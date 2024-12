Suárez denuncia una "pinza" de PSOE y Vox para "desgastar" al PP en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Las consecuencias de la ruptura del pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos entre el PP y Vox todavía resuenan en la sede de los 'populares' que siguen culpando al partido de Abascal de "tirar por tierra un gran proyecto".

Una ruptura que, según el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, "delata" a Vox y lo retrata cuando ha tenido la oportunidad de gobernar como "un partido inservible", que "no sirve a la transformación, en este caso, allá donde gobierna".

El presidente de los 'populares' de Burgos hizo estas reflexiones antes del comienzo del comité ejecutivo y la junta directiva provincial, en la que se hizo balance del año y se proyectó lo que viene. Suárez es consciente que la política local ha estado marcada por la ruptura con Vox en el Ayuntamiento de Burgos, en un año en el que, recordó "Vox ha roto dos gobiernos que afectan directamente a Burgos, uno es el autonómico y otro es el local".

Suárez, antes de cargar contra Vox, arremetió contra el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, que fue "un alcalde improductivo" y en la oposición "sigue siendo una persona improductiva, sigue siendo la sucursal del sanchismo en Burgos, cuyo único objetivo es lastrar, es lacerar, es desgastar la acción del equipo de Gobierno".

También le resultó "curioso" al presidente del PP de Burgos que "aquellos a los que siempre ha repudiado que es Vox, se apoya para hacer esa labor de oposición". De hecho, denunció el "papel coordinado de esa pinza PSOE y Vox, que lo único que pretenden es destrozar al equipo de Gobierno, que lo único que pretenden es desgastar al Partido Popular".

No obstante, "no nos sorprende nada el papel de Daniel de la Rosa, no nos sorprende esa vorágine de despropósitos que representa el PSOE de Castilla y León y, como no, lo que acompaña a un partido corrupto como es el Partido Socialista Obrero Español, en vista a lo que acontece día sí y día también en el seno de la Moncloa y en el seno del Gobierno de España".

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos se rompió porque "Fernando Martínez Acitores quiso salir en ese cuadro de empleado del mes en la sede de Bambú, y lo que ha tirado por tierra es un gran proyecto".

Un movimiento que, según Suárez, ha conseguido, por una parte, "destrozar" el proyecto de Gobierno de PP y Vox, así como que "cuando un partido tiene la oportunidad de gobernar y prescinde de ella se delata", que en el caso de Vox "se ha delatado como un partido inservible, como un partido y una formación que no sirve a la transformación".

Un movimiento, además, que evidenciado Vox haya "destrozado sus propios principios, los principios que no hacen reflexionar, no dan marcha atrás a una decisión no solo impopular, sino a una decisión que afecta directamente a la conformación de una sociedad, de una ciudad abierta a las personas que quieren desarrollar sus proyectos de vida aquí, y en definitiva a la inmigración".

Suárez afirmó que Vox es un "partido que está mucho más cómodo en la oposición que en el Gobierno". Y lo hace ahora, añadió, es "acudir a una serie de propuestas y de paridas que poco tiene que ver con la realidad de Burgos, con la realidad de Castilla y León y sí con los intereses de un partido a nivel nacional que hace tiempo que ha perdido el norte de las propuestas, de las iniciativas y del buen gobierno".

El presidente del PP señaló que Vox, en los últimos días, "está desatado", hablando de cosas que "no tienen sentido, hablando de anomalías", cuando "aquí la única anomalía que hay es que es muy explicar cómo se rompe una coalición de Gobierno por una cuestión tan pequeñita, sin ninguna capacidad de reacción".

En este sentido, el presidente del PP alabó a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, "una persona que ha sabido reaccionar ante una crisis". El escenario que queda tras la ruptura del pacto de Gobierno deja un PP que "se tiene que defender con propuestas".

Ante la situación de minoría en la que se ha quedado el PP y ante esa "pinza" que denuncia Suárez, los 'populares' lo afrontarán "con sentido común y con proyectos". El PP va a "ofrecer un debate a todas y cada una de las iniciativas y de los proyectos que necesita la ciudad de Burgos y ahí que cada uno se posicione".

Y será en ese momento en el que se verá "si esta pinza de PSOE-Vox tiene una trama mayor que la apunta actualmente o no". Ante proyectos, recordó, como el "soterramiento de la calle Santander", sobre el que el portavoz de Vox ya se ha pronunciado en contra. O los aparcamientos en altura.