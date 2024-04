El Ayuntamiento de Burgos, fuera del Pacto de Economía Circular de la Junta

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos no firmó el pasado 3 de abril el Pacto por la Economía Circular que ha presentado la Junta de Castilla y León. Sí lo hicieron el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, los consistorios de Valladolid, León, Salamanca y Segovia. También la Diputación Provincial de Burgos, la Universidad de Burgos, la Cámara de Comercio de Burgos y la Asociación de empresas del tercer sector. Ni rastro del Ayuntamiento algo que ha denunciado el concejal del PSOE, Josué Temiño.

El anterior responsable del área de Medio Ambiente apuntó que «el trabajo hecho en los últimos años es un buen trabajo, con servicios pioneros y el foro de debate con otras ciudades puede ser muy positivo». Por eso exigió a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que «no puede bajarse del tren de la economía circular, déjese de fotos y palabrería porque siempre que puede habla de ello pero cuando hay que estar donde hay que estar, en la locomotora del tren, de hacer Burgos un referente, ni está ni se la espera».

El Pacto por la Economía Circular reúne a 130 instituciones públicas, privadas, agentes sociales y económicos que se comprometen a integrar los objetivos de la declaración como propios y a desarrollar las medidas que hagan posible una planificación temporal y presupuestaria y comunicar a la sociedad las buenas prácticas desarrolladas. Temiño no entiende que el Ayuntamiento de Burgos no esté integrado en este pacto. «Una de dos o no se entera de nada y no sabe lo que es o está secuestrada por la agenda negacionista de Vox que la impiden firmar este acuerdo».

Desde el PSOE reclaman a Ayala «más gestión y compromiso con el Medio Ambiente». Apuntan que entre las iniciativas en las que Burgos es pionero está, por ejemplo, el convenio entre el ayuntamiento, la gestora de residuos y la Fundación Lesmes para el aprovechamiento de residuos voluminosos que puedan tener una vida útil; la implantación del punto limpio móvil para pequeños electrodomésticos que pueden tener una segunda vida útil; la gestión de residuos puerta a puerta en hostelería, comercio y polígonos; el trabajo del tejido industrial como el realizado por la Asociación de Empresas del Polígono de Villalonquéjar que fue finalista en un certamen en Polonia y que le han valido el reconocimiento del Premio de Sostenibilidad Ciudad de Burgos.