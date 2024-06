El PSOE duda que el traslado al Mercado Norte provisional llegue en septiembre

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE lanza nuevas fechas sobre la apertura del Mercado Norte provisional. Si hace unos meses citaba el traslado del Mercado Norte al provisional de Plaza España en septiembre ahora «no lo veo claro». «Empezamos con que en abril, luego dijeron de julio, tengo muchas dudas que podamos llegar a septiembre», avanzaba el concejal socialista Julián Vesga. Mientras el equipo de Gobierno sostiene que el traslado de los puestos será el 15 de julio, algo que no es lo que ven los comerciantes. «Cuando llegue el 15 de julio y no esté el traslado en tiempo y forma ¿qué va a pasar? ¿Van a vender como un triunfo el traslado de ocho o nueve puestos cuando siempre se ha defendido un traslado global? », se preguntaba Vesga.

Remarcan que eso sería difícilmente viable porque «el Ayuntamiento de Burgos no dispone de un equipo humano suficiente para mantener abiertas ambas instalaciones». Se pregunta qué va a pasar con los que tengan el puesto montado y los que no y si unos no abrirán a tiempo, otros tendrán que cerrar antes. Para Vesga hay un culpable «hay una falta de coordinación alarmante y lo único que hacen es externalizar los servicios y la coordinación porque en el equipo de Gobierno solos no son capaces de gestionarlo». Vesga critica que «a la primera dificultad en vez de utilizar los recursos propios se decanten por externalizar, que parece que les gusta mucho».

Entre los hándicaps por los que el concejal duda de llegar a septiembre está en que los comerciantes no están en la misma posición de salida. «Los hay que llevan el proyecto más avanzado pero no llegan, los frigoristas en Burgos son los que son y está sobrepasados, no tienen capacidad para acometer los proyectos de todos los comerciantes», puntualiza el edil del PSOE. Añade además las trampas del calendario a estas alturas. Se acercan las fiestas de San Pedro que es «una semana inoperativa porque la mayoría de las empresas del polígono cierran en fiestas». Luego llega agosto «quien no tenga el mobiliario nuevo y la instalación no podrán adelantarlo en agosto porque es inhábil».

Por ello remarca por un lado que señalen a un «líder claro y más que dar fechas de cara a la ciudadanía, primero concreten esas fechas con los comerciantes y cuando estén de acuerdo que lo transmitan al resto de los ciudadanos porque al final la gente se acostumbra a pasear por un edificio cerrado». Por otro lado, pone el foco en la forma de recepcionar las obras. Cuenta como la instalación provisional ya presenta problemas de filtración de agua porque «en la que ha llovido se ha roto una canalón, en un edificio sin estrenar» y explica como «las alfombras ha habido que tirarlas sin haberlo estrenado».

Derribo del actual

Para Julián Vesga el retraso en el traslado supone, también, ir retrasando el resto de procesos que implican el desarrollo del proyecto del nuevo Mercado Norte una «de las acciones más importantes y de futuro de la ciudad si se ejecutan correctamente y entre todos será una gran acción de ciudad». Pero mantiene las dudas que se generan con el retraso constante del traslado al Mercado Norte Provisional. «Si no se puede manejar el traslado de unos comerciantes, ¿podremos confiar en que llevarán a cabo el derribo del Mercado Norte de manera oportuna?», preguntó el edil del PSOE. Se preguntó si el traslado se retrasa más allá de septiembre planteó la posibilidad de que «acabe el año y aún no lo han derribado».

Señala también los efectos de no realizar un mantenimiento adecuado a las instalaciones actuales. Vesga pone el foco en la situación de las escaleras mecánicas, de las cuatro que hay tres están inoperativas. Señala Vesga que los clientes de toda la vida son personas mayores y «si a estas personas les quitamos los accesos de manera cómoda, van a dejar de venir si cambian de hábitos». Apunta que la obra del Mercado Norte permitirá que ya en el provisional «estoy seguro que mucha gente va a entrar a comprar en el mercado tradicional, gente que ahora no lo hace, pero claro hay que hacerlo bien y trabajar con transparencia y eficacia».