«Si Cristina Ayala es alcaldesa es gracias a Vox»

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, ha cambiado el prisma para mirar el escenario político del Ayuntamiento de Burgos con las heridas aun abiertas tras su divorcio con el PP. Recuerdan que «Cristina Ayala es alcaldesa de esta ciudad gracias a Vox que en estos primeros movimientos parece que se les olvida», sentenció en rueda de prensa.

El acuerdo de Vox, con cuatro concejales, permitió que el PP, con 11, se hiciera con el bastón de mando del Ayuntamiento de Burgos con un PSOE que había alcanzado el hito de 12 concejales en un salón de plenos inédito tras la multiplicidad de siglas de las últimas legislaturas. Lo curioso es que lo que entonces era un pacto por el bien de la ciudad hoy es «una anomalía democrática porque está gobernando la ciudad un partido político que fue el segundo mas votado y que ha perdido una cuestión de confianza vinculado al presupuesto», apuntó.

«Empiezan a ningunearnos»

Para el edil de Vox las primeras consecuencias de las rupturas del acuerdo se vinculan a un ostracismo de cosas que ya se habían planteado, «empezamos a ver cosas raras», señaló. Entre 'esas cosas raras', el cartel de felicitación de las próximas fechas navideñas «son felices fiestas y ya no navidad como el año pasado». También añaden cuestiones como el retraso de sus ruedas de prensa. «Queríamos hacer esta rueda de prensa hoy a las 10.30 como es normal, pero nos dicen que no, que no se da rueda de prensa hasta después de la Junta de Gobierno, me empieza a chirriar». Cuestionan, ahora, el uso de redes sociales o el gabinete de comunicación. Martínez Acitores recuerda a la primera edil que «gobierna en minoría y hay cuestiones que hablar»

Vox insiste con las ayudas sociales a ongs

Por otro lado, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos se refirió a los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Burgos, en cuya redacción participó, pero que ya no ve como suyos. «Presentaremos alegaciones puesto que ya parece que, como habíamos asegurado, es una aprobación inicial, ahora a información pública presentaremos alegaciones a algunas partidas en concreto porque este ya no es nuestro presupuesto», apuntó Martínez Acitores.

Entre las alegaciones podrían mantener el veto a las ONGs que hizo saltar por los aires el acuerdo de Gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Burgos. Cuestionados sobre si en las alegaciones se solicitará la retirada de ayudas aseguro que «no sé si específicamente la retirada, estamos estudiándolo, pero también se deben destinar partidas a otros fines sociales», remarcó.

Sobre la estrategia de Vox a nivel nacional de suspender las negociaciones de los presupuestos con el PP en las zonas donde van de la mano ambas formaciones por la negociación de la Ley de Extranjería entre el Gobierno y el PP, Acitores considera que «no es que se extienda lo de Burgos, es que Vox está siendo absolutamente coherente, aquí pasó eso y esta pasando a nivel nacional».