que cae mal a toda la ciudadanía de Aranda, Burgos y Madrid»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Es una noticia que cae mal a toda la ciudadanía de Aranda, Burgos y Madrid». Estas han sido las impresiones de la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, preguntada por las últimas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha asegurado en una entrevista reciente: «Es muy probable que no se reabra el Tren Directo Madrid-Burgos».

Ballesteros asegura que para Burgos «es una absoluta necesidad» que se ponga en marcha esa infraestructura y añade que el equipo de Gobierno de PP y Vox seguirá reivindicando la reapertura de la línea directa «como no puede ser de otra manera». Desde su punto de vista, Óscar Puente, que no ha respondido a las cartas de la alcaldesa en las que le ha solicitado una reunión en dos ocasiones distintas, debe dar «más explicaciones sobre cuáles son las razones por las que ahora no se va a sacar la bateadora del túnel de Somosierra en el que se quedó varada».

Así, insta a la diputada socialista por Burgos, Esther Peña, recientemente designada presidenta de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso, a que reivindique, por su parte, al ministro para que se continúe con los proyectos previstos por el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez para retirar la bateadora.

Así, recordó que la anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez, compareció en Burgos junto a Daniel de la Rosa, en marzo del año pasado, para «contar mentiras» cuando dijo que se iba a retirar esta máquina ferroviaria y anunció un nuevo estudio de viabilidad de la línea.

«Por parte del Partido Socialista ha habido muchas palabras y pocos hechos, ahora ni siquiera hay palabras», añadió.