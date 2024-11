«Hay proyectos como la calle Santander o María Amigo en los que tenemos ideas distintas»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Con cierta «tranquilidad», después de la vorágine política de estas últimas semanas, el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, asume su nuevo papel en la oposición frente a una Cristina Ayala (PP), que le cesó en sus responsabilidades de Gobierno el pasado viernes tras votar en contra del presupuesto municipal para 2025. Sostiene que la ruptura del pacto ha sido «unilateral» por parte de los populares y asume su decisión de no recuperar las ayudas a las ONG de inmigración si estas no se ceñían a personas en situación «regular». Con estos antecedentes, anticipa que en el Pleno de hoy rechazarán la cuestión de confianza y afronta lo que será una oposición «contundente».

Pregunta- ¿Cómo está viviendo estos primeros días tras su cese y el de sus compañeros por parte de la alcaldesa, Cristina Ayala?

Respuesta.- Estamos bien, tranquilos. El resultado ha sido el que ha sido, pero al haberse decantado por una situación, pues al menos yo, personalmente, más tranquilo, con menos tensión en general, y también con el resto de grupos políticos.

P.- ¿Cuál va a ser el voto de Vox en la cuestión de confianza que presenta esta mañana la alcaldesa en Pleno municipal vinculada al presupuesto?

R.- Al estar vinculada al presupuesto, obviamente votaremos en contra, y, por tanto, retiraremos la confianza a Cristina Ayala.

P.- Se abre un periodo de un mes a partir de ahí para que la oposición pueda plantear una alternativa en forma de moción de censura...

R.- Es completamente inviable una moción de censura, hay que ser realista y lo normal es que no haya moción de censura. Por tanto, se aprobará inicialmente el presupuesto. Entiendo que habrá información pública y aprobación definitiva. Al final, parece que esta herramienta de la cuestión de confianza da facilidad para aprobar las cuentas...

P.- Entiendo que en estos días ha hablado con su partido... ¿Qué se comenta, ve posible que lo ocurrido en Burgos, siente precedente en otras ciudades donde PP y Vox gobiernan en coalición?

R.- Hemos hablado, hemos intercambiado opiniones y ese tema en concreto no se ha planteado, pero la idea es ser coherentes y vamos a ser muy coherentes. La alcaldesa hablaba de otros ayuntamientos que no han roto como Valencia, pero allí solo se han aprobado unas ordenanzas, que lo he confirmado... Habló de Sevilla, pero allí no gobiernan juntos PP y Vox. Burgos iba en cabeza con un presupuesto consensuado, pero en Valladolid, no tienen ni el borrador, pero allí Vox es determinante y están en el equipo de Gobierno. La coherencia dice que mantengamos la misma postura, aunque habrá que ver porque tampoco sabemos qué convenios o ayudas tienen en otras ciudades. El asunto de la inmigración es para nosotros fundamental.

P.- Entonces, ¿reivindicarán lo mismo en otros ayuntamientos?

R.- Por ahí vamos, sí, sí, sí. La cuestión de la inmigración ilegal es un criterio general para Vox en toda España.

P.- ¿Viendo lo sucedido ahora, si pudiera retroceder en el tiempo, firmaría con el PP entrar en el Gobierno o se hubieran mantenido más lejos acordando cuestiones puntuales?

R.- Ahora empiezo a pensar que en la primera que nos han podido echar, nos han echado, aunque no puedo estar seguro, pero sí pienso que no han sido leales. No puedo responder a esa pregunta del y si... Pero nosotros nos presentamos a las elecciones con la idea de gobernar, de llevar nuestras ideas y eso fue lo que pensamos en aquel momento. No me arrepiento de haber firmado el acuerdo y ha sido un orgullo ser vicealcalde.

P.- ¿Cómo afronta el futuro en el Ayuntamiento de Burgos desde la oposición?

R.- Estamos con ganas de afrontar la nueva situación, otra vez con ilusión. Aunque desde la oposición, intentando ser constructivos, pero también contundentes, como ha dicho García Gallardo. Nuestra idea es actuar siempre pensando en Burgos y en los intereses de la ciudad, desde nuestra perspectiva, eso está claro. Nosotros tenemos unos principios, unas ideas sobre lo que creemos que es bueno para los burgaleses y bueno, pues ahora las defenderemos desde la oposición, y, en muchos casos, creemos que podemos ser determinantes.

P.- Al terminar el Pleno del viernes en el que se hizo efectivo su cese tras votar en contra del presupuesto para 2025, Cristina Ayala dijo no entender la posición de Vox de pasar a la oposición donde serán, desde su punto de vista, irrelevantes políticamente, en lugar de influir desde el equipo de Gobierno... ¿Qué opina?

R.- Es que nosotros no nos hemos ido a la oposición porque hayamos querido, la alcaldesa lo que ha hecho ha sido echarnos. Nos ha expulsado. Niego la mayor sobre esa reflexión de Cristina Ayala porque nos ha echado y creo que podemos ser determinantes en la mayoría del Pleno y de las comisiones, salvo que haya un acuerdo o acercamiento entre PP y PSOE, a pesar del teatrillo que hacen muchas veces, yo veo en algunos momentos cierto acercamiento.

P.- ¿En que cuestiones tratarán de ser determinantes?

R.- Nosotros vamos a estar en el día a día y según se vayan planteando las cosas, siempre vamos a tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros creamos que es lo mejor para la ciudad. Hay proyectos de inversión en los que tenemos matices distintos o ideas distintas, pero hablábamos y al final consensuábamos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero desde la oposición. Si viene un proyecto como el del Mercado Norte, por poner un ejemplo, pues ahí íbamos en línea con el PP y si sigue todo igual lo podremos apoyar, igual que Expo Burgos. Pero hay otros que hay que estudiar con más detenimiento, como es en la peatonalización de la calle Santander o los aparcamientos en altura, como el de María Amigo, tenemos que ver muy claramente cómo van a ser los proyectos para decantar nuestro voto.

P.- Ha mencionado dos proyectos claves para el PP, está también el del Ambigú de la Isla y sobre todos ellos hay cierta contestación social y también la oposición de los 12 concejales del PSOE... Sin el apoyo de Vox, podrían no seguir avanzando

R.- Conocemos la contestación social y, por eso digo, que iremos yendo poco a poco, según se vayan planteando las cosas, veremos en cuáles estamos de acuerdo y en cuáles no. Si digo que queremos ser constructivos, esperaremos a ver los proyectos que nos presentan, porque son cosas de su programa electoral, no del nuestro y actuaremos con firmeza. En la primera comisión municipal que ha habido esta semana (Participación Ciudadana) no hemos votado a todo con el PP. Esta ha sido una cuestión menor, pero en la que nuestra abstención ha significado que hayan tenido que usar el voto de calidad del presidente de la comisión, en ese caso del PP, para sacarlo adelante.

P.- El líder del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, les ve siendo la muleta de Cristina Ayala para sacar proyectos adelante...

R.- No queremos ser la muleta de nadie. Nosotros lo que queremos es estudiar tema a tema con responsabilidad y seremos contundentes con lo que no estemos de acuerdo.

P.- ¿Cuáles serán los ejes de Vox en la oposición?

R.- Ya en nuestro programa dijimos que nuestros ejes eran familia, seguridad ciudadana e infraestructuras. En familia, somos una ciudad envejecida y queremos políticas a favor de que se rejuvenezca con medidas pro natalidad. También vamos a insistir con el tren directo, por todo lo que implica y creemos que el PP se ha olvidado de este tema porque no es competencia directa municipal, pero hay que reivindicar a otras administraciones. Es una preocupación fundamental en la que se insiste desde muchos ámbitos y no podemos perder ese tren, valga la redundancia.

P.- ¿Y en materia de seguridad ciudadana?

R.- En materia de seguridad se ha empezado en una buena línea, precisamente con la labor que ha hecho Ignacio Peña, de Vox, en la Concejalía, reforzando los recursos, tanto materiales como humanos, en la ciudad y que no se baje la guardia en eso. Que se siga por esa senda y que incluso se la refuerce.